“Crazy Ivan”

«Quand j’ai vu, il y a quelques jours, le cas des guérilleros des FARC tués à Ciudad Bolívar, J’ai reconnu sur les photos de Ivan fou à la guérilla qui essayait de me pendre le jour du kidnapping. Il avait vu cet individu plusieurs fois à Pijiguaos, mais il s’est appelé Commandant Esteven; Pedro Rivero était son bras droit, qui l’accompagnait toujours, et ensemble ils ont fait des descentes dans les maisons des habitants de Jobal et Capachal, des villes situées sur les rives de l’Orénoque », dit-il Jésus Vasquez, un communicateur de l’État de Bolívar.

Elle assure qu’à partir de là, elle a compris: «(Que) Bauxilum a tenté de manipuler mon cas, et m’a même diffamé avec une plainte présumée de violence de genre faite alors que l’enlèvement avait déjà été signalé à Caracas. La procédure demandée par la Direction des droits de l’homme du GNB a été entravée par le général Adolfo Rodríguez Cepeda, qui a été un collaborateur de la guérilla colombienne pour ma recherche, ainsi que l’adjoint du Conseil législatif de Bolívar, Jhon Zárate, appelé le chancelier de la guérilla et la main droite du gouverneur Justo Noguera Pietri ».

Vásquez souligne: «L’actuel président de Bauxilum, Ernesto Rivero, tente de cacher ma plainte et se bat pour que l’affaire ne soit pas portée devant les tribunauxDe plus, il refuse de mettre les agents de la protection des végétaux ou Pedro Rivero, qui ont participé à mon enlèvement, à la disposition du ministère public ».

Bien que Jesús Vásquez ne soit pas journaliste, il a obtenu un diplôme à l’Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero (UBJRT) Sidor nucleus et a créé le portail d’information Caicaraldia, qui, pour des raisons de coût, ne peut être maintenu que via les réseaux sociaux. L’absence de médias numériques dans la municipalité de Cedeño, dans l’État de Bolívar, a fait de lui un reporter pour ses médias numériques pendant quatre ans.

Depuis cette plateforme, Vásquez s’est consacré à signaler les cas de corruption et ce qui se passait dans la région, qui a permis à certains éditeurs de presse écrite, radio et numérique de demander de l’aide pour obtenir des informations sur ce qui se passait dans la municipalité.

Se rapporte à Infobae que tout était bouleversé le 19 novembre 2019. “J’étais à proximité du bâtiment des télécommunications, il y avait un camion Tacoma gris d’où le président de l’époque de Bauxilum, Antonio Parra Suárez, son chauffeur et d’autres personnes qui m’ont soutenu pour qu’il me donne des coups de pied au sol sont sortis.sur le trottoir, mais ils ont mis le vélo sur le trottoir et Ils m’ont suivi, j’ai couru, et le barbecue m’a frappé à la tête avec son casque de moto».

Il dit qu’à cause de l’impact, il est projeté contre le sol. Les deux hommes à moto descendent et le battent pour le soumettre. “En ce moment Un pick-up gris Tacoma arrive, d’où le président de l’époque de Bauxilum, Antonio Parra Suárez, son chauffeur et d’autres personnes qui me retiennent pour qu’il me donne des coups de pied au sol.».

Sur place, il dit: «Deux autres véhicules arrivent, avec plusieurs guérilleros et Pedro Rivero, qui était le chef de la sécurité Bauxilum Pijiguaos, qui, voyant que je continue à résister, se rend à la jeep blanche Toyota de la société Bauxilum, d’où il sort une corde et Il demande à ceux qui me soutiennent de m’attacher. Entre les frères Pérez et l’agent de sécurité Carlos Silva, ils m’ont ligoté. Un homme à l’accent colombien s’approche et essaie de me pendre avec les restes de corde. ‘Tue ce chien ici’Après avoir tenté de me pendre, le Colombien qui portait un foulard de type palestinien autour du cou a dit ».

