Le présentateur controversé aurait passé sa période de punition (capture d’écran)

Après plusieurs semaines de spéculation autour l’absence de Daniel Bisogno de Ventaneando, son retour sur le forum télévisé commence à être entrevu. Et est-ce que le journaliste Alex Kaffie s’est aventuré à fixer la date à laquelle l’animateur de l’émission controversée réapparaîtra sur la photo via le signal TV Azteca.

Selon Kaffie, l’animateur de radio aurait «purgé sa peine exemplaire» pour laquelle il avait cessé de participer à l’émission phare de la société de Ricardo Salinas Pliego, c’est pourquoi le journaliste a assuré que les niveaux d’audience de l’émission commandée par Pati Chapoy ont considérablement diminué.

“” Il n’y a pas de date qui n’arrive pas ni de date limite qui n’est pas respectée “lit la phrase et la date du retour de Daniel Bisogno à Fenêtrage j’arrive. Comme je l’ai publié avant tout le monde, le retour de Bisogno au grand programme de l’émission aura lieu aujourd’hui 18 janvier », a écrit le journaliste dans sa chronique Sin lisonja du journal El Heraldo de México.

Selon Alex Kaffie, c’est le public qui a demandé le retour de Bisogno au programme du soir (Photo: IG: kaffievillano)

Avec cette nouvelle, l’animateur a également souligné que si “personne n’est indispensable à la télévision”, un grand nombre de téléspectateurs ont demandé son retour, un fait que selon Kaffie Il aura lieu dans l’émission ce lundi après-midi.

«Oui, ce jour-là, il viendra occuper la place qu’il y a méritée. Après avoir rempli son avertissement (n’apparaissant pas dans le cadre), le critique de divertissement et acteur rejoint l’émission qui fête ses 25 ans vendredi et dont il est une partie importante “, a assuré le journaliste.

Et on s’attend à ce qu’avec la réincorporation de Bisogno dans les rangs de Ventaneando, la cote augmente à nouveau dans la semaine au cours de laquelle l’émission aura lieu à l’anniversaire, car avec la nouveauté de la présence de l’acteur de La quarantaine comique, on s’attend à ce que le public perdu ces semaines-ci est à l’écoute du programme également animé par Linet Puente, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda, Ricardo Manjarrez et Pedro Sola.

Daniel Bisogno est apparu la semaine de Noël dans un programme précédemment enregistré (Photo: IG: ventaneandouno)

“Personne n’est indispensable à la télévision, y compris Daniel, cependant Il doit être heureux qu’un grand nombre de téléspectateurs l’ait manqué. Il y avait des gens qui étaient heureux de sa disparition de Ventaneando et qui faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour l’empêcher de revenir, mais ils étaient les moins », a-t-il ajouté.

Avec cette affaire médiatique dans laquelle le chauffeur était absent de la chaîne de télévision pendant plus d’un mois et cela valait même la peine d’être présent au dîner de fin d’année critiqué que Salinas Pliego a convoqué, où une grande partie de la liste des journalistes et chauffeurs était présente. de la chaîne, Kaffie assure que son retour est imminent.

“Un autre fait qui devrait aussi rendre heureux le disciple de Patricia Chapoy Acevedo (et que je peux vérifier) ​​est que la cote de Ventaneando a été affectée les jours où il n’était pas là”, a conclu l’animateur de l’émission Here with you.

Les propos offensants qu’il a prononcés contre Javier Ceriani lui ont valu le rejet sur les réseaux sociaux (Photo: Daniel Bisogno / IG – Ceriani / IG)

C’était le 9 décembre le jour où le scandale a été soulevé sur l’écran de Ventaneando après l’explosion de Daniel Bisogno contre le journaliste Javier Ceriani, lui offrant des disqualifications qualifiées d’homophobes et de vulgaires. Dès lors, le communicateur de Gossip n’a pas aimé! indigné, il lance une campagne contre Bisogno, qui le qualifie à l’antenne de «sorcier malade» et de «dégoûtant», des adjectifs également vivement critiqués par le public.

Le journaliste argentin a utilisé son programme YouTube pour envoyer un message à Daniel Bisogno, le confrontant et exigeant des excuses publiques, et il a également mentionné Ricardo Salinas Pliego, président de TV Azteca et Grupo Salinas, lui faire voir qu’avoir une personne aussi violente et dénigrante devant une chaîne «qui prétend diffuser des valeurs morales» c’est du n’importe quoi. Le lendemain, Daniel n’apparut plus à l’antenne.

