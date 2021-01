Peu après minuit, Duc Nguyen s’est assis sur son lit d’hôpital pour un appel vidéo avec sa femme. L’éclat d’une télévision et d’un réverbère devant sa fenêtre fournissait la seule lumière dans la pièce tandis qu’une canule nasale délivrait de l’oxygène à ses poumons.

Monde de Miami/ .

Ce n’était pas ainsi que l’homme de 33 ans avait envisagé d’inaugurer la nouvelle année, mais s’est dit reconnaissant que le United Memorial Medical Center (UMMC) à Houston ait un lit vide afin qu’il puisse être traité pour une pneumonie causée par le COVID-19[FEMININE

Nguyen a déclaré qu’il était convaincu qu’il se rétablirait, mais a prédit que les pires jours de la pandémie étaient encore à venir.

“Nous avons encore un autre cadeau pour nous l’année prochaine”, dit-il d’une voix rauque. “Ce n’est pas encore fini”.

Des scènes similaires ont été vues à travers le pays comme une augmentation des infections après Thanksgiving, qui a ajouté au nombre de patients admis pour un virus qui a fait plus de 342 000 morts aux États-Unis.

Située dans une zone ouvrière du nord de Houston, l’UMMC a été durement touchée par les vagues de cas qui ont frappé le Texas pendant l’été et l’automne, faisant un immense tribut physique et émotionnel aux infirmières comme Tanna Ingraham, qui dépassé deux épisodes de COVID-19.

En temps normal, Ingraham aurait pu passer la nouvelle année avec des amis. Au lieu de cela, il était toujours aux prises avec la mort subite cette semaine d’une patiente qui venait d’être retirée d’un respirateur au milieu de signes d’amélioration.

Comme elle, la patiente avait 43 ans et Ingraham a retenu ses larmes en retirant les tubes de son corps et en la plaçant dans un sac mortuaire, une tâche à laquelle elle s’est habituée cette année. Pour Ingraham, la vaccination généralisée ne viendra pas assez tôt.

«J’espère juste qu’à la fin, il y aura une lumière parce que, honnêtement, c’est la seule chose qui me permet de continuer. Cela et ma foi », a-t-il dit. “Donc, 2021 je suis prêt.”

Cette semaine, . a accompagné des médecins et des infirmières lors de la visite de l’unité COVID-19 de l’UMMC, s’arrêtant pour vérifier les signes vitaux et offrant parfois un câlin. Le toucher, a déclaré Ingraham, qui avait appris de ses propres batailles contre la maladie, est essentiel pour éviter un sentiment de désespoir.

ATMOSPHÈRE TENSE

Un panneau fait à la main indique le nombre de jours – 287 – pendant lesquels le personnel travaille depuis que la pandémie a frappé le Texas au printemps de l’hémisphère nord. Des drapeaux mexicains et américains sont accrochés aux murs, un clin d’œil aux nombreux étudiants en médecine mexicains venus pour aider et apprendre.

Un arbre de Noël et des décorations de Noël compensent une atmosphère tendue au milieu des préoccupations d’une augmentation imminente des cas.

Jeudi, le Texas a établi un nouveau record d’hospitalisations au COVID-19, avec 12 268 patients dans les hôpitaux de l’État, dépassant le sommet précédent en juillet, selon les données du ministère de la Santé du Texas.

Une équipe de l’Université de Washington dont le modèle a été utilisé par la Maison Blanche prévoit que les hospitalisations d’État culmineront le 9 janvier.

Le Dr David Persse, l’autorité sanitaire du ministère de la Santé de Houston, craint que les infections ne s’accélèrent en janvier et février alors que les cas résultant des célébrations de Noël et du Nouvel An se matérialisent. Une autre préoccupation est la propagation possible d’une variante très contagieuse du coronavirus découverte au Royaume-Uni, a-t-il déclaré.

“C’est une énorme préoccupation”, a déclaré Persse. “Nous nous préparons tous à voir si cela se produit.”