Jesús Vásquez a laissé le Centro Negra Hipólita battu

Il raconte qu’ils l’ont mis dans la trémie du camion Tacoma. “Pedro Rivero a dit” nous allons le tuer à la rivière Simon “, en même temps qu’ils ont ordonné à Carlos Silva de me garder, qui a gardé la tête baissée pour que certains passants ne me voient pas. Toutes les voitures traversent les rues du camp de Bauxilum, nous passons devant la maison assignée au président Antonio Parra, qui s’entretient avec quelqu’un qui l’attendait. J’ai réussi à voir qu’ils assemblaient un bidon d’essence. Ils ont commencé la marche ».

L’appel à l’aide

«Ils se sont dirigés vers la sortie de la porte A du camp de Bauxilum et je me suis souvenu que partir est le point de contrôle de la 3e compagnie GNB du détachement 626. En passant devant l’alcabala, par le réducteur de vitesse qui se trouve sur la route, le camion Il bondit et le tambour se retourne. Carlos Silva se précipite pour le chercher et c’est là qu’il a levé la tête et a crié: «Au secours, ils m’ont kidnappé. Les GNB arrêtent le camion et tous les véhicules ».

Selon Vásquez, Antonio Parra Suárez sort du véhicule et demande un GNB pour le capitaine. «Un sergent qui commandait le poste demande à Parra de ne pas crier. Et quand il m’a vu, il a demandé ce qui se passait, pourquoi j’étais attaché, et il a ordonné de me détacher. Carlos Silva, effrayé, m’a détaché les pieds et j’ai été aidé à sortir du camion, battu et avec une douleur intense à la côte. Parra Suárez a entamé une discussion avec le GNB et leur a crié d’appeler le général Rodríguez à Puerto Ordaz. Un garde national me dit d’entrer et de m’asseoir sur le trottoir à l’entrée du checkpoint. “

Antonio Parra Suárez, ancien président de Bauxilum

Jesús Vásquez rappelle que lorsqu’il est autorisé à s’asseoir à l’entrée de commande, une discussion féroce commence simultanément entre les hommes qui l’ont amené là-bas et les fonctionnaires de la Garde nationale. «Je profite du moment et fais un rapport via WhatsApp sur le portail Tubazos, et l’avocate Carmen Carrillo rédige une note et la publie expressément. J’envoie le lien de cette note à mes contacts sur WhatsApp et je l’envoie au général Pedro García Pacheco, qui commandait alors la 532 Jungle Infantry Brigade, qui m’a appelé par téléphone et lui a dit ce qui se passait. Il a promis d’appeler le commandant du GNB à Caicara ».

Un responsable militaire lui dit qu’ils vont l’emmener se faire soigner pour ses blessures, car sa cheville saignait à cause du frottement de la corde. “J’ai été emmenée à l’hôpital à l’intérieur de Bauxilum. De retour aux commandes et comme il n’y avait pas de véhicules, j’ai demandé où se trouvaient les ravisseurs et ils ont répondu qu’ils avaient été libérés sur ordre du général Rodríguez, et quand j’ai insisté pour poser d’autres questions, le GNB m’a dit qu’il ne savait rien d’autre.».

“Les sergents Morgado et Campos ont libéré, sur ordre du général Adolfo Rodríguez Cepeda, ceux qui m’ont kidnappé, c’est-à-dire Antonio Parra Suárez, Loco Iván, le paramilitaire Pedro Rivero et plusieurs employés de la sécurité du Bauxilum.”

Réclamations

La seule chose que le garde a fait, selon Vásquez, a été d’écrire une sorte de plainte dans le journal des journaux correspondant à la commande. «Je suis rentré chez moi avec ma femme et des ouvriers du Bauxilum qui l’ont accompagnée. Le lendemain, ma maison s’est réveillée entourée de guérilleros colombiens, qui ont regardé qui entrait dans la rue. J’ai informé le procureur supérieur de l’état de Bolívar de cette situation, qui m’a laissé dans l’attente du soutien pour qu’ils m’ont transféré à Ciudad Bolívar ».

