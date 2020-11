VÉLEZ 1 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 0

Velez il a battu Patronato dans le match entre les seules équipes du Coupe de la Ligue professionnelle Zone 6 qui n’avait pas remporté la victoire lors des deux premières dates. El Fortín a décollé le mufa et a triomphé 1-0 avec un but de Thiago Almada, de pénal, aux 5 minutes du complément.

Le stade a été joué dans le José Amalfitani de Liniers, avec l’arbitrage de Hernán Mastrángelo et l’émission Fox Sports Premium.

L’histoire entre le Fort et le Pattern est très uniforme depuis, sur six affrontements, deux victoires sont allées à Velez et trois nuls.

Le triomphe de la distribution de Paraná était à Villa Luro dans le saison 2017/18, tandis que l’autre victoire de l’équipe de Buenos Aires a été consommée en tant que visiteur dans le dernier Super ligue.

Formations

Arbitre: Hernán Mastrángelo.

Stade: José Amalfitani.

Temps: 19h00.

la télé: Fox Sports Premium.

COLÓN DE SANTA FE – CENTRAL CÓRDOBA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Colón à égalité lors de son dernier match contre Independiente Foto Baires

Colon de Santa Fe recevoir Cordoue centrale de Santiago del Estero, dans une correspondance valide pour le troisième jour de la zone 2 de la Coupe de la Ligue professionnelle.

Le match se joue dans le stade Brigadier Estanislao López, avec arbitrage de Jorge Baliño, et a la transmission du signal de câble TNT Sports.

Sabalero est deuxième de leur groupe avec quatre unités – à l’une d’Independiente – et a fait match nul 1-1 en tant que visiteur contre Rojo, tandis que l’équipe de Santiago a un point et lors de sa dernière présentation, elle a égalé 2-2 contre Défense et justice.

Formations

Arbitre: Jorge Baliño.

Stade: Brigadier Estanislao López (Santa Fe).

la télé: TNT Sports.

