., 17/11/2017 Buenos Aires: Le sous-marin ARA -San Juan- (Photo) qui a perdu le contact avec la marine argentine il y a deux jours, est un navire d’attaque construit en Allemagne qui sert le pays depuis 1985, date à laquelle il a commencé avec des essais en mer pour ensuite s’engager dans des opérations navales dans les eaux des Caraïbes et de l’Atlantique Nord et des exercices à partir de sa station à la base navale de Mar del Plata. Photo: Marine argentine / Juan Sebastián Lobos

Alors que le juge fédéral de Caleta Olivia continue d’enquêter sur le naufrage de l’ARA San Juan avec ses 44 membres d’équipage et sur des irrégularités présumées dans leurs recherches, c’est pourquoi plusieurs hauts commandements de la marine sont déjà jugés; et au Conseil de guerre, il s’agit de déterminer si l’ancien chef de la marine, l’amiral Marcelo Srur, et sept autres subordonnés, commis fautes “très graves” pour ces faits, Infobae a établi que les nombreux procès dirigés par les avocats Fernando moqueur, Valeria Carreras et Lorena Arias, ont demandé une compensation, pour chacune des familles qu’ils représentent, de 55 millions de pesos, soit l’équivalent d’un million de dollars en 2019, année où la proposition a été présentée au président Mauricio Macri, par l’intermédiaire du ministre de la Défense Oscar Aguad.

La même proposition a déjà été faite devant l’actuel chef de zone, Agustin Rossi. Comme le ministre de Macri l’a fait auparavant, le responsable d’Alberto Fernández a également catégoriquement rejeté la «réclamation administrative “, qui a parmi ses arguments, «accordez-leur une réparation complète pour le dommages et intérêts a souffert de la disparition physique – de l’officier ou du sous-officier – à l’occasion de l’accomplissement de tâches, en tant que membre d’équipage du sous-marin argentin ARA San Juan, un navire qui a été le protagoniste de la plus grande tragédie navale argentine en temps de paix ».

La pétition, qui a été faite individuellement pour chacun des défunts représentés par la plainte la plus importante (ils représentent 29 des 44 familles), décompose dans la réclamation la catégorie des militaires, leur entrée dans la marine, le lieu de travail , la tâche qu’il a effectuée et le salaire qu’il a reçu.

7 novembre 2017 lors de manœuvres d’essais d’évasion de bateaux anti-sous-marins à Ushuaia avec la flotte de Mar. Une des dernières images prises à l’ARA San Juan avant son naufrage

Dans l’un de ces points, il est rappelé, par exemple, que «l’impact de leur disparition sur le noyau familial non seulement les a laissés sans la seule source de revenus économiques, mais a également changé à jamais leur famille et chacun de ses membres en tant qu’individus. “, Pour cette raison, le texte dit:”Il n’y a aucun moyen de décrire raisonnablement le dommage que cette perte a causé à tous égards de son existence».

Dans la lettre Burlando, Carreras et Arias rappellent que jusqu’à présent ils n’ont reçu «aucune somme en paiement des dommages causés par l’accident du travail pour que les conséquences néfastes découlant de ce terrible fait puissent être entièrement réparées».

Dans la << réclamation administrative >>, les plaignants expliquent: << L'État national - le ministère de la Défense - État-major général de la marine argentine - dans son double rôle d'employeur et de propriétaire du navire sous sa responsabilité et sous sa dépendance exclusives, est celui responsable de la dommages que mon client et sa famille subissent aujourd'hui. Le navire est parti et n'est pas revenu. La responsabilité de l’État argentin est pleine ».

Pour la plainte, il ne fait aucun doute que l’incident s’est produit parce que l’ARA San Juan Je n’étais pas en état de patrouiller la mer d’Argentine, et sachant cela, elle a mis les voiles, mettant tout l’équipage en danger. “L’état a utilisé un navire dont l’état n’était pas suffisant pour la navigation et où les mesures de sécurité manquaient gravement “, il est affirmé dans le procès.

Une fois le cadre juridique établi pour soutenir l’indemnisation, les avocats des veuves des membres d’équipage ont calculé que, par exemple, un sous-officier d’environ 30 ans et d’une durée de vie utile de 75 ans correspondrait à l’indemnisation de ses proches. , dans “Concept de réparation globale” de 55 580 000 $, auxquels il faut ajouter les intérêts pour les trois années qui se sont écoulées depuis son décès, les frais engendrés par le procès et les frais des avocats.

À la valeur en dollars de ce moment, le chiffre était de 1 million de dollars par famille.

Les avocats du plaignant dans l’affaire de l’ARA San Juan, Valeria Carreras et Lorena Arias, ainsi que le ministre de la Défense, Agustín Rossi, après la réunion qu’ils ont tenue au début de son mandat. Entre autres sujets, ils ont parlé de l’indemnisation des victimes des 44 membres d’équipage.

Au début de l’année, le 30 janvier, les plaignants Valeria Carreras, Lorena Arias et Fernando Burlando ont tenu une réunion approfondie avec le ministre Agustín Rossi. Dans son bureau, ils ont réitéré au fonctionnaire les demandes faites par les veuves, à travers elles.

La commande totale s’élevait à environ 29 millions de dollars, ce qui équivalait à 1595000000 USD selon les calculs effectués à la mi-2019.

Comme il pouvait le savoir Infobae, jusqu’à présent le reste des familles représentées par l’autre plainte, celle de Luis Tagliapietra, père de l’officier de l’armée Alejandro Tagliapietra, ne s’est pas joint à cette réclamation. De plus, ils n’ont pas demandé de compensation.

