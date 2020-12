NEW YORK (AP) – Le Honduras a lancé jeudi et vendredi un appel à l’aide internationale pour faire face aux effets dévastateurs de deux ouragans traversant l’Amérique centrale et a averti qu’ils pourraient provoquer une nouvelle vague d’immigration aux États-Unis.

Depuis Washington, le ministre des Affaires étrangères du Honduras, Lisandro Rosales, a déclaré à l’Associated Press qu’une migration massive après la dévastation des ouragans Eta et Iota est “une menace qui existe” et que pour cette raison, son pays a besoin d’une coopération internationale urgente.

“C’est quelque chose qui peut être potentiel”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères en référence à la migration massive qui pourrait se produire.

“Nous recherchons donc des mécanismes pour une reconstruction sociale et économique durable, afin d’éviter cette migration qui met souvent en danger les personnes qui le font”, a déclaré Rosales.

Le ministre est aux États-Unis avec le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, qui demande une aide financière aux banques multilatérales et aux agences américaines. Rosales a déclaré avoir parlé de cette possible vague d’immigration lors d’une réunion qu’il a tenue avec des hauts fonctionnaires du département américain de la Sécurité intérieure.

Les ouragans Eta et Iota ont dévasté des régions du Nicaragua, du Honduras et du Guatemala le mois dernier, obligeant des milliers d’entre eux à se réfugier dans des abris. Rosales a déclaré qu’au Honduras, l’effet est “catastrophique” puisque la zone la plus touchée est la vallée de Sula, où près de 45% des revenus du pays sont produits, car c’est une zone industrielle et agricole. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que 99 personnes étaient mortes à cause des tempêtes au Honduras.

Rosales a expliqué que la pandémie COVID-19 a causé un déficit de 7% dans le pays, et que les ouragans ont ajouté 3,5% supplémentaires d’impact négatif, ce qui représente un total de 10,5% de déficit.

“Cela nous a obligés à repenser avec les institutions multilatérales”, a-t-il déclaré.

Le président Hernández et sa délégation se sont entretenus depuis jeudi à Washington avec Alejandro Werner, représentant pour l’Amérique latine du Fonds monétaire international et, virtuellement, avec Felipe Jaramillo, vice-président pour l’Amérique latine et les Caraïbes de la Banque mondiale.

Il était également en contact avec le Secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro; avec le président de la Banque interaméricaine de développement, Mauricio Claver-Carone, et avec divers membres du Congrès et agences américaines, ainsi que des représentants d’ambassades telles que les Émirats arabes unis, le Koweït, Taiwan et l’Espagne, entre autres.

“Nous avons besoin de toutes les mesures à prendre pour une action rapide de coopération internationale, de pays amis”, a déclaré Rosales. “C’est un moment où la solidarité doit se refléter”.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la Banque mondiale allait accélérer un prêt d’urgence de 250 millions de dollars pour le Honduras.

Les migrants d’Amérique centrale ont commencé à voyager vers le nord en grands groupes ces dernières années, cherchant la sécurité en nombre et, dans certains cas, en évitant de payer les passeurs. Les appels à la création de caravanes de migrants circulent souvent sur les réseaux sociaux.

La dernière caravane a quitté le Honduras en octobre mais n’a même pas pu atteindre le Mexique car l’armée et la police guatémaltèques ont bloqué son chemin et ont fait rentrer ses membres.

Rosales a déclaré que les récents ouragans ont directement touché plus de 120 000 personnes au Honduras.

“Malheureusement, les ouragans sont arrivés à un moment où l’attention du monde était concentrée ailleurs et cet impact a en fait laissé plus de la moitié de la population hondurienne affectée dans une certaine mesure”, a-t-il déclaré.

Rosales a également souligné qu’il avait rencontré Chad Wolf, directeur par intérim du Département américain de la sécurité intérieure, pour demander la prolongation du TPS, une aide temporaire à l’immigration pour les citoyens de certains pays, comme le Honduras, qui ont subi des catastrophes naturelles.

Quelque 44000 Honduriens vivent aux États-Unis avec TPS – Statut de protection temporaire en anglais – depuis des décennies, mais le gouvernement du président Donald Trump voulait mettre fin au programme et l’aide est censée expirer pour les Honduriens en janvier.

Rosales a déclaré qu’il avait demandé à Wolf de prolonger le TPS de six mois supplémentaires et a fait une nouvelle demande pour inclure plus de personnes dans le programme. La demande porte sur un nouveau TPS qui durerait plusieurs années, bien que la chancelière n’ait pas donné de détails sur le plan.

Rosales a déclaré que les Américains ont répondu qu’ils prendraient le temps d’analyser la proposition.