«Le général García Pacheco a refusé de répondre au téléphone. C’est ainsi que s’est déroulé le week-end jusqu’à dimanche à neuf heures du soir, quand, soutenu par les ouvriers, j’ai quitté le camp de Bauxilum vers la ville de Morichalito. Cette nuit-là, je commence mon voyage vers la ville frontalière d’El Burro, à la frontière avec l’état d’Apure. À l’aube, j’ai constaté que les guérilleros colombiens avaient installé un poste de contrôle et contrôlaient les véhicules et les transports publics qui montaient à bord de la barge ».

Un homme aux commandes de «Loco Iván» qui a également participé à l’enlèvement de Vásquez

«Je décide de me faufiler et de monter à bord de la barge à pied sous prétexte que je n’allais à Puerto Páez que pour faire les courses à la cave. Ayant contourné cette section, j’ai marché jusqu’à la sortie du secteur commercial et j’ai pu monter à bord d’un petit bus que les guérilleros avaient déjà enregistré. Deux jours plus tard, je suis arrivé à Caracas, où j’ai déposé une plainte auprès de la direction anti-enlèvement du bureau du procureur général, et le lendemain je suis également allé devant la direction des droits de l’homme du GNB, où j’ai déposé une plainte auprès du colonel Lisbet Seijas. Ce même après-midi j’ai expliqué ma situation à Provea, qui l’a publiée sur les réseaux sociaux », décrivant ainsi la stratégie qu’il a utilisée pour s’échapper.

Donnez-lui l’air malade

Vásquez regrette que sa plainte soit classée. «En mars, en raison de la pression pour se conformer à la mesure de protection émise par les tribunaux, le parquet supérieur de Caracas et la Commission pour la protection des victimes (Conapro) l’auraient formulée pour me protéger de la guérilla colombienne; Ils m’emmènent à Negra Hipólita, qui s’est avéré être un centre de réadaptation pour sans-abri, affirmant qu’ils n’avaient ni budget ni abri où m’envoyer. Dans ce centre, qui se trouve dans les installations du Terminal de Oriente, j’ai été revictimisé; Là, j’ai vu beaucoup de gens mourir d’indolence et d’abandon, de coups, de corruption, de faim, et j’ai été harcelé par le directeur du Centre et plusieurs employés dans une émeute qui a eu lieu pour la nourriture en mai; J’ai fui après les coups qu’ils m’ont infligés pour avoir demandé de la nourriture ».

Le communicateur soupçonne-t-il que l’intention de le déposer à Negra Hipólita était de le déséquilibrer et de lui faire croire qu’il n’était qu’un patient de plus et d’en oublier la cause. “Cela a été articulé par la vice-présidence sur les instructions de Larry Devoe qui a refusé de s’occuper des membres du Comité international de la Croix-Rouge, qui ont fait pression avec le Bureau du Médiateur pour mes droits fondamentaux”, a-t-il déclaré.

«L’amiral José Luis Pestana, vice-ministre du bonheur suprême, et le capitaine Valentín Assentao, qui était le supposé directeur du centre, qui a reçu des tonnes de nourriture, m’ont prêté à ce sale mouvement de me recevoir et de me faire passer pour une patiente de Negra Hipólita. Ils sont arrivés en grand nombre, mais les patients et les résidents mouraient de faim. Tout a été rapporté et le parquet n’a jamais considéré ma situation. “

«Mon dossier est toujours en suspens au 46e bureau du procureur national et au premier bureau du procureur de Bolívar; sur les 46, ils ont envoyé un procureur auxiliaire pour enquêter, passer un entretien et mener une enquête par antenne sur le site de l’enlèvement, mais lorsqu’ils sont arrivés à Caracas, ces actions ont été perdues », dit finalement Vásquez.