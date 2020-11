Les gestes antisémites répréhensibles d’Arnaldo González (Infobae)

Après la polémique générée ces derniers jours à la suite de l’amnistie que le Association argentine de football (AFA) reportera pour les joueurs qui ont été disciplinés, ce jeudi il a été confirmé que la punition pour le joueur Arnaldo González restera tel que commandé par le Tribunal disciplinaire.

Ancien milieu de terrain de New Chicago en mars de cette année, a reçu dix matches de suspension en raison de gestes antisémites faits à l’encontre du parti pris du club Atlanta, le 8 de ce mois, dans un match correspondant à la Zone 1 du Premier national qui a terminé 2 à 0 en faveur de la boîte Villa Crespo.

Gonzalez, 30 ans, a été impliqué dans un scandale lorsqu’il a quitté le terrain de jeu après avoir été expulsé par l’arbitre Ariel Gastón Suárez et a fait des gestes liés à la kippa et à la circoncision en regardant vers les stalles principales du stade. Léon Kolbovsky. Le même jour, la commission de la sécurité du football a déposé une plainte judiciaire et un acte de contravention pour son attitude xénophobe, qui a été condamnée en même temps par l’Institut national contre la discrimination (INADI), l’AFA et son propre club, parmi d’autres acteurs.

Le tweet de Claudio Avruj, ancien secrétaire aux droits de l’homme de la Nation, à propos de la nouvelle annonce de la Cour disciplinaire de l’AFA (Twitter: @clauavruj)

La polémique qui a surgi ces jours-ci, notamment après un article publié par Ernesto Cherquis Bialo dans Infobae, est que le footballeur allait bénéficier de l’amnistie promulguée par le AFA En raison du long arrêt de l’activité en raison de la pandémie de coronavirus et du fait qu’il ne respecterait donc pas les 9 matches de sanction qu’il devait. Cela a engendré une répudiation sur les réseaux sociaux et fait un réexamen de la décision des autorités qui ont finalement décidé de maintenir la peine.

Au milieu de la quarantaine, Gonzalez, dont le contrat n’a pas été renouvelé pour Chicago, a été embauché par le club Mitre de Santiago del Estero qui milite également dans le Premier national, deuxième catégorie du football argentin, et dont le président n’est rien de moins que William Raed, l’un des vice-présidents de l’AFA.

Après avoir appris le pardon de cette sanction, le club d’Atlanta avait lui-même publié sur son compte Twitter: «Il y a des sanctions qui méritent d’être respectées, notamment celles qui font référence à la discrimination, à la xénophobie et à l’antisémitisme. C’est la seule façon d’être meilleure en tant que société ». Enfin, la demande a été entendue.

La déclaration de la Cour disciplinaire publiée ce jeudi, déclare: “Cette Cour notant que le joueur Arnaldo González, (appartenant au Nueva Chicago Club à l’époque), a été sanctionné pour une période de dix dates, pour avoir commis des actes de discrimination et antisémitisme envers les partiels du club d’Atlanta, et considéré comme une infraction grave par les règlements de la FIFA, il n’est pas inclus dans l’avantage accordé par cet organe, le 28 octobre, p. devoir accomplir la totalité de la peine qui reste et qui lui a été infligée en temps opportun».

Les excuses de Pitu González pour ses gestes antisémites à Atlanta (@Nuevachicago)

Après ses gestes dans le match, le footballeur avait été contraint d’assumer sa responsabilité. Dans une vidéo, il a posté New Chicago Dans ses réseaux sociaux officiels à l’époque, le milieu de terrain a admis l’acte discriminatoire et s’est excusé pour ce qui s’est passé. Cependant, il a essayé de s’excuser, arguant qu’il avait d’abord été insulté par le public et assurant que c’était “un moment de fièvre”. De plus, lorsqu’il a comparu devant le Tirbunal, il a déclaré: «Les délits post-expulsion n’étaient à aucun moment fondés sur une discrimination religieuse ou de la mauvaise volonté envers la communauté juive, mais à cause de l’inconfort causé par toute la situation d’expulsion ».

Son comportement violent a également été détaillé par l’arbitre du match, Ariel Gastón Suárez, dans son rapport final: «En arrivant sur les lieux et en lui montrant le carton rouge, il est venu me proposer un face à face avec moi, en appuyant son front contre le mien. , Je n’allais pas reculer. Il a essayé d’attraper mon cou, ce que je ne permettais pas. En plus de m’insulter à plusieurs reprises, «tu es un fils de pute». Personne n’a pu le retirer du terrain de jeu, je pense qu’il a fallu environ 3 minutes pour sortir. Sans s’arrêter pour m’insulter, “ fils de pute cast 5, merde ”, une fois dans les vestiaires sans pouvoir s’abstraire du climat qui régnait dans la région, nous avons vu sur nos mobiles quelque chose qui était déjà de notoriété publique, nous avons vu dans un très claires et nettes, les répétitions de la société qui a diffusé le jeu, où González est vu quitter le terrain de jeu, regardant le public local et amenant son index et ses doigts aînés en ciseaux clairs vers ses organes génitaux en allusion claire à la circoncision, en alternance avec un autre mouvement provocateur (au moins deux fois il l’a fait) il leva la main sur le toit de sa tête, se référant au Kipa utilisé par la communauté juive.

La déclaration du tribunal disciplinaire

