BUENOS AIRES (AP) – Independiente a battu le Central Córdoba 1-0 à Santiago del Estero dimanche dans le groupe 2 lors de la première journée de la Coupe de la Ligue professionnelle.

Le but rouge a été marqué par Claudio Riaño à la septième minute dans un match où le gardien uruguayen Sebastián Sosa était la figure.

L’équipe de Buenos Aires a marqué le seul but sur un coup de pied de coin dans lequel Riaño a mal dégagé et a mis le ballon dans son propre but.

Le cheminot a eu deux belles opportunités à la fin de chaque mi-temps: à 43 ans, Pablo Argañaraz a tiré un bâton. A 95 ans, la tête de Nahuel Banegas est dégagée par Sosa.

Dans la zone 1, l’Atlético Tucumán a battu le Racing 4-1 à Avellaneda. Ramiro Carrera a ouvert le compte de la droite à cinq minutes, Ramiro Ruiz Rodríguez a prolongé l’avance après un rebond à 22. En seconde période, Guillermo Acosta a augmenté sa contre-attaque à 65. Mauricio Martínez a réduit avec un grand tir lointain à 72 Kevin Isa Luna a clôturé le score avec son pied droit à la 79e.

Le traditionnel jeu de contre-attaque des équipes de Ricardo Zielinski a été très efficace et a permis la première victoire du doyen de l’histoire au stade Racinguista.

«L’équipe était bonne. Nous avons joué un très bon match. C’était une belle victoire », a déclaré Carrera.

«Le résultat est volumineux. Nous payons cher les erreurs », a déclaré le pilote automobile Nery Domínguez.

Pour le groupe 2, Colón a battu Defensa y Justicia à domicile 3-0 avec les scores de Federico Lértora, Luis Rodríguez et Cristian Bernardi.

Unión et Arsenal de Sarandí (zone 1) ont égalé 0-0.

Samedi, Boca Juniors a battu Lanús 2-1 dans le groupe 4. Vélez Sarsfield et Huracán ont fait match nul 1-1 (6), Argentinos Juniors et San Lorenzo 0-0 (5), et Aldosivi et Estudiantes également 0- 0 (5). Vendredi: Gimnasia La Plata 3, Conseil d’administration 0 (6); Ateliers 3, Newell’s Old Boys 1 (4).

Rosario Central et Godoy Cruz (groupe 3) joueront lundi, tandis que River Plate et Banfield (3) se rencontreront mardi sur le lieu à confirmer.

Tous les matchs de championnat se déroulent à huis clos en raison des mesures contre le covid-19.

Positions: Zone 1: A. Tucumán 3 points; Union, Arsenal 1; Course 0. Zone 2: Colón, Independiente 3; C. Córdoba, Defensa 0. Zone 3: Banfield, Godoy Cruz, River, Central 0. Zone 4: Ateliers, Boca 3; Lanús, Newell’s 0. Zone 5: Aldosivi, Argentinos, Etudiants, San Lorenzo 1. Zone 6: Gymnastique 3; Ouragan, Vélez 1; Planche 0.

Prochaine date (deuxième date): Patronato-Huracán, Argentinos-Aldosivi (vendredi); Banfield-Godoy Cruz, San Lorenzo-Estudiantes, River-Central (samedi); Arsenal-A Tucumán, Gimnasia-Vélez, Unión-Racing, Newell’s-Boca (dimanche); Indépendant-

Colón, Talleres-Lanús, Córdoba-Defensa centrale.