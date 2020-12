MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Le président argentin, Alberto Fernández, a demandé lundi à son homologue brésilien, Jair Bolsonaro, d’oublier “les différences du passé” et l’a exhorté à promouvoir le Mercosur, que le président brésilien a qualifié de “principal pilier de l’intégration” ” de la région.

À l’occasion de la célébration de la Journée de l’amitié argentine-brésilienne, les dirigeants ont tenu une réunion par visioconférence, la première réunion et la première approche bilatérale que les dirigeants ont maintenue depuis que Fernández a pris le pouvoir en octobre 2019.

En ce sens, le président argentin a appelé son homologue à “affronter l’avenir avec les outils qui fonctionnent bