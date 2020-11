Le plus vieux prisonnier du centre de détention de Guantanamo Bay s’est rendu à sa dernière audience devant la commission d’examen avec un certain espoir, ce qui a fait défaut pendant ses 16 années de détention sans inculpation à la base américaine de Cuba.

Saifullah Paracha, un Pakistanais de 73 ans atteint de diabète et de problèmes cardiaques, avait deux choses en suspens pour lui qu’il n’avait pas lors des audiences précédentes: un développement juridique favorable et l’élection de Joe Biden.

Le président Donald Trump avait effectivement mis fin à la pratique de l’administration Obama consistant à examiner les cas des hommes détenus à Guantanamo et à les libérer si l’incarcération n’était plus jugée nécessaire. Maintenant, il y a de l’espoir que cela reprendra avec Biden.

“Je suis plus optimiste maintenant simplement parce que nous avons une administration à espérer qui n’est pas déterminée à ignorer le processus d’examen existant”, a déclaré l’avocat de Paracha, Shelby Sullivan-Bennis, par téléphone depuis la base le 19 novembre après le “La la simple existence de cela à l’horizon est, je pense, un espoir pour nous tous ».

Guantanamo était autrefois une source d’indignation mondiale et un symbole de l’excès de l’Amérique face au terrorisme. Mais il a largement disparu des gros titres après que le président Barack Obama n’a pas réussi à le fermer, alors même que 40 hommes y sont toujours détenus.

Ceux qui poussent à sa fermeture voient maintenant une fenêtre d’opportunité, espérant que l’administration Biden trouvera un moyen de poursuivre ceux qui peuvent être poursuivis et de libérer le reste, tirant les États-Unis d’un centre de détention qui cela coûte plus de 445 millions de dollars par an.

Les intentions précises de Biden pour Guantanamo restent floues. Le porte-parole de la transition, Ned Price, a déclaré que le président élu soutenait sa fermeture, mais qu’il ne serait pas approprié de discuter de ses plans en détail avant de prendre ses fonctions.

Sa réticence est vraiment la bienvenue pour ceux qui ont fait pression pour fermer Guantánamo. La promesse initiale d’Obama de la fermer est désormais considérée comme une erreur stratégique qui a sapé ce qui avait été une question bipartite.

“Je pense qu’il est plus probable qu’il s’arrête si cela ne devient pas un gros problème de presse”, a déclaré Andrea Prasow, directeur adjoint de Human Rights Watch à Washington.

Le centre de détention a ouvert ses portes en 2002. L’administration du président George W. Bush a transformé ce qui avait été un avant-poste de la marine dans l’extrême sud-est de Cuba en un lieu pour interroger et emprisonner les personnes soupçonnées d’avoir des liens avec al- Qaida et les talibans après le 11 septembre 2001. Attaques.

Les autorités américaines soutiennent que les hommes peuvent être détenus en tant que détenus en vertu du «droit de la guerre», demeurant en détention pendant la durée des hostilités, une perspective indéfinie.

À son apogée en 2003, l’année où Paracha a été capturée en Thaïlande en raison de liens présumés avec Al-Qaida, Guantanamo détenait environ 700 prisonniers de près de 50 pays. Bush a annoncé son intention de le fermer, bien que 242 y soient toujours restés à la fin de sa présidence.

L’administration Obama, cherchant à dissiper les craintes que certaines des personnes libérées soient «retournées au combat», a mis en place un processus visant à garantir que les rapatriés ou réinstallés dans des pays tiers ne constituent plus une menace. Il prévoit également de juger certains des hommes devant un tribunal fédéral.

Mais son effort de fermeture a été contrecarré lorsque le Congrès a interdit le transfert de prisonniers de Guantanamo aux États-Unis, même pour des poursuites ou des soins médicaux. Obama a fini par libérer 197 prisonniers, en laissant 41 pour Trump.

Trump dans sa campagne de 2016 a promis de “charger” Guantanamo de “quelques méchants”, mais a largement ignoré le problème après avoir annulé les politiques d’Obama. Son administration n’a approuvé qu’une seule libération, un Saoudien qui a plaidé coupable devant une commission militaire.

Sur les autres, sept hommes ont des affaires pendantes devant une commission militaire. Parmi eux, cinq hommes sont accusés d’avoir planifié et soutenu les attentats du 11 septembre. En outre, il y a deux prisonniers qui ont été condamnés par commission et trois pourraient être poursuivis pour l’attentat de Bali en 2002.

Les procédures de la Commission, y compris les affaires de peine de mort liées aux attentats du 11 septembre, sont bloquées alors que la défense s’efforce d’exclure les preuves résultant de la torture. Les procès seront probablement loin dans le futur et seront inévitablement suivis d’années d’appels.

Les avocats de la défense affirment que l’administration entrante pourrait autoriser davantage d’accords avec la commission militaire. Certains ont également suggéré que les détenus de Guantanamo pourraient plaider coupable devant un tribunal fédéral par vidéo et purger toutes les peines restantes dans d’autres pays, de peur d’entrer aux États-Unis.

Les défenseurs des détenus affirment également que Biden pourrait défier le Congrès et amener des prisonniers aux États-Unis, arguant que l’interdiction ne résiste pas au tribunal.

«C’est soit faire quelque chose, soit ils y meurent sans inculpation», a déclaré Wells Dixon, un avocat de deux détenus, dont un qui a plaidé coupable devant la commission militaire et attend la condamnation.

Les autres détenus comprennent cinq qui avaient été autorisés à être libérés avant que Trump ne prenne ses fonctions et qui languissent depuis. Les avocats veulent que l’administration Biden examine le reste, notant que beaucoup, s’ils avaient été condamnés par un tribunal fédéral, auraient purgé leur peine et été libérés à ce moment-là.

“Limitez cela aux personnes poursuivies et poursuivent ou non, mais ne vous y attachez pas”, a déclaré Joseph Margulies, professeur à la Cornell Law School qui a représenté un prisonnier. «À grand prix, nous nous sommes promenés avec ce truc autour du cou. Il ne sert a rien. Il n’a aucun rôle pour la sécurité nationale. C’est juste une grosse tache noire qui n’apporte aucun avantage. “

Au fil des ans, neuf détenus sont morts à Guantánamo: sept d’un suicide apparent, un d’un cancer et un d’une crise cardiaque.

L’avocat de Paracha a évoqué ses problèmes de santé, y compris une crise cardiaque en 2006, devant son comité d’examen, s’exprimant par téléconférence sécurisée avec les agences de défense et de sécurité américaines.

Cela a également soulevé une évolution juridique importante. Paracha, qui vivait aux États-Unis et possédait une propriété à New York, était un riche homme d’affaires au Pakistan. Les autorités disent qu’il était un “facilitateur” d’Al-Qaïda qui a aidé deux des conspirateurs du 11 septembre dans une transaction financière. Il dit qu’il ne savait pas qu’ils étaient al-Qaida et nie toute implication dans le terrorisme.

Uzair Paracha, son fils, a été condamné en 2005 par un tribunal fédéral de New York pour soutien au terrorisme, en partie sur la base des mêmes témoins détenus à Guantanamo sur lesquels les États-Unis se sont fondés pour justifier la détention de son père. En mars, après qu’un juge a rejeté les témoignages et que le gouvernement a décidé de ne pas demander un nouveau procès, Uzair Paracha a été libéré et renvoyé au Pakistan.

Si son père avait été condamné en Amérique, son sort aurait pu être le même. Au lieu de cela, ce sera probablement entre les mains de Biden et, a déclaré Sullivan-Bennis, le temps presse. “Cela pourrait être une condamnation à mort.”