Le premier débat entre le candidat démocrate (Biden) et le candidat républicain (Trump), ou ce qui est pareil, le candidat du parti qui symbolise un âne et celui qui symbolise un éléphant, était le parangon de ce que serait ici un candidat citoyen ( Dem’s) et un candidat d’extrême droite (Contre).

C’est un bon exercice de toucher les pieds sur terre quand on parle de ce qu’il faut pour soutenir l’un des candidats à la mentalité européenne, voire latino-américaine. Le débat était un catastrophe, par tout ce qu’il est connu.

Une chaîne de abuser de, beaucoup de mensonges, d’interruptions entre les deux, plus de mensonges, peu de propositions, plus de mensonges et plus d’insultes. Il est triste de voir comment la démocratie nord-américaine met en scène son déclin en seulement quelques heures de débat entre les plus hauts représentants de la «démocratie made in USA».

On ne comprend pas comment la Chambre des démocrates a de nouveau bousillé (elle l’a déjà fait avec Clinton lors des dernières élections) en choisissant un candidat à la présidence.

Joe Biden a déjà été vice-président avec Barack ObamaIl est en politique depuis plus de deux décennies et le «pauvre» est considéré comme plus enclin à se retirer de sa retraite qu’à la lutte politique contre un taureau comme lui. Donald Trump.

L’état swing

Le swing state (les États qui n’ont pas de signification politique marquée envers Dem’s ou envers Cons) semble qu’ils seront à nouveau la clé de la création de majorités dans tout le pays.

Selon le site Web d’analyse politique Cinq trente-huit, Joe Biden maintient une distance entre sept et huit points sur Trump. Biden, jusqu’à cette dernière semaine semble augmenter son intention de voter dans les États fidèles aux républicains par rapport aux élections tenues en 2016: Kentucky (+13,3), Oklahoma (+14,9), Missouri (+13,9), Montana (+8,0). Et aussi la tendance semble être à la hausse pour Biden dans des États purement démocratiques tels que Washington (+10,8), Californie (+1,4), Connecticut (+9,2).

Mais même si examens marquent cette tendance d’avantage en faveur de Biden, les deux formations savent que le combat aux Etats-Unis repose sur le fait de marcher sur chaque état, et ce, en convaincant. Car contrairement à ce qui se passe en Europe, les Etats ont de grandes singularités, et ce qui semble aujourd’hui être une intention de vote très claire envers l’un des candidats, ne signifie pas que la partie est gagnée pour personne. Vous devez être dans la candidature électorale.

Le vote de la communauté noire est l’une des clés

La violence dans les rues engendrée par la mort, absolument infâme, aux mains de la police de George Floyd -comme celle de nombreux autres membres de cette communauté historique du pays-, il a encouragé Trump à motiver son peuple en cherchant un ennemi dans la violence, que Trump antifas gauchiste.

Il semble incroyable à quel point une société libre et démocratique est capable de “retourner” à sa convenance ce qui est une série de meurtres racistes aux mains des autorités policières, et en plus de cela, le président des États-Unis se sent pleinement légitimé d’envoyer l’armée pour éteindre le feu avec plus de feu.

La Polarisation La politique, c’est ça: écraser les ennemis supposés des bons sans provoquer de changement dans le système politique. Grâce à cela, le candidat démocrate semble se connecter avec la communauté noire.

Biden n’est pas Obama mais les nombres d’intention de vote de la communauté noire envers le candidat né en Pennsylvanie (environ 80% d’intention) sont proches de 90% dans les meilleurs résultats de l’ancien président.

Le coup d’État couvert par Trump

Je l’ai clairement indiqué cette semaine Thomas J. Friedman (New York Times) dans la publication d’un article intitulé «Trump a envoyé un avertissement»: La rhétorique sur l’éventuelle fraude électorale due au vote télématique cache une stratégie concoctée au fil des ans par les républicains.

New York Times a publié cette même semaine une enquête qui démasque l’idée, basée sur un ensemble fragile d’affirmations sensationnalistes, fausses ou fausses. Il a été délibérément soulevé dans le discours public dans le cadre d’une campagne de désinformation de plusieurs décennies menée par le Parti républicain et d’autres acteurs.

La stratégie a été conçue peu de temps après que Trump a remporté les élections de 2016 et a inclus la participation de hauts fonctionnaires ainsi que du vice-président. Mike pence.

L’idée, comme l’appelle ce journal new-yorkais, est simple: créer un état de doute et de méfiance par le vote télématique, qui sert d’excuse pour délégitimer le candidat en cas de victoire. Joe Biden. Et ainsi, retardez les résultats des élections, faites à nouveau des ravages et comme Trump l’a dit à ses chiots armés jusqu’aux dents du Garçons fiers: l’attente, l’assaut sur la démocratie?

