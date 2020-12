Le Pérou a subi l’une des pires attaques au monde du fait de la pandémie de covid-19 et détient le record de décès par habitant liés à la maladie malgré de longs mois de restrictions drastiques sur l’activité économique et les transports. . / Paolo Aguilar / Archives

Lima, 6 décembre . .- Après près de dix mois d’interdiction en raison du covid-19, les Péruviens peuvent retourner au cinéma, au théâtre, aux gymnases et aux casinos ce dimanche, qui rouvriront leurs portes au public avec des restrictions capacité.

Cette mesure met fin à l’un des aspects les plus dures et les plus symboliques des interdictions qui ont émergé pour tenter de contrôler la pandémie de covid-19 dans le pays, et marque une nouvelle étape dans la réouverture des activités économiques au sein de l’urgence sanitaire nationale qui Le Pérou vit depuis mars et cela durera au moins jusqu’en janvier prochain.

Désormais, seuls les bars, clubs et bars à karaoké seront les seuls commerces sur lesquels l’ordre total de fermeture pèse encore.

RESTRICTIONS

Les entreprises qui ont été favorisées par cette mesure peuvent rouvrir dès que leurs protocoles d’action approuvés par le gouvernement sont prêts, toujours sous une limitation de capacité allant jusqu’à 40% si les activités sont menées dans des espaces fermés et 60% si c’est un espace ouvert.

Le décret suprême publié ce dimanche autorise également l’extension de la capacité des centres commerciaux, restaurants et cafétérias à 60% pour les espaces fermés et à 70% pour les espaces extérieurs.

Cette demande d’agrandissement était une demande récurrente des syndicats, notamment pour pouvoir aborder la campagne de Noël.

Au-delà des limitations de capacité, l’utilisation d’un masque sera obligatoire pour l’accès et l’utilisation des lieux de loisirs, des installations de lavage et de désinfection des mains devront être prévues à l’entrée de celles-ci et il sera obligatoire de maintenir la distance physique.

OUVERTURE TOURISTIQUE

Le Pérou a subi l’une des pires attaques au monde de la pandémie de covid-19 et détient le record de décès par habitant liés à la maladie malgré de longs mois de restrictions drastiques sur l’activité économique et les transports.

Précisément cette semaine, on a appris que le pays ouvrirait le transport aérien commercial pour les vols de plus de 8 heures, dernière limitation qui existait pour les voyages à destination et en provenance du pays et que la pratique interdisait les transferts vers l’Europe.

Les premiers vols autorisés seront vers Amsterdam, Madrid, Barcelone, Paris et Londres, à condition que le respect des protocoles sanitaires soit respecté, qui nécessitent la présentation d’un test PCR pour le covid-19.

Depuis novembre, le pays a augmenté les vols internationaux et les correspondances autorisées avec neuf pays américains, dont les États-Unis, le Mexique, l’Argentine et le Brésil, tous d’une durée inférieure à 8 heures.

L’ouverture des vols internationaux a été une demande constante des syndicats du secteur du tourisme, l’une des activités économiques les plus touchées par la pandémie au Pérou.