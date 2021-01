01/04/2021 Affiche pour l’exposition ‘Divergent Modernities’ POLITICA ESPAGNE EUROPE GALICIA CULTURA FOUNDATION LUÍS SEOANE

La Fondation Luís Seoane ouvre son programme 2021 avec cette exposition organisée par le chercheur Pablo García Martínez

A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)

La Fondation Luís Seoane ouvre son programme d’expositions pour 2021 ce vendredi (17h00) avec une exposition sur la relation entre l’artiste et intellectuel galicien aux multiples facettes et le prestigieux magazine argentin Ver y Estimar. Il peut être vu à La Corogne du 8 janvier au 4 avril.

Organisée par le chercheur Pablo García Martínez -Arzúa (A Coruña), 1985-, l’exposition ‘Modernidades diverxentes. Seoane, Ver y Estimar ‘se concentre sur une partie de l’activité de Seoane en Argentine inconnue jusqu’à présent en Galice, comme sa relation de rencontres et de désaccords avec le magazine dirigé par le critique d’art argentin Jorge Romero Brest.

Comme l’explique la Fondation Luís Seoane dans un communiqué, le titre de l’exposition fait référence à l’éloignement progressif entre deux vieux amis qui étaient compagnons de voyage dans l’antifascisme argentin.

«L’inclination du magazine vers les postulats de l’expressionnisme abstrait de la New York School contrastait avec la résistance de Seoane à se dissocier d’une figuration plus typique d’une tradition humaniste associée à certains courants de l’art européen que ce qui était considéré héritier », raconte-t-il.

Le projet rassemble une série de toiles de Luís Seoane qui ont été montrées au public pour la première fois dans des expositions analysées dans les pages Ver y Estimar, accompagnées de textes informatifs pour la contextualisation.

Cette exposition fera le tour des textes de Seoane sur sa propre production et des copies de Ver y Estimar sur les critiques d’expositions et de peintures murales de l’auteur. Le numéro 6 de la deuxième période de publication se démarque, avec une couverture dessinée par l’artiste. Catalogues, livres, dessins et gravures complètent l’exposition.

LE CONTEXTE

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le rôle d’exilés comme Attilio Rossi et Luis Seoane sera décisif pour la construction d’une culture imprimée moderne en Argentine.

«Les magazines sont alors apparus comme des espaces de discussion et de transmission de propositions esthétiques innovantes grâce à l’incorporation du graphisme et de l’illustration par ces créateurs, qui finiraient par développer tout ou une partie importante de leur travail professionnel dans la capitale Buenos Aires », souligne la Fondation Luis Seoane.

C’est dans ce contexte que parut en 1948 le premier numéro du magazine Ver y Estimar, «dirigé par Jorge Romero Brest avec l’aide de ses disciples». Tout au long de ses 44 numéros, la publication fonctionnera comme un laboratoire de critique artistique, dans lequel une attention particulière sera portée au travail de Luis Seoane.

Cependant, les positions artistiques des deux divergent au fil des ans. D’une part, la ligne éditoriale du magazine fondé par le critique argentin s’engage dans l’abstraction géométrique et l’expressionnisme abstrait comme moyen d’incorporer l’art argentin dans les débats qui articulent les capitales de l’art occidental après la Seconde Guerre mondiale.

De son côté, Seoane relie son travail à ce qu’il appellera lui-même le “ raisonnement humaniste ” d’un courant de l’art d’après-guerre qui reformule nombre des postulats de l’art figuratif qui avaient dominé l’iconographie antifasciste, aussi celui de l’antifascisme de Buenos Aires avec lequel Seoane avait entamé un dialogue.

Cette tendance atteindra une validation importante, dans ces mêmes années, avec la reconnaissance obtenue par le pavillon mexicain – dirigé par Diego Rivera, José Clemente Orozco et David Alfaro Siqueiros – à la Biennale de Venise de 1950.

COMMISSAIRE

Pablo García Martínez est docteur en cultures latino-américaines, ibériques et latino-américaines de la City University of New York (CUNY). Actuellement, il travaille comme chercheur postdoctoral à la Fondation Alexander von Humboldt, rattachée à la Friderich-Alexander Universität à Erlangen (Allemagne).

Il a publié des articles scientifiques dans les principales revues d’études hispaniques de l’espace universitaire anglophone (Bulletin of Hispanic Studies, Journal of Spanish Cultural Studies et Revista Hispánica Moderna).

En 2021, une compilation du théâtre de Luís Seoane sera publiée avec une édition, une étude d’introduction et des notes de García Martínez (Séville: Editorial Renacimiento), ainsi que le manuscrit “ Un long pont de papier. Culture imprimée et humanisme antifasciste en exil par Luís Seoane (1936-1959) »(Madrid: Editorial CSIC).

En outre, García Martínez commissaire, avec Silvia Dolinko, l’exposition «Materiales Seoane. Au carrefour de la modernité », qui sera exposée cette année au Musée Larreta de Buenos Aires, organisé conjointement par le gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires et le Consello da Cultura Galega.