Patricio Gimenez Il a déménagé en Uruguay, plus précisément à La Mary, le manoir que sa sœur possède à Punta del Este, Susana Gimenez, dans le but de vivre paisiblement ce moment particulier pour le monde entier, traversé par la pandémie de coronavirus. Cependant, ses derniers jours ont été marqués par un conflit médiatique avec Jorge Rial, et il était loin d’avoir la paix.

Ces derniers jours, le musicien a décidé de baisser les décibels au combat avec Rial et s’est même excusé auprès de sa femme, Romina Pereiro, à qui il avait dédié des messages dégoûtants via son compte Instagram. Ce week-end, il a de nouveau utilisé ses réseaux sociaux et, pour montrer que les conflits font désormais partie du passé, a réalisé une publication dédiée exclusivement à sa famille.

Mercredi dernier Patricio a eu 45 ans et l’a célébré vendredi soir, accompagné de Susana Giménez et de ses deux autres frères, Federico et Carolina. La célébration a eu lieu dans un parador exclusif de La Brava, à Punta del Este. Comme on peut le voir sur les images, la famille a profité d’une journée de rire et de beaucoup d’amour.

“Merci pour ce merveilleux anniversaire. Je les aime!»Patricio a écrit à côté d’une des images qu’il a publiées avec ses frères, loin de tout conflit de ces derniers jours.

La Su, pour sa part, n’a pas fait directement mention de l’anniversaire de son frère sur son compte Instagram, mais a fait un post faisant allusion à Halloween, qui est célébré ce samedi, avec un message sur la famille: «Cette année (la célébration de Halloween) sera sûrement différent, mais J’espère que c’est une bonne excuse pour passer un bon moment en famille, inventer des costumes, décorer des citrouilles et manger des plats savoureux ».

Le conducteur il a toujours eu une excellente relation avec ses frères, bien qu’il n’en parle généralement pas en public parce que – en général – ils préfèrent rester discrets. Ce sont les enfants du père de la diva avec une autre femme, après la relation qu’il a eue avec sa mère. Patricio est musicien et compositeur et en 2011, il a remporté le Cantando; Carolina a reçu un diplôme en relations publiques; et Federico, ingénieur de profession.

Le scandale médiatique qui a mis en vedette Patricio a commencé la semaine dernière lorsque, à travers une série d’histoires Instagram, il a sévèrement critiqué le gouvernement national. “J’ai ma mère atteinte d’un cancer en Argentine et je ne peux pas la sortir de là», A déclaré le chanteur, qui vit en Uruguay avec sa sœur depuis mai, en interrogeant le président en des termes très risqués Alberto Fernandez, et le vice-président, Cristina Fernández de Kirchner.

Immédiatement, Rial a fait écho aux déclarations de Patricio et, à partir de son compte Twitter, a écrit ironiquement: «De l’exil doré à Punta del Este et de la vidange du réfrigérateur (entre autres) à @Su_Gimenez, il parle au pays …“Et il a accompagné son message de la note de Télé-exposition a propos. Mais le lundi suivant et de Intruders, pour l’Amérique, le chauffeur a de nouveau fait référence aux paroles du chanteur sans hacher les mots et l’a interrogé pour avoir parlé depuis l’exil et avoir travaillé comme “frère” de la diva.

Cela a déclenché un fort va-et-vient entre Giménez et Jorge dans lequel, sans rien avoir à voir avec le problème, Pereiro, la femme du conducteur, s’est retrouvée impliquée. Le chanteur, toujours en utilisant le filtre Joker, avait assuré qu’il pourrait peut-être commencer à travailler comme “animateur d’une émission de potins” et commencer à enquêter avec qui le nutritionniste avait eu des relations amoureuses avant d’épouser le journaliste. Et cela a fait le combat entre lui et le journaliste en crescendo.

