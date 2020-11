Leopoldo Luque a donné une conférence de presse ce dimanche depuis son domicile après le raid (Nicolás Stulberg)

Ce lundi, vers sept heures du matin, le neurochirurgien Leopoldo Luciano Luque, l’un des derniers professionnels intervenant dans la santé de Diego Armando Maradona -qui a opéré pour une ecchymose à la tête et qui est décédé mercredi dernier des suites d’une crise cardiaque- Il a quitté sa maison dans la ville d’Adrogué, au sud de la province de Buenos Aires, en direction du bureau du procureur général de San Isidro, dirigé par le Dr John Broyad, pour faire une déclaration spontanée. Dans cette unité judiciaire, où l’affaire enquêtant sur la mort de la star est en cours de traitement, les filles de Maradona ont également déclaré au cours du week-end.

Luque est parti en silence dans une voiture accompagné de son avocat, Julio Rivas, qui a fait une série de déclarations à la presse et a fait remarquer que, bien qu’ils n’aient pas encore été officiellement notifiés, ils n’avaient pas non plus accès au dossier, ils vont se présenter volontairement pour déclarer, protégés par le droit prévu à l’article 162 du Code de procédure pénale de la province de Buenos Aires.

Les éléments kidnappés lors du raid sur la maison.

La décision intervient après ce dimanche, vers 8h45, des membres de la DDI de San Isidro de la police de Buenos Aires, avec la collaboration de la PFA, ont perquisitionné le domicile et le bureau privé de Luque, où ils ont kidnappé des téléphones, des ordinateurs, un tampon médical, de la documentation et le dossier médical de Maradona que le neurochirurgien conservait.

La raison des actions – menées de toute urgence en raison de la crainte que certains éléments importants pour la justice soient écartés – a été menée à la suite d’une demande du procureur de Benavídez Laura Capra, en charge du dossier, avec le procureur général du district John Broyad et pièces jointes Patricio Ferrari et Cosme Iribarren, que, après les témoignages que Dalma, Giannina et Jana, les trois filles de la star, ont fait ce samedi, enquête maintenant sur un décès injustifié fondé sur une faute professionnelle ou médicale.

Leopoldo Luque est le neurochirurgien qui est intervenu sur Maradona avant sa mort: “Je suis à la disposition de la Justice”

La situation procédurale de Luque est déroutante: le médecin n’a pas été officiellement inculpé jusqu’à présent, son arrestation n’a pas été demandée et il n’a pas été convoqué pour faire une déclaration d’enquête, bien qu’il fasse l’objet d’une enquête et ait été informé de ses droits et garanties lors de la perquisition. “L’idée est de nous présenter au parquet, de nous rendre disponibles et, comme Leo l’a déclaré hier, de témoigner”a souligné son avocat.

«Je comprends qu’ils lui ont lu ses droits en tant que prévenu mais nous ne savons pas s’il a été effectivement inculpé ou s’il est témoin. Hier, une déclaration a été faite par l’accusation, selon laquelle il n’y avait pas d’accusés, mais hier, ils l’ont attaqué. Ils n’ont pas laissé de copie du procès-verbal, mais pour moi, il est facturé parce qu’ils l’ont attaqué “Ajouta Rivas.

Ce dimanche, après que sa maison et son bureau privé dans le quartier privé de Buenos Aires aient été attaqués simultanément, Luque a fait passer les médias qui ont enregistré l’opération de la porte dans le patio de sa maison et a fait des déclarations: “Ils recherchent un coupable, on ne comprend pas ce qu’ils font”, il a dit Infobae.

Actualités en développement

JE CONTINUE DE LIRE:

La recherche du médecin de Maradona à l’intérieur et ses explications après qu’il a été enquêté pour mort injustifiée: “Ils recherchent un coupable”

Leopoldo Luque, médecin de Maradona: “Je suis à la disposition de la Justice, avec Diego j’ai fait de mon mieux”

Ils ont kidnappé le dossier médical de Diego Maradona lors des raids de Leopoldo Luque: qu’ont-ils trouvé d’autre dans la maison et dans la clinique du médecin