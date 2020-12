(Shutterstock)

Sans la moindre autocritique ni honte, l’ancien ministre de l’Énergie et actionnaire de Shell, Juan Jose Aranguren, consacre une nouvelle apparition médiatique aux questions tarifaires. Il va sans dire qu’il a le plein droit de s’exprimer, même si dans son cas et sans préjudice de celui-ci, il convient de noter que la personne qui fait de telles expressions n’a été ni plus ni moins que le maximum responsable – avec l’ancien président Mauricio Macri- de l’inédit. et l’appauvrissement énergétique massif du peuple argentin. Par conséquent, et en l’honneur de la vérité, il est nécessaire de répondre, en utilisant le même droit, à certains aspects de ses paroles.

L’entretien radiophonique avec le patron du cabinet de conseil Energy Consilium SA (composé d’hommes de son cabinet et mis en place le 27 septembre 2018, soit trois mois à peine après avoir été démis du ministère), a commencé par le souci journalistique suivant: ” Pouvons-nous revenir au scénario où les tarifs étaient si tardifs que l’infrastructure a commencé à tomber en panne et que s’est-il passé, les problèmes que nous avions? Aranguren a répondu, bref et en bas: “Oui”, pour ensuite déployer sa batterie argumentative traditionnelle.

Premier point à souligner: certaines personnes (comme l’intervieweur d’Aranguren) n’ont peut-être aucune idée de ce qui s’est passé en matière d’énergie avant Macri, mais l’ancien ministre ne peut pas ne pas l’avoir. De plus, nous vous recommandons de l’avoir et bientôt, afin de ne pas paraître ridicule si vous êtes assez malchanceux pour rencontrer une personne peu informée. L’infrastructure énergétique a-t-elle échoué jusqu’en 2015 en raison du retard tarifaire? L’expansion du réseau de transport de gaz autorisé a ajouté 653 nouveaux kilomètres entre 2012 et 2015, tandis qu’entre 2008 et 2011, quelque 1 514 nouveaux kilomètres. En fait, en prenant la période de 1996 à 2019, la période de quatre ans 2008/11 se distingue pour avoir été celle avec la plus grande expansion en kilomètres et puissance installée intégrée au cours des vingt-quatre dernières années. À l’inverse, pendant les quatre années de l’administration Macrista, seuls 48 kilomètres de pipeline ont été construits.

En expansion du réseau de distribution mesurée par l’intégration de nouveaux utilisateurs résidentiels au service public, une croissance de 661995 nouvelles connexions entre 2012-2015 a été réduite à 411307 entre 2016 et 2019, soit 38% de moins. Et si l’on compare la période défendue par le propriétaire d’Energy Consilium avec 2008-2011, le krach est encore pire: 47% de moins (de 780.106 à 411.307). Mais les chiffres désavantageux ne s’arrêtent pas là: entre 2016 et 2019, l’expansion du service public au niveau résidentiel a été la plus faible du dernier quart de siècle. Plus de détails par juridiction (2016/19 vs 2012/15): -58% de rétractation en incorporation d’usagers à domicile dans la capitale fédérale; -47% dans la province de Buenos Aires; -40% à Cordoue; -54% à San Luis; -40% à Mendoza; -44% à Santa Fe; -41% à Chubut et -37% à Santa Cruz, pour ne citer que les plus résonnants. À ce stade, il convient de se demander: comment expliquer une telle performance médiocre malgré l’achèvement de la revue globale des tarifs et des investissements obligatoires associés entre 2016 et 2019?

Deuxième point à souligner: Aranguren soutient que l’extension du maintien au mois de mars (décret 1020/20), reporte la «normalisation» du système de taux. Eh bien, il faut se rappeler que l’ancien ministre a commencé son cours tarifaire en ignorant et en violant le cadre réglementaire. D’où l’arrêt de la Cour suprême d’août 2016 qui a annulé les grilles tarifaires pour les utilisateurs résidentiels et le champ d’application qui en découlait. Dès lors, son mandat a été caractérisé par une série interminable de failles et de correctifs réglementaires – plus tard exacerbés par Javier Iguacel et Gustavo Lopetegui -. Exemples du gâchis éternel: plafonds de facturation qui vont et viennent, changements de critères et baisses progressives des prestations (et des bénéficiaires) des tarifs sociaux pour le gaz et l’électricité (et principalement dans le Home Programme, qui est le programme destiné à les plus vulnérables), le report des ajustements saisonniers, le financement des frais d’utilisation, le report de certains montants d’un mois à l’autre, des changements dans la formule de mise à jour semestrielle des tarifs, une remise sur le prix de l’essence et même un gel des tarifs (rappelez-vous que c’était Macri lui-même qui a commencé par geler le tarif). Personne ne savait à quel point la facture lui reviendrait. Plus grave encore: personne ne savait s’il allait pouvoir le payer. Et tout ce désordre pourquoi? Précisément parce que de moins en moins de gens l’ont payé. Soit dit en passant, notez les chiffres suivants: entre 2015 et 2019, les ménages endettés auprès des distributeurs ont augmenté de 43%, ajoutant 1,1 million de nouveaux ménages endettés. L’impact a été dramatique, surtout dans les zones ou régions les plus négligées: les zones résidentielles endettées avec Gaz NEA ont augmenté de 3 500%; Résidences patagoniennes endettées avec Camuzzi Sur 75%; Maisons résidentielles de Gas Cuyana 69%. En termes de montant dû par le secteur résidentiel au niveau des pays, il est passé de 703 millions de pesos en décembre 2015 à 10 534 millions de pesos en décembre 2019. Concernant l’endettement des petites et moyennes entreprises (P1 et P2), il est passé de 56 millions à 2 450 millions au cours de la même période.

La barbarie énergétique et son équilibre social, industriel et productif n’a pas empêché Aranguren et Macri de mettre leur veto à l’urgence tarifaire approuvée par le Congrès national en mai 2018. Poursuivre la «normalisation». Ayant dollarisé le prix du gaz en janvier 2018, dans un contexte économique de volatilité explosive et de déprédation des revenus, Aranguren et ceux qui lui ont succédé n’ont jamais appliqué une solution qui aurait pu arrêter l’endettement spectaculaire entre producteurs et distributeurs dérivé de la méga dévaluation de ce dernier. an. Non seulement ils ne l’ont pas fait, mais Iguacel a imputé cette dette en 24 versements aux utilisateurs du service public, ce qui l’a incité à déposer une plainte pénale. Le scandale généré a contraint l’Exécutif national lui-même à abroger la mesure qui, immédiatement après et fidèle à la tradition de nationalisation des dettes privées du Groupe Macri, a décidé par le DNU 1053/18 de facturer l’ensemble de la population, qu’elle ait ou non accès au service. Publique.

La mutation sauvage du service public essentiel et du droit social aux produits de luxe n’a pas affecté M. Aranguren, ses remplaçants ou le président de l’époque. La gestion de Macri en matière tarifaire – dont Aranguren était son principal auteur intellectuel et exécuteur testamentaire – a été un véritable chaos qui a apporté désorganisation, incertitude et appauvrissement massif à des millions de familles argentines, car l’histoire de l’énergie ou des tarifs nationaux ne se souvient pas; car je ne me souviens pas de l’histoire contemporaine de l’humanité. Entre 2015 et 2019, Aranguren a plongé 3,1 millions de ménages dans la précarité énergétique (factures d’électricité et de gaz supérieures à 10% des revenus), tandis que 1,4 million de ménages étaient en situation de précarité énergétique (factures supérieures à 20% du revenu). Même les entreprises du secteur n’ont pas été sauvées au cours de la dernière année et demie de Cambiemos. L’équité et le caractère raisonnable des taux, consacrés par la loi 24 076, ont été systématiquement violés, comme l’indique en l’espèce l’arrêt CEPIS de la Cour suprême de 2016. Il convient toujours de rappeler que la Cour suprême a «jugé que l’État – latu sensu- a à cet égard le pouvoir de coter une attribution et non un simple pouvoir de fixer des tarifs, ou en d’autres termes, en même temps qu’il a le pouvoir de le faire, il est dans l’obligation de le faire et, en même temps, dans le temps, il est illégitime d’alléguer qu’un régime tarifaire reste inchangé dans le temps si les circonstances exigent sa modification car cela impliquerait que l’Administration renonce illégalement à sa prérogative de contrôle de l’évolution des taux et, le cas échéant , au besoin de sa modification ».

Les Argentins massivement appauvris par Aranguren n’existaient pas pour l’actionnaire de Shell, devenu consultant privé trois mois après avoir quitté ses fonctions. Ils n’existaient pas et il semble qu’ils n’existent toujours pas. Les taux, entre autres mesures ou véhicules, ont contribué à faire fondre le marché intérieur et, surtout, le secteur des PME. Quel cas emblématique, mais malheureusement courant pour l’époque du taux de «normalisation» revendiqué par cet homme. LeatherFlex est une usine que les ouvriers ont récupérée en mars 2012. C’est la seule coopérative qui travaille avec du cuir recyclé en Amérique latine et emploie aujourd’hui plus de 70 personnes. Entre 2015 et 2019, la consommation de gaz de CueroFlex a chuté de 57%. Malgré cette baisse spectaculaire, au cours de la même période, la facture mensuelle moyenne de gaz a augmenté de près de 700%, passant de 29 912 pesos en 2015 à 237 405.

En guise de conclusion, La décision du président de la Nation, Alberto Fernández, d’auditer et de revoir le taux hérité, ainsi que la déclaration rapide et rapide de l’urgence énergétique et tarifaire, quelques jours après son hypothèse, est due au scénario tragique décrit ici. Il en va de même pour le tout nouveau décret 1020/20 de renégociation tarifaire pour les deux prochaines années, ainsi que pour l’extension du maintien tarifaire de 90 jours ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tarif de transition. La “pandémie énergétique et tarifaire” d’Aranguren et de Macri a pris fin. Les nouveaux frais seront justes, raisonnables et abordables. Ils seront également le résultat d’une analyse technique et réglementaire sérieuse et transparente, avec les citoyens comme acteur de premier plan, à la recherche d’un équilibre entre tous les acteurs de la chaîne gazière, mais centrés sur les utilisateurs, humiliés et appauvris par la pandémie énergétique de l’ancien ministre. En bref, les nouveaux tarifs seront des outils stratégiques pour la promotion de la durabilité productive, de l’équité distributive et d’un développement véritablement fédéral du pays, comme nous l’a demandé Alberto Fernández. Parce que la santé énergétique d’une nation ne passe pas par sa capacité d’exportation ou le surplus de la balance commerciale énergétique ou la réduction ou l’élimination des subventions, comme le soutient Aranguren. La santé énergétique d’une nation est la santé énergétique de ses habitants.

