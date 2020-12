Un mois après avoir pris le pouvoir, le président de gauche Luis Arce cherche à sortir la Bolivie de la récession en utilisant les vieilles recettes de son mentor, l’ancien président Evo Morales.

Le ministre de l’Économie, Marcelo Montenegro, a promis de reprendre le chemin de Morales, avec une participation active de l’État à l’économie.

“Nous allons reconstruire le modèle économique (…), qui est un modèle basé sur l’activité productive du pays, en sauvant la communauté, nous allons réactiver et améliorer l’investissement public (…), reprendre les projets d’industrialisation” , a exprimé le Monténégro.

Il y a quelques jours, le gouvernement Arce a commencé à payer le «Bond contre la faim», sa première action pour tenter de renverser la situation complexe de nombreuses familles boliviennes.

Au cours de la campagne, Arce avait promis le paiement unique de cette obligation bolivienne de 1000, environ 144 $, le double de celui accordé par le gouvernement de l’ancienne présidente par intérim Jeanine Áñez au milieu de la pandémie de coronavirus, comme mécanisme de réactivation de la demande. interne.

Le «Bond contre la faim» atteindra environ quatre millions de Boliviens et injectera quelque 587 millions de dollars dans l’économie jusqu’en mars 2021.

– Diagnostic –

Le président Luis Arce a présenté lundi de sombres perspectives économiques.

“Nous sommes confrontés à un déficit budgétaire très profond, même pas vu en période d’hyperinflation dans les années 1980”, a déclaré le président, faisant allusion à la période dramatique d’inflation annuelle de 11 000%.

Le déficit budgétaire projeté pour 2020 dépasse 12% du PIB.

“Aujourd’hui, nous avons la récession économique la plus profonde de l’histoire, une augmentation de la pauvreté, des inégalités et une augmentation exponentielle de la dette intérieure et extérieure”, a ajouté le président.

Bien qu’il ait reconnu que la pandémie de coronavirus est l’une des principales causes de la crise, Arce a également blâmé son prédécesseur de droite Áñez, qui a dirigé le pays pendant un an entre la démission de Morales et la prestation de serment du nouveau président le 8 novembre.

“Ils ont démantelé l’État plurinational et détruit le modèle socio-économique de la communauté productive, l’un des plus réussis d’Amérique, et défini par de nombreux économistes étrangers comme le modèle économique socialiste le plus réussi au monde, appelé le ‘miracle bolivien”, a déclaré Arce, qui était à la tête de d’économie de Morales.

L’opposition Branko Marinkovic, qui était le ministre de l’Économie d’Áñez, a rejeté ces critiques: “Le président Arce dit qu’il a trouvé un État en faillite. La vérité est qu’il a trouvé ce qu’il lui restait!”

L’opposition à Arce affirme que la détérioration économique n’a pas commencé avec la pandémie, mais en 2014, alors qu’il était ministre, avec un déficit budgétaire de 3,4% qui augmentait annuellement à 8,32% en 2018.

– Les chiffres de la crise –

Avec 11 millions d’habitants, la Bolivie enregistre 145 000 cas de coronavirus et 9 000 décès. Une longue quarantaine d’activités productives semi-paralysées.

Le ministère de l’Économie et la Banque centrale ont convenu lundi d’un programme financier et ajusté les prévisions macroéconomiques pour 2020 à une contraction du PIB de 8,4%, un déficit des finances publiques de 12,3% du PIB et une inflation de 1 ,1%.

– Problèmes environnementaux –

Pendant les présidences d’Evo Morales (2006-2019), la Bolivie a augmenté son produit intérieur brut de 9,5 milliards de dollars par an à 40,8 milliards de dollars et réduit la pauvreté de 60% à 37%, selon les données officielles.

La manne des prix des matières premières, principalement du gaz, a permis au président indigène d’entreprendre un vaste programme de travaux publics et d’octroyer des bons aux familles pauvres.

Mais Morales a été critiqué par les écologistes pour sa politique de promotion de l’expansion de la frontière agricole, stratégie qui a multiplié les incendies de forêt en Bolivie.

L’ONG Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) a estimé que les incendies ont détruit 2,3 millions d’hectares de forêts et de prairies cette année (en septembre). En 2019, d’énormes incendies ont été enregistrés dans toute l’Amazonie bolivienne qui ont dévasté 6,4 millions d’hectares, selon le FAN.

– “Des mesures extraordinaires” –

“La crise bolivienne nécessite des mesures extraordinaires, car nous sommes dans une situation extrême”, a déclaré à l’. l’économiste Gary Rodríguez.

Il recommande immédiatement que le gouvernement rencontre des hommes d’affaires pour relancer l’économie, mais prévient qu’un impôt sur la fortune annoncé pourrait être contre-productif pour stimuler l’investissement privé.

“L’annonce qu’il y aura une taxe sur la fortune n’est pas la chose la plus heureuse pour un gouvernement qui démarre, c’est un signe qui inquiète les investisseurs locaux et étrangers”, a-t-il déclaré.

jac / fj / mr / rsr