Le cycliste Richard Carapaz se prépare à diriger l’équipe équatorienne au championnat du monde de cyclisme, les yeux rivés sur la Vuelta a España, où il se voit avec des options pour «chercher le titre» avec son chef d’équipe, Christopher Froome.

« Nous espérons faire de notre mieux et essayer d’être bien représentés et chercher le titre, je pense que c’est quelque chose que nous pouvons faire. Je fais le Tour d’Espagne depuis deux ans et c’est une course que j’aime beaucoup », a expliqué l’athlète équatorien. lors d’une conférence de presse virtuelle avec les médias de votre pays.