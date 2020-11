Tiré du bureau du registraire

Depuis le début de 2020, divers cas d’allégations de corruption sont connus dans le Registre national de l’état civil de Colombie. Dans diverses parties du pays, des étrangers avec de fausses cartes d’identité, passeports et nationalités ont été enregistrés, qui, embrassant des nationalités frauduleuses, sont entrés dans le pays pour échapper aux autorités ou se soustraire à leur responsabilité pour certains crimes.

L’un des cas les plus notoires de l’année dernière est lié aux registres d’état civil, aux cartes d’identité et aux passeports qui ont été donnés à des citoyens de Syrie, d’Irak et de Chine. Selon les informations des autorités, certains de ces sujets sont de graves criminels appartenant à des groupes terroristes et des criminels qui, prévient-on, pourraient considérablement influencer les élections présidentielles en Colombie en 2022.

Le magazine Semana a eu accès aux informations d’un rapport des autorités américaines dans lequel trois Colombiens, nés à La Guajira, ont été capturés. Les ressortissants ont fait l’objet d’une enquête pour appartenance à Al-Qaïda et se sont fait appeler Al Raefee, Tuameh Tuameh et Al Harari Al Harar. Sa nationalité témoigne, une fois encore, de la corruption des nationalités qui existent aujourd’hui sur le territoire national.

L’enquête a révélé que les Colombiens “ tombaient ” avec des données irrégulières provenant des passeports qu’ils présentaient aux États-Unis, bien qu’ils soient visiblement légaux, les âges qui y étaient enregistrés (25 ans) ne coïncidaient pas avec leur apparition. physique réfléchi (50 ans environ).

Plus de cas

Lorsqu’on s’enquiert de la responsabilité de ces événements liés à l’entité dirigée par Alexánder Vega, registraire national, de plus en plus d’affaires continuent d’apparaître qui reflètent la corruption qui existe dans cette entité.

En fait, les cas de nationalités colombiennes livrées aux citoyens d’autres continents sont courants de nos jours. Qahraman Rojas Karman, un Irakien, a obtenu la carte d’identité colombienne et a fait semblant d’être sourd, mais lorsqu’il a tenté de réclamer son passeport au ministère des Affaires étrangères de Risaralda, il a été capturé.

D’autres cas révélés par l’enquête de Semana ont été retrouvés à Viterbe, Caldas; Pivijay, Magdalena; Ciénaga et autres villes. Dans ces villes, il y avait plus de 70 Arabes, du Moyen-Orient et d’autres nationalités avec des cartes d’identité et des documents qui les ont accrédités comme colombiens.

«J’ai payé 18 000 $ pour tout et pour avoir l’argent, j’ai vendu ma voiture et hypothéqué ma maison. (…) Ils m’ont dit que quand je suis allé dans les bureaux, je devrais dire que je suis né en Colombie, mais que j’ai grandi au Venezuela avec ma mère et que je m’appelais Juan. Si au bureau ils m’interrogeaient sur mes parents, je dirais quelques noms et pour le passeport je suis allé à Sincelejo, où un homme grand et maigre m’attendait », a déclaré Argelis Abreu, un citoyen de la République dominicaine, aux médias colombiens. fausse nationalité mais tout a mal tourné.

Selon les autorités, on estime qu’il existe actuellement environ 67 000 dossiers d’étrangers de nationalité frauduleuse provenant de pays comme Cuba, Haïti, l’Équateur et plusieurs pays de l’Est et d’Asie.

“Nous avons détecté qu’il peut y avoir des irrégularités de la part de citoyens étrangers, en l’occurrence de nationalité vénézuélienne, qui veulent affecter la course électorale de 2022”, prévient le registraire national, Alexander Vega.

Dans l’après-midi du 30 octobre, le Greffier national, Alexánder Vega Rocha, et le Bureau du procureur général ont repris le bureau du Greffier spécial de Soledad, Atlántico, après avoir recueilli des documents, des vidéos, des entretiens qui révéleraient la possible incursion de fonctionnaires de l’entité dans des actes de corruption.

Les autorités préviennent que cette situation pourrait affecter les élections et c’est pourquoi une révision est en cours 600 000 enregistrements civils de Vénézuéliens avec des parents colombiens pour prouver leur nationalité.