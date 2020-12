Boca a battu le Racing dans la Bombonera et l’a éliminé de la Copa Libertadores (REUTERS / Agustin Marcarian)

Il y a une semaine, Courses semblait avoir été très bien positionné pour le match retour de la série contre Bouche. Grâce à une belle performance collective, l’équipe de Sébastien Beccacece était plus que l’ensemble de Michelangelo Russo et s’est terminé avec un avantage minime avec les deux Melgarejo. Mais sept jours plus tard, tout a changé.

Au Bombonera, le Xeneize a eu une première moitié de haut vol par la main de Tevez, Villa et Salvio, qui était l’auteur du premier but du jeu. L’Académie a résisté main dans la main avec une performance transcendantale de son gardien Arias, qui a couvert quatre buts sans faute, une paire à l’attaquant colombien et une autre à Franco Soldano.

Déjà dans la deuxième étape, un autre était le protagoniste de Toto: Lisandro López a été manqué dans la surface et Villa a changé le penalty pour un but. Avec une avance de 2-0, Beccacece a apporté diverses modifications, mais son équipe n’a jamais trouvé son chemin. Boca a gagné et qualifié, et rapidement, les réseaux sociaux ont fait écho à la classification des locaux et à l’élimination sévère du groupe Avellaneda. La majorité a souligné le DT de l’Académie.

“La défense de tous les courses”, a déclaré @ NegritoChevere1 en utilisant un gif d’un épisode des Simpsons dans lequel des dizaines de personnes entrent sur un terrain pour marquer la mauvaise performance des joueurs de football en visite. Le coach académique lui-même a également été visé. «Beccacece dans la défense et la justice / Beccacece dans la course», a écrit @BlindersNicolas sur Twitter à côté d’une photo qui compare l’image DT avec Brad Pitt et, en revanche, avec Iggy Pop, le musicien de rock américain historique.

De son côté, @ JuanMX4 a utilisé l’image d’un Homer Simpson heureux pour marquer la victoire de Boca et la performance de l’un des joueurs avec lesquels Russo a surpris dès le début du match au stade Alberto J. Armando. “La pieuvre sortant Racing de la coupe, j’ai adoré.”

Un autre utilisateur du réseau social sous le nom @ GabiArchilla54 est allé plus loin. Avec une photo du Real Madrid, il a écrit: “Boca Juniors aujourd’hui contre le Racing”.

De 0-1 à 2-0, cela aurait pu être plus volumineux. Boca a fini par se qualifier à juste titre pour les demi-finales de la Copa Libertadores et maintenant son rival sera Santos, qui débutera la série en tant que visiteur à la Bombonera. Le match aller se jouera le mercredi 6 janvier à 19h15 à La Bombonera. La série sera définie au stade Urbano Caldeira de San Pablo, sept jours plus tard, le mercredi 13 à la même heure. Le tout pour une place dans la grande finale qui se jouera le 30 janvier au légendaire Maracana de Rio de Janeiro.

