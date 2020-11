Après l’exploit réalisé contre les All Blacks, Los Pumas affronte l’Australie pour le deuxième rendez-vous des Trois Nations (Photo de David Gray / .)

Après l’exploit historique réalisé contre la Nouvelle-Zélande, Les Pumas Ils essaient de prolonger le bon moment de l’équipe en se mesurant Australie, à la deuxième date du Trois nations. Le casting argentin fait actuellement face au local au stade McDonald Jones de Newcastle. Televisa ESPN.

Ce fut une belle semaine pour l’équipe de l’Albiceleste après avoir remporté pour la première fois de l’histoire le Tous les noirs pour 25-15, mais aussi très difficile pour le staff technique. C’est que Mario Ledesma et son équipe ont eu la tâche ardue de se soustraire aux lumières laissées par la victoire de samedi dernier au Bankwest Stadium de Parramatta pour réfléchir et se concentrer pleinement sur ce que sera le duel contre le Wallabies. Est-ce que l’entraîneur-chef ne veut pas que le résultat précédent ne soit qu’une anecdote, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand.

De cette façon, Los Pumas étaient loin de ces dix jours d’entraînement intenses qu’ils avaient avant les débuts contre les hommes en noir. Cette semaine a été différente, avec des entraînements bien sûr, mais avec des jours de congé, des échanges avec les référents de l’équipe et le barbecue classique le mercredi pour calmer les tensions. Le travail de régénération s’est concentré là-dessus pour atteindre le crash dans des conditions optimales contre l’un des pouvoirs du sport de l’ovale.

Ledesma répétera le XV initial qui a battu les All Blacks

“Dimanche, nous avons rencontré plusieurs dirigeants et avons commencé à parler de tout ce qui allait venir de l’extérieur. Comment commencer à fermer, à chercher de l’énergie au sein du groupe, au sein de l’équipe. Évidemment, il est très difficile de gérer tout ce qui vient de l’extérieur, ce qui est surtout avec les meilleures intentions, toutes les félicitations et les expressions d’affection que les garçons ont dû avoir, mais nous avons essayé de l’avertir et eux aussi ont commencé à travailler dès le premier jour. En cela. Heureusement, ils ont passé une très belle journée de repos mercredi, où ils étaient ensemble, ils se sont bien amusés, ils ont organisé un barbecue organisé par le plus expérimenté de l’équipe avec Nahuel Tetaz à la tête, qui est le grill de l’équipe, et ils étaient très énergiques et connecté entre eux“Ledesma a résumé lors d’une conférence de presse le déroulement du campus cette semaine.

Concernant la formation, le coach de 47 ans Il n’y aura pas de changement parmi les partants qui ont remporté la victoire le premier jour, chose à laquelle il fallait s’attendre en raison de la grande performance qu’ils ont eue. Là où il y aura des variantes sera dans la banque de substitution: Emiliano Boffelli, Facundo Isa et Santiago Socino -les trois déjà remis de leurs blessures- entrera au lieu de Lucio Cinti, Tomás Lezana et Facundo Bosch, respectivement.

“Tout le monde à la banque peut contribuer. C’est une banque avec beaucoup d’expérience, au-delà des jeunes. Santiago Socino est ajouté, qui était revenu d’une agitation. De toute évidence, Facu Isa et Boffe ont joué à plusieurs de ces jeux et ils ont une catégorie très importante. Cela m’a semblé une contribution très intéressante et aussi celle de Santi Cordero. Ce sont tous des acteurs d’impact. C’est beaucoup de ce que la banque doit avoir. Nous espérons et nous sommes sûrs qu’ils apporteront beaucoup à l’équipe », a-t-il expliqué. Ledesma.

De l’autre côté, Australie Il est également à la hausse, non seulement parce qu’il s’est imposé contre les All Blacks lors du dernier match, mais aussi parce qu’il avait une semaine de congé et qu’il était incité à être à la maison.

Les Wallabies fera trois changements: entrez les deux piliers comme Taniela Tupou Oui Scott Sio, tandis que Ned Hanigan remplace Lachlan Swinton suspendu au troisième rang.

Formations:

Stade: McDonald Jones de Newcastle

la télé: ESPN