«Nous ne cherchons que la vérité et la justice», dit l’avocat.

Rossi a répondu par écrit qu’il enverrait un projet de loi au parlement afin que toutes les familles des victimes reçoivent, pour la seule fois, «un avantage extraordinaire pour les proches des membres d’équipage du sous-marin ARA San Juan». mais en aucun cas Je leur paierais la lourde taxe.

Comme reconstruit par ce média à partir de sources ministérielles, Rossi a fait valoir qu’il ne pouvait pas indemniser les veuves ou les veufs avec un montant extrêmement supérieur à celui qui leur était accordé, par exemple, aux victimes de l’attaque terroriste AMIA, ou à celles de l’explosion de l’usine d’armes militaires de Río Tercero, dans la province de Córdoba, entre autres.

Le projet de loi envoyé au Parlement par le gouvernement d’Alberto Fernández, pour indemniser les victimes de l’ARA San Juan. Ils sont environ 48 millions de pesos de moins que ce qui a été réclamé par l’un des procès de la cause.

Dans ces cas, la formule suivante a été utilisée: 100 A0, soit: cent salaires correspondant à la catégorie A zéro (0) de la Convention collective sectorielle du Système national de l’emploi public (SINEP) qui, au 1er octobre de cette année, avait une valeur de 66 932,40 $.

En d’autres termes, les veuves, les veufs ou le bénéficiaire auraient droit à 6 693 240 $, soit 48 306 760 $ de moins que ce qu’exige la plainte de Burlando, Carreras et Arias.

L’échelle salariale utilisée par le ministre Agustín Rossi pour indemniser les victimes de l’ARA San Juan. Il existe 100 salaires de la catégorie A0 de la convention collective sectorielle du système public national de l’emploi (SINEP), qui, au 1er octobre de cette année, avaient une valeur de 66 932,40 $.

Malgré le désaccord montré par les nombreux procès, Rossi a envoyé au Congrès le projet de loi qui apparaît dans le point 17 à traiter lors des prochaines sessions parlementaires. Désormais, ce sera le Congrès qui décidera d’approuver ou non l’initiative du pouvoir exécutif national.

De l’environnement du ministre Rossi, il a été clarifié à Infobae que les victimes “Ils ne sont pas obligés d’accéder à la prestation extraordinaire, telle que celle reçue par les anciens détenus qui ont disparu. Il y a plusieurs familles qui ont déjà exprimé leur volonté de ne recevoir aucune compensation car elles comprennent que ce qui s’est passé fait partie du risque de la profession choisie par leurs enfants et leurs maris ou femmes. “

L’avocat du plaignant parle

«Pendant trois ans, il n’y a pas eu un jour où cette plainte a cessé d’avoir la demande, le message, et même la demande de faire avancer l’affaire pénale. Depuis trois ans, ce grand groupe de familles que nous représentons a été pleinement soutenu dans chaque démarche judiciaire que nous avons entreprise », explique-t-il. Carrières, l’avocat plaignant interrogé sur le refus du pouvoir exécutif de dédommager chacune des veuves qu’elle représente d’un million de dollars.

Le Congrès national sera chargé de traiter le projet de loi afin que les familles qui le souhaitent puissent percevoir une indemnité unique pour le décès de l’équipage de l’ARa San Juan. (PHOTO: Delfina Linares / Communication du Sénat) .-

“Il y en a beaucoup qui sont hypocrites. S’ils sont heurtés par une voiture, il y a deux droits, celui de condamner celui qui a tué et d’autre part de recevoir une indemnité d’assurance. C’est ce que nous faisons “, répond obscurcie et élevant presque la voix en répondant.

«Les 29 familles que nous représentons ne cesseront de demander vérité et justice pour avoir emmené leurs maris, leurs enfants, leurs proches, cela doit être très clair», souligne l’avocat. Et rappelez-vous: “Après trois ans sans les avoir physiquement, et au milieu des procédures de présomption de décès, au milieu de la pandémie, n’ont reçu aucun type de compensation, cela se produit car au moment de l’embarquement de l’équipage ils n’avaient pas la couverture obligatoire par la loi pour l’assurance contre les risques du travail privée et publique, c’est pourquoi nous avons déjà dénoncé l’ancien ministre Oscar Aguad “.

Carreras, partenaire de Burlando y Arias dans cette affaire, rappelle que: «Nous avons déjà exigé juridiquement que la loi soit respectée devant un travailleur décédé, mais nous avons également demandé qu’il soit traité surtout parce qu’il n’y a pas de cadavre, Il n’y aura jamais de deuil complet, jamais d’endroit pour laisser une fleur ou donner une sépulture chrétienne».

-Médecin, il y a actuellement une facture pour réparer les familles de l’équipage, envoyée par le pouvoir exécutif au Congrès pour leur traitement.

-C’est illégal, c’est inconstitutionnel, car cela assimile ce qui s’est passé avec l’ARA San Juan à d’autres tragédies nationales, comme l’AMIA, comme Río Tercero, où l’État a accordé des réparations aux victimes, ce que le ministre Aguad fantasmait déjà de faire pour dissimuler son omission en tant qu’employeur de l’équipage. Comprenez, nous nous opposons à ce projet car dans ce cas les victimes étaient des salariés en relation de dépendance, elles n’ont pas besoin d’une loi particulière, pour pallier un manque du ministère de la Défense. Ces familles ont déjà montré qu’elles donnaient la priorité à l’affaire pénale. Ils se sont battus et ont même été illégalement espionnés.

