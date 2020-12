Seuls 12 vaccins sont en phase 3. (Photo: .)

Le début du processus de vaccination au Mexique contre la maladie COVID-19 est imminent, surtout après le médecin Hugo Lopez-Gatell, Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, fera rapport ce vendredi 11 décembre que le processus d’évaluation de la Vaccin Pfizer et BioNTEch par la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (COFEPRIS).

«La bonne nouvelle, c’est que le processus d’évaluation est terminé … le signal est un signe d’espoir et d’encouragement car il nous rapproche du début de la vaccination au Mexique”, Il a indiqué lors de la conférence.

Bien qu’il n’ait pas donné de date exacte pour le début de la vaccination, le plan pour le pays avait déjà été publié il y a quelques jours.

Le 8 décembre, le très Lopez-Gatell a affirmé que le programme de vaccination qui devrait être appliqué tout au long de 2021 a des fondements scientifiques et les meilleures pratiques de lutte contre la maladie.

Il a expliqué qu’un groupe de scientifiques et de techniciens, à la fois mexicains et étrangers, travaille sur la conception et la stratégie idéales contre le coronavirus, dans lesquelles la plate-forme a appelé Covax, ce qui permet d’acquérir le produit pour avoir la gestion de l’épidémie.

Bien qu’il ait averti que la production initiale et la distribution du vaccin pourraient être limitées, car il existe actuellement environ 200 vaccins candidats dans le monde, dont 12 seulement sont déjà dans la phase 3 la plus avancée de la recherche clinique.

Stratégie de vaccination. (Infographie: Jovani Silva / Infobae Mexico)

Cependant, le secrétaire à la santé Jorge Alcocer signé une série d’accords tels que la plateforme Covax, qui permettra d’accéder à d’éventuels candidats vaccins, comme celui déjà convenu avec l’entreprise AstraZeneca allié à l’Université d’Oxford, acquérir 77 millions de doses. Ainsi que le contrat qui a été signé avec l’entreprise Pfizer pour accéder à 34,4 millions de doses, entre autres, et quoi Il a déjà été approuvé par Cofepris.

En ce sens, López-Gatell a souligné que tous ces vaccins, ainsi que ceux qui apparaissent, seront appliqués à la population mais suivant un plan de priorité, car cela dépendra du risque dans lequel se trouvent les citoyens, par rapport à leur âge et les femmes enceintes et les enfants seront évités.

Ainsi, les étapes et la durée de la stratégie de vaccination seront réparties comme suit.

* Premièrement, ce sera pour les agents de santé, qui sont situés dans le premier front de la lutte contre le COVID-19 de (décembre 2020 – février 2021)

* Ensuite, ce sera le personnel de santé restant et les personnes âgées de 60 ans et plus (février – avril 2021)

* Plus tard, la dose sera appliquée aux personnes de 50 à 59 ans (avril – mai 2021)

* Dans la quatrième étape, les citoyens de 40 à 49 ans seront inclus (mai – juin 2021)

* Enfin le reste de la population de (juin-mars 2022)

L’application du vaccin dépendra du risque dans lequel se trouve la population. (Photo: .)

Le sous-secrétaire à la santé a expliqué qu’il est envisagé d’atteindre l’objectif de couverture tout au long de l’année à venir, et qu’il sera dispersé en fonction du risque de la population, tel que: l’âge, la présence de maladies chroniques, les déficits immunitaires, entre autres.

C’est un schéma similaire à celui utilisé par les États-Unis et le Canada pour la vaccination des QUI .

Il a également avancé la signature d’un accord pour avoir accès aux vaccins Janssen de la société pharmaceutique Johnson & Johnson et a annoncé qu’il y avait un revenu de la société chinoise Cansino, pour accéder à plus de 30 millions de doses.

Dans la stratégie de vaccination conçue pour faire face à la maladie à coronavirus dans le pays, des professionnels de la santé mexicains participent, ainsi que des spécialistes étrangers et quatre responsables de l’Organisation panaméricaine de la santé. Outre le président du groupe consultatif stratégique pour la vaccination de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le scientifique mexicain Alejandro Cravioto Quintana.

Pour sa part, Secrétaire à la santé, Jorge Alcocer, Il a rappelé que le Mexique participait activement à diverses initiatives depuis des mois, afin d’avoir accès au vaccin, faisant de la sécurité de la population une priorité.

Pour garantir les doses, les scientifiques et les spécialistes doivent analyser leur efficacité et respecter les exigences nécessaires pour protéger la vie des gens.

