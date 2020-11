(@Leo Messi)

«Au revoir, Diego». Tels étaient les mots dévoués de Lionel Messi pour avec Diego Armando Maradona sur son compte Instagram. La photo partagée par le Rosario montre, d’un côté, le Puce rendant hommage à Ten avec la chemise Newell et, de l’autre, à Duvet avec l’original en 1993. Une phrase courte mais énergique. Plus besoin de mots car l’image parlait déjà d’elle-même et en disait trop.

Ce n’était pas une offre de plus qu’il a faite Leo à Diego. Son club avait déjà fait un geste de reconnaissance pour le champion du monde 1986 lors du match précédent contre Osasuna. Bref, oui. Mais pendant la minute de silence tenue au Camp Nou, alors que le «10» d’un jeune Maradona qui portait la veste Culé entre 1982 et 1984 se reposait au milieu du cercle central, Messi était très excité. Cependant, le capitaine du Barça méritait de rendre un hommage personnel aux nés à Fiorito. Donc c’était ça.

Pendant le match, Messi il était la figure exclusive de bout en bout. On a remarqué qu’il était impliqué, concentré et très participatif. Malgré tout cela, le Puce il n’avait pas eu la chance de marquer. Il a dû attendre jusqu’à la minute 73, alors que son casting gagnait déjà 3-0 pour mettre la cerise sur le gâteau et faire vibrer les locaux et les étrangers avec son geste. Leo a reçu le ballon dans les trois quarts du terrain et a fait face, comme d’habitude, de gauche à droite. Il a laissé deux défenseurs sur la route, longeant la ligne horizontale de la zone, et une fois qu’il a trouvé de la place pour le tir, il a terminé avec son pied gauche dans la direction de l’angle supérieur opposé. Un grand objectif.

Bien sûr, l’œuvre d’art manquait toujours de son coup de pinceau final. Après s’être embrassée avec ses pairs, Messi il a été laissé seul dans le champ rival et a enlevé le «10» Blaugrana pour montrer le «10» de la lèpre de Rosario. Le même qu’il a utilisé Diego entre 1993 et ​​1994 quand il était joueur de Newell’s.

Cette étape de Maradona signifiait le retour au football argentin du meilleur joueur de tous les temps. Tout un événement pour l’époque. Et, pas des moindres, le propre Leo, avec seulement 6 ans, était présent cet après-midi du 13 septembre 1993 au Coloso del Parque, lorsque Diego a fait ses débuts avec des couleurs rouges et noires avant Emelec d’Equateur.

Si l’on observe les images du jour de la présentation de Duvet à Rosario, l’un d’eux est le seul objectif qui Diego a réussi à marquer en tant que joueur de football de Newell’s. La construction, le développement et la définition de ce cri sont très similaires à ceux convertis par Leo cet après-midi. Quelque chose qui montre que, si certains essaient de les différencier, ils sont de plus en plus similaires.

