Les commandes de l’alcootest sont de retour avec des protocoles spéciaux

Après la réouverture des bars et restaurants dans le cadre du Plan global et progressif de mise en service de la ville de Buenos Aires au milieu de la pandémie de coronavirus, le gouvernement de Buenos Aires a décidé de les redéployer dans différents points stratégiques de la capitale Tests fédéraux de dépistage de drogues et d’alcool pour les automobilistes et les motocyclistes.

Comme spécifié par le gouvernement de la ville, afin de rétablir ce type de contrôles, en raison de sa dynamique et de sa particularité, le ministère des Transports et des Travaux publics en collaboration avec le ministère de la Santé de la Ville a développé un protocole spécial pour soigner et prévenir les infections des deux. les chauffeurs et les agents qui effectuent les opérations.

«Nous refaisons des alcootests dans la ville, avec tout le soin nécessaire pour qu’il n’y ait pas de risque de contagion. Comme nous pouvons déjà circuler librement, sans restrictions, nous considérons qu’il est temps pour eux de revenir pour garantir la sécurité de tous ceux qui circulent, et que personne n’a à en subir les conséquences car une autre personne commet l’insouciance de conduire sous l’influence », a-t-il déclaré. Felipe Miguel, Chef de cabinet de la ville de Buenos Aires.

Selon les données des autorités de Buenos Aires, l’importance de ces contrôles repose sur le fait que 21% des accidents mortels enregistrés dans la ville sont liés à la consommation d’alcool. “Une bonne conduite nécessite de la vigilance et une capacité de réaction, la consommation de ces substances augmente le risque d’accidents de la route et la gravité des blessures puisqu’elles affectent la capacité de conduire: elles diminuent les réflexes, l’attention et la coordination”, ont-ils indiqué à partir du Gouvernement de Buenos Aires.

«Nous savons qu’environ 21% des accidents mortels enregistrés dans la ville de Buenos Aires sont liés à la consommation d’alcool, c’est pourquoi notre priorité est d’être présente dans les rues pour garantir la sécurité routière de tous les acteurs de la circulation. Nous devons continuer à travailler pour prendre soin de nos voisins, et continuer à construire une ville plus responsable avec l’engagement que ceux qui décident de boire, ne conduisent pas », a ajouté Juan José Mendez, secrétaire aux Transports et aux Travaux publics de la Ville. de Buenos Aires.

Entre janvier, février et mars, 90 592 alcootests ont été effectués, dont 1 106 (1,2%) étaient positifs.

Les contrôles de l’alcootest auront un protocole spécial

Comme détaillé, il y aura deux zones bien définies: la première, pour un premier contrôle avec un allomètre, et la seconde, pour le test avec alcootest qui déterminera le dosage de ceux dont le test est positif dès le premier contrôle.

Les agents de la circulation en charge de l’opération garderont à tout moment une distance sociale, ils utiliseront en permanence une jugulaire triple couche, des gants d’examen, un masque acrylique, et ils disposeront d’un gel alcoolisé pour se désinfecter les mains. L’utilisation de matériel préventif sera obligatoire tout au long du contrôle et ils auront du matériel de rechange pour le remplacement..

De même, la personne responsable de la manipulation de l’équipement de mesure de type alcootest échangera des gants entre le contrôle et le contrôle. Tout d’abord, la documentation sera vérifiée, puis l’examen sera effectué avec un équipement de type allomètre. Ceux dont le test est positif seront testés avec un alcootest pour déterminer la posologie.

Concernant le contrôle de l’équipement allométrique, la Ville a précisé que l’agent de la circulation placera son corps sur le côté et non directement, en évitant une ligne directe entre les deux. De plus, la procédure sera brièvement expliquée au conducteur du véhicule. Ensuite, avec un support d’extension qui aide à maintenir la distance, l’équipement sera rapproché pour que la personne puisse effectuer le contrôle. S’il y a plus d’une personne à l’intérieur du véhicule, toutes doivent porter un masque et ne le retirer à aucun moment, à l’exception du conducteur, pour effectuer le test.

L’agent fournira le matériel jetable au conducteur. Ce doit être celui qui brise l’emballage et manipule la buse à la fois pour la fixer à l’équipement de mesure et également pour son retrait ultérieur. Le conducteur sera alors invité à se rapprocher le plus possible du bord de la fenêtre.

À ce moment-là, l’agent étendra complètement son bras et son avant-bras pour atteindre la plus grande distance possible entre lui et le conducteur, en essayant de se placer sur le côté de la fenêtre du conducteur en même temps pour éviter d’être dans l’angle de soufflage direct.

Quel que soit le résultat du test, la buse restera avec le conducteur et sera chargée de la lancer sur la voie publique. Dans le cas où un résultat est obtenu au-dessus des doses maximales autorisées, en plus de la procédure habituelle, le contrevenant présumé sera invité à attendre à l’intérieur du véhicule, masque en place. La proximité avec le personnel d’exploitation sera évitée autant que possible et un avis sera donné du moment de quitter le véhicule.

Continuer à lire

Procès du policier Luis Chocobar: le tribunal procédera à une inspection visuelle sur les lieux des événements

Plus de trois mille partis clandestins ont déjà été détectés dans tout le pays depuis le début de la quarantaine

Fête clandestine à González Catán: voitures haut de gamme, jeux de hasard illégaux et 150 retardataires, dont deux policiers

Il est né dans le quartier de Devoto en 1917: la même année, Laurence Binyon publie le livre de vers Pour les déchus («Pour les déchus»). En 1943, à l’âge de 26 ans, il s’engage comme volontaire dans l’armée royale britannique. Chaque année, dans le cadre du jour du Souvenir, il récite un verset du poème au cimetière britannique de Buenos Aires

Il est né dans le quartier de Devoto en 1917: la même année, Laurence Binyon publie le livre de vers Pour les déchus («Pour les déchus»). En 1943, à l’âge de 26 ans, il s’engage comme volontaire dans l’armée royale britannique. Chaque année, dans le cadre du jour du Souvenir, il récite un verset du poème au cimetière britannique de Buenos Aires

PLUS DE NOUVELLES