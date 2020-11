Flavio Mendoza a adapté le théâtre de Broadway pour maintenir la distance sociale entre le public

Après une longue attente et des conversations ardues entre les entrepreneurs de théâtre et les autorités du gouvernement de Buenos Aires, il a été déterminé que le théâtre avec un public revient dans la ville de Buenos Aires. Ce sera au bout de sept mois qu’ils ont dû fermer leurs portes et baisser les rideaux en mars dernier, lorsque l’isolement social, préventif et obligatoire a été prononcé en raison de la pandémie de coronavirus.

Cela a été confirmé par des représentants de l’activité après avoir rencontré des responsables des ministères de la Culture, de la Santé et du Travail, tandis qu’un groupe d’acteurs et d’actrices dirigé par le danseur Flavio Mendoza a organisé une manifestation sur l’avenue Corrientes, au cœur de Buenos Aires.

Au cours de la réunion, un protocole général de directives que les théâtres doivent respecter a été approuvé et recommandé pour chacune des juridictions du pays, qui à son tour présenteront leurs propres recommandations au siège du Cabinet national.

“Nous envoyons la notification officielle avec le protocole ci-joint au gouvernement national après tout le travail que nous avons fait avec des spécialistes de la santé pour définir ses caractéristiques”, a déclaré Felipe Miguel, chef de cabinet de Buenos Aires, à Arriba Argentinos, par El Trece.

En principe, le public qui aura accès à chaque salle devrait occuper 30 pour cent de la capacité théâtre total. Le protocole indique également que le complexe doit avoir des rénovations de 40 m3 / h par personne, sans recirculation grâce à une bonne ventilation.

Les billets, quant à eux, doivent être achetés à l’avance. Il est supposé qu’il est en ligne puisque la vente par la fenêtre du théâtre est interdite. En ce qui concerne l’intérieur du complexe, chacune des personnes présentes doit maintenir une distance de 2 mètres et doit porter un masque facial en tout temps.

“Les artistes ne sont dispensés de porter des masques que lorsqu’ils se produisent sur scène”, indique le protocole qui nécessite encore votre autorisation. De plus, il existe une demande spéciale pour les artistes de se maquiller et de se coiffer pour éviter tout contact avec des professionnels.

Les artistes doivent garder leurs distances sur scène. Quant aux scènes qui demandent de la proximité – selon le scénario de chaque œuvre – elles ne peuvent durer que 15 minutes.

En revanche, le public ne sera pas autorisé à monter sur scène ni à partager l’espace avec les artistes.

La campagne que les célébrités ont lancée sur les réseaux sociaux pour que le théâtre revienne avec un public

Ces dernières semaines, les comédiens ont lancé une campagne à travers leurs réseaux sociaux pour le retour du théâtre avec des protocoles sanitaires. Et ils ont également eu le soutien du Association argentine des acteurs.

«Nous exhortons les autorités gouvernementales de chaque juridiction à revoir la mesure qui maintient l’activité théâtrale paralysée. Le théâtre a été et reste une source d’emploi importante pour notre collectif artistique, frappé depuis des années par une crise qui a également frappé d’autres branches d’activité, comme la télévision et le cinéma », indique le communiqué publié par l’entité qui le préside. Alejandra Darin.

«Actuellement, on observe que la grande majorité des secteurs de l’économie sont à nouveau activés. Nous avons travaillé de manière intensive depuis le début de la quarantaine avec les dirigeants du secteur et avec l’Etat pour développer et convenir de protocoles garantissant le retour sûr et contrôlé du théâtre, à la fois commercial et indépendant. Sans la possibilité d’exercer notre travail et en raison du manque de revenus durables, le syndicat et l’Obra Social de Actores sont confrontés à de graves problèmes financiers pour maintenir la structure, son personnel et maintenir l’exploitation de deux outils fondamentaux pour les travailleurs. : la défense de leurs droits au travail et l’accès à la santé », poursuit la lettre.

Et conclut: «Nous demandons la réouverture immédiate de l’activité théâtrale avec des protocoles sanitaires. La culture, ses travailleurs, le syndicat et l’Obra Social de Actores sont en soins intensifs “.

