Racing-Unión, Colón-Independiente et Godoy Cruz-Banfield, les autres matches de la journée

Après la mort de Diego Armando Maradona, le ballon roulera à nouveau dans le football argentin. Au-delà de ce qui se passe dans le Gigante de Arroyito avec Rosario Central-River et la présentation pleine d’émotions de Gimnasia de La Plata (il visitera Vélez), la journée de samedi de cette Date 5 s’achèvera avec trois autres engagements.

RACING-UNION:

Club de course il a remporté cet après-midi de local par 1-0 à Union de Santa Fe et a récolté son premier triomphe dans le Coupe Diego Armando Maradona de la Ligue de football professionnel, dans un match pour la cinquième date du tournoi dirigé par Andrés Merlos. Le buteur du but était le milieu de terrain de 17 ans Carlos Alcaraz 39 minutes après le début de la première étape.

Suite à ce résultat, L’Atlético Tucumán reste le leader de la Zone 1, avec 12 points. Union suit, avec sept. Arsenal en a quatre et Racing trois. Les tucumanos et le moulage du viaduc seront mesurés lundi, à partir de 19h20.

À la prochaine date, Racing sera mesuré en tant que visiteur contre Arsenal Sarandí, le samedi 5 décembre à partir de 17h10; et Unión recevra l’Atlético Tucumán dans son stade de Santa Fe le même samedi, mais à 19h20.

De plus, pour la Copa Libertadores de América, le Racing affrontera Flamengo du Brésil à Rio de Janeiro le mardi 1er décembre à partir de 21h30. Le même jour également, mais pour la Copa Sudamericana, Unión accueillera Bahia de Brasil dans son stade à partir de 19h15.

Formations:

Stade: Président Perón

Arbitre: Andrés Merlos.

COLOMBUS-INDÉPENDANT:

Actualités en développement …

Formations:

Stade: Général de brigade Estanislao López.

Arbitre: Mauro Vigliano.

GODOY CRUZ-BANFIELD:

Un duel d’opposés aura lieu dans les Malvinas Argentinas. A partir de 21h30, le leader Banfield visitera le fond Godoy Cruz. L’arbitre sera Lucas Comesaña et diffusera Fox Sports Premium.

El Tomba, après avoir perdu dans ses quatre présentations, est condamné à disputer la phase complémentaire, mais il lui faut gagner pour briser cette séquence désastreuse et gagner en confiance pour le tour suivant, qui lui octroie un billet pour la Coupe d’Amérique du Sud en 2022.

On ne peut pas faire confiance à El Taladro, bien qu’il regarde tout le monde d’en haut, car il partage le point avec River et une étape simple est Rosario Central (trois unités de moins). Pour ce match, Javier Sanguinetti aura la dure absence de Mauricio Cuero, l’un de ses principaux jeux. En revanche, le gardien Mauricio Arboleda a évolué favorablement et dira présent.

Formations probables:

Godoy Cruz: Nelson Ibáñez; Gianluca Ferrari, Gonzalo Goñi, Leonel González et Damián Pérez; Jalil Elías, Gonzalo Abrego, Renzo Tesuri et Martín Ojeda; Ezequiel Bullaude et Santiago García. DT: Diego Martinez.

Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Claudio Bravo; Giuliano Galoppo, Jorge Rodríguez, Martín Payero; Juan Álvarez, Agustín Fontana et Fabián Bordagaray. DT: Javier Sanguinetti.

Stade: Malvinas Argentinas

Arbitre: Lucas Comesaña

Temps: 21h30

Teleivsación: Fox Sports Premium

Tableau des positions: