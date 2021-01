22/01/2021 ZAYRA GUTIÉRREZ ENSEMBLE AVEC SA MÈRE, ARANTXA DE BENITO. MADRID, 23 ans (CHANCE) Bien qu’elle ait vécu hors des projecteurs médiatiques ces dernières années, Zayra Gutiérrez est devenue un visage bien connu de la chronique sociale pour son comportement malheureux pendant la pandémie de Covid-19. Bien que la jeune femme se soit excusée pour son attitude irresponsable face à cette crise sanitaire, certains audios dans lesquels elle n’a pas laissé sa mère au bon endroit l’ont remise sous les projecteurs. EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD RAPPORTS DE PRESSE EUROPA

A cette occasion, la jeune femme a mis de côté d'éventuelles querelles avec sa mère pour fêter le 19e anniversaire de son frère Aitor, une fête de famille discrète dans laquelle ils ont apparemment fait preuve d'une très bonne complicité. Ses soirées continues, son groupe d'amis ou son niveau de vie élevé, bien que n'ayant pas d'emploi stable, ont fait de la vie d'Arantxa et de la fille de Guti un sujet de débat.

A cette occasion, la jeune femme a mis de côté d’éventuelles querelles avec sa mère pour fêter le 19e anniversaire de son frère Aitor, une fête de famille discrète dans laquelle ils ont apparemment fait preuve d’une très bonne complicité. Ses soirées continues, son groupe d’amis ou son niveau de vie élevé, bien que n’ayant pas d’emploi stable, ont fait de la vie d’Arantxa et de la fille de Guti un sujet de débat.

En plus du garçon d’anniversaire et de Zayra elle-même, Arantxa de Benito a assisté à la réunion avec sa mère et son petit ami Jairo avec qui elle s’est avérée avoir une relation plus que consolidée. Sans aucun doute, il a été l’un des grands soutiens de la femme d’affaires dans ces semaines difficiles où elle a enquêté sur la vie de sa fille et la relation entre elles.

Très drôle et bras dessus bras dessous, mère et fille ont quitté le restaurant pour rentrer chez elles dans des voitures séparées. Alors qu’Aitor était assis au volant d’une voiture haut de gamme avec sa sœur Zayra en tant que copilote, Arantxa est parti dans une autre voiture avec sa partenaire et sa mère.

Alors que Jairo était au courant de la mère de son partenaire à tout moment, la femme d’affaires a reconnu que les choses avec sa fille sont beaucoup plus calmes. «Tout est un peu plus calme, merci», a-t-il condamné lorsqu’on l’interroge à ce sujet. Quant à l’âge de son autre fils, il a qualifié: «Un homme maintenant».