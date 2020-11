Sergio Massa s’est entretenu avec des référents “ verts ” et “ célestes ”, bien qu’il n’y ait toujours pas de date de début pour le débat (Maximiliano Luna)

Aux représentants de la Campagne pour un avortement légal, sûr et gratuit Sergio Massa Il leur a demandé de faire confiance au Président de la Nation. Aux représentants de la Pro Life Unit, le secteur identifié à la couleur bleu clair dans le débat sur l’avortement, il a souligné que «peu importe à quel point le président ou ma femme sont en faveur, si la question est débattue, c’est leur maison et ils ont toutes les garanties ». Il a également fait remarquer qu’il préside la Chambre des députés mais ne décide pas: les temps les décideront Alberto Fernandez et les députés définiront le résultat avec leur vote.

Massa a accepté que les réunions soient neutres et a offert la Chambre comme un espace où toutes les voix sont entendues. En retour, il a mis une condition: le respect d’un côté à l’autre et vice versa.

“Je ne veux pas imposer des temps au milieu de la pandémie”, a-t-il souligné à l’insistance des représentants de la Campagne pour un avortement légal, sûr et gratuit, qui a présenté l’année dernière pour la huitième fois un projet de loi qui a toujours un statut parlementaire, mais à la cela n’a pas été donné cours. Le pouvoir législatif s’occupera de celui envoyé par l’exécutif et non du projet qu’il attend au Congrès. Les femmes qui représentaient la Campagne voulaient entendre une date précise dans la salle Delia Parodi mais elles sont reparties sans.

En tant que président de la Chambre qui sera à l’origine du nouveau débat, qui a échoué il y a deux ans au Sénat, les Tigrense ont demandé de la patience et de faire confiance à la gestion du temps d’Alberto Fernández. Il a insisté sur le fait que c’était une promesse électorale, qu’il l’a répétée à l’Assemblée législative en mars et qu’il l’a réaffirmée chaque fois qu’il était consulté sur le sujet. Et à ceux qui estiment que l’année parlementaire se termine comme le calendrier marque le 30 novembre, il a confirmé une donnée publiée le week-end par Infobae: il y aura des sessions extraordinaires et le travail des Délégués ne sera pas interrompu.

La députée Mónica Macha sera l’une de celles qui coordonne les débats (Adrián Escandar)

Du côté de la Campagne, au premier tour se trouvaient Julia Martino (l’un des rédacteurs du projet de loi présenté à nouveau en 2019), Pamela Martín García, Yamila Picasso, Jenny Durán, et la députée Jimena López, entre autres.

A 15 heures, c’était au tour dans la même salle Delia Parodi des représentants des organisations qui sont contre, le groupe Unidad Pro Vida, composé d’hommes et de femmes de quelque 150 organisations.

Dans le premier cas, Massa était accompagné des députés «verts» Monica Macha (Nouvelle rencontre-Front de tous) et Silvia Lospennato (PRO), alors que parmi les invités se trouvait sa propre épouse, le président de l’AySA, Malena galmarini qui était en tant que militante féministe. Les trois femmes portaient un foulard vert. Macha et Lospennato étaient en charge de l’organisation d’un agenda «sorora».

À la tête de la table de la deuxième réunion se trouvaient deux députés avec un mouchoir bleu clair autour du poignet, Carmen Polledo (PRO) et Vanesa Massetini (Devant tous).

Dans les deux réunions, Massa a répété plus ou moins les mêmes mots: le projet de loi sur l’interruption de grossesse lancera le processus parlementaire lorsque le Président le transmettra. Dans ce sens, dans un entretien avec la chaîne d’information IP, le chef de cabinet, Santiago Cafiero, a fait remarquer qu’au cours des sept derniers mois, l’Etat et les députés et sénateurs étaient voués à une multiplicité de problèmes liés à la pandémie. “Nous avons toujours eu l’idée de présenter le projet cette année, mais il y a eu un événement exceptionnel comme la pandémie, qui a causé du stress dans le domaine de la santé et c’est pourquoi tout a ralenti”, a-t-il répondu.

Cafiero a également admis que “la pandémie a nécessité tous les efforts de l’administration publique”, tout en précisant que “il est encore possible de l’envoyer cette année”, faisant référence au fait que la fin des sessions ordinaires approche. certitudes ni date.

Dans l’après-midi, Massa avait soulevé la demande de «confiance» auprès des «verts» et avait garanti la continuité des séances. Il pourrait même y avoir un scénario dans lequel le débat débute cette année et se poursuit l’année suivante, même si c’est une année électorale. Cela a été compris par ceux qui demandent la loi de toute urgence. “Le président est un homme de parole”, a fait remarquer à plusieurs reprises le chef du corps, au nom d’Alberto Fernández.

Le groupe Unidad Pro Vida s’est réuni après 15 heures (Maximiliano Luna)

En raison de l’éloignement social forcé, le secteur “céleste” a laissé de côté plusieurs organisations du groupe Unidad Pro Vida, de sorte que les députés présents ont accepté de convoquer ceux qui ne pouvaient pas être présents pour les informer de ce qui avait été discuté. Polledo, vice-président de la commission de Salud en 2018, a été plus que satisfait. “Tous les participants ont été écoutés et ils ont parlé de garantir l’équanimité”, a-t-il fait remarquer, même s’il a également souligné que Massa était sincère et leur a dit qu ‘”il n’y a pas de surprises”, puisque le président “a pris la parole en campagne et en mars »sur le projet de loi d’interruption volontaire de grossesse. Macha, qui est présidente de la commission Femmes et diversité, a qualifié la première réunion de «très bonne» et a expliqué: «Nous travaillons sur une stratégie commune et nous avons l’engagement du Président. Notre objectif n’est pas le traitement lui-même, mais de gagner et de le légaliser ».

Les quatre députés, deux «bleus» et deux «verts», étaient chargés de coordonner et d’informer leurs secteurs respectifs. Bien que le projet ne soit pas au Congrès, le terrain de discussion a commencé à être préparé, en particulier les conditions pour abaisser les décibels à la confrontation et convenir de quelques règles pour la discussion future. Massa a également proposé de mettre en place une table de travail pour les deux secteurs, profondément séparés et différenciés.

Il y aura quatre commissions qui se réuniront en plénière: Santé, législation pénale, législation générale et femmes et diversité. Tous les quatre sont présidés par des députés du Frente de Todos qui se sont déjà exprimés en faveur de l’IVE. Il s’agit de Pablo Yedlin, Cecilia Moreau, Carolina Gaillard et Mónica Macha. Les vice-présidences sont réparties: Yedlin est secondé par Carmen Polledo (PRO) et Gaillard, Marcela Campagnoli (Coalition civique), toutes deux avec un avis contre l’avortement. D’autre part, le vice de Macha est Silvia Lospennato (PRO), qui faisait déjà il y a deux ans partie du groupe des «sororas» qui a obtenu la demi-sanction des députés. Le vice de Moreau est Carla Carrizo, d’Evolución-UCR, défenseur de l’élargissement des droits.

