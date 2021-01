Défense et justice visitera Coquimbo Unido à Asunción, Paraguay

Pour la demi-finale de la Coupe d’Amérique du Sud, Défense et justice visite Coquimbo qui travaille comme local au Paraguay, sur le champ Olimpia, à Asunción. Conmebol a pris le changement de siège après les cas positifs qui ont conduit au report jeudi dernier. Au début, après deux minutes, Braian Romero Il a eu la première chance pour El Halcón de Varela et son tir est passé près du but local. Ensuite, il y a eu un processus fluide dans les deux équipes.

Jusqu’à la première demi-heure, il y avait plus de désir que de précision. Dans l’équipe dirigée par Hernán Crespo, il était très dynamique Ciro Rius sur l’aile droite et est venu envoyer deux centres, un qui était contrôlé par le gardien argentin Matías Cano et un autre que le défenseur a effacé Federico Pereyra.

À la 32e minute, le coup franc de Romero est allé haut dans ce qui était une bonne chance pour la défense.

Formations

Royaume de Coquimbo: Matías Cano; Víctor González, Federico Pereyra et Raúl Osorio; Juan Carlos Espinoza, Fernando Manríquez, Diego Aravena et John Salas; Rubén Farfán, Diego Vallejos et Joe Abrigo. DT: Juan José Ribera.

Défense et justice: Ezequiel Unsain; Franco Paredes, Adonis Frías et David Martínez; Ciro Rius, Enzo Fernández, Valentín Larralde et Emanuel Brítez; Walter Bou, Braian Romero et Eugenio Isnaldo. DT: Hernán Crespo.

Arbitre: Jesus Valenzuela (VEN)

Temps: 19:15

Stade: Manuel Ferreira (Asunción)

la télé: ESPN