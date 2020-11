Les Américains se rendent mardi aux urnes pour conclure une campagne électorale amère et polarisante, avec une date à laquelle le président, Donald Trump, tentera de surmonter l’avantage que son rival démocrate, Joe Biden, a maintenu dans les sondages jusqu’au le dernier jour.

Monde de Miami / .

Le vote met fin à une campagne dominée par la pandémie de coronavirus, qui aux États-Unis a coûté la vie à plus de 231000 personnes et a laissé des millions de personnes sans emploi, et par des manifestations nationales contre le prétendu racisme institutionnel du pays.

Biden, qui a abordé le concours comme un référendum sur la gestion par Trump de la crise sanitaire, a promis de redoubler d’efforts pour lutter contre la pandémie, réparer l’économie et combler le fossé politique aux États-Unis. Le démocrate a maintenu une avance relativement stable dans les sondages tout au long de la campagne.

Pourtant, Trump est suffisamment proche dans les États dynamiques pour recueillir les 270 votes du collège électoral, d’État à État, nécessaires pour remporter la présidence.

En 2016, il a battu la démocrate Hillary Clinton malgré la perte du vote populaire national par environ 3 millions de voix.

Lundi soir, plus de 98 millions de votes anticipés avaient déjà été exprimés en personne ou par courrier, selon le US Elections Project de l’Université de Floride, un nombre record en raison du grand intérêt que ces élections ont suscité et à la peur de la contagion du virus.

Le chiffre équivaut à environ 71,4% de l’ensemble du taux de participation en 2016 et représente environ 40% de tous les Américains légalement habilités à voter.

Trump a mis en doute l’intégrité des résultats des élections pendant des mois, affirmant que le vote par correspondance était une fraude et qu’il ne s’était pas engagé à un transfert pacifique du pouvoir en cas de défaite.

L’incertitude et la perspective de batailles juridiques prolongées ont alimenté une anxiété sans précédent quant au résultat et aux conséquences des élections.

Plusieurs villes ferment leurs bâtiments en prévision d’éventuelles manifestations, notamment autour de la Maison Blanche et à New York. Le célèbre complexe commercial Rodeo Drive à Beverly Hills, en Californie, sera fermé mardi, a annoncé la police.

Les Américains décideront également mardi quel parti politique contrôlera le Congrès américain au cours des deux prochaines années. Les démocrates veulent regagner la majorité du Sénat et tout indique qu’ils garderont le contrôle de la Chambre des représentants.

Les premiers bureaux de vote ouvriront dans certains États de l’Est à 6 heures (11h00 GMT) mardi.