A 45 ans, Aracely Arámbula surprend ses followers L’actrice et chanteuse mexicaine partage une photo sans vêtements pour recevoir 2021 «Vous êtes un monument à la beauté, comme c’est barbare, spectaculaire», a exprimé l’actrice également Elizabeth Álvarez

Au début de 2021, l’actrice et chanteuse mexicaine Aracely Arámbula partage une photographie «comment Dieu l’a mise au monde», qui a choqué ses partisans et provoqué toutes sortes de commentaires en apparaissant sans vêtements, y compris ceux de diverses célébrités, telles que Maribel Guardia.

A travers ses réseaux sociaux, l’ex de Luis Miguel, 45 ans, n’a rien laissé à l’imagination et a uploadé une image en noir et blanc qui à ce jour compte plus de 250 mille likes.

«Pour une 2021 pleine de santé, d’abondance et de bien-être, ma belle famille Ara. Que son œuvre ne se confond pas avec sa vie, ni la valeur des choses avec leur prix, qu’on ne croit pas plus que quiconque, car seuls les ignorants ne savent pas que nous ne sommes que poussière et cendre.

Née dans l’état de Chihuahua, au Mexique, Aracely Arámbula a demandé à ses fans de ne pas oublier que chaque seconde de vie est un cadeau.

«Si nous étions vraiment courageux, nous danserions et chantions de joie quand nous en prenions conscience. Comme un petit hommage au mystère de la vie qui nous accueille, nous embrasse et nous bénit ».

Apparaît sans vêtements

Pour conclure avec son message qui accompagne la photo dans laquelle elle apparaît «comment Dieu l’a mise au monde», Aracely Arámbula a déclaré qu’elle partage cette image, «sa première photo de l’année», avec tout l’amour et le talent de son ami Uriel Santana , photographe mexicain renommé.

“Que le reflet de son cœur soit le résultat de ses actes”, a conclu l’actrice et chanteuse mexicaine, mère des deux fils de Luis Miguel et qui, après plus de quatre décennies, a l’air plus belle que jamais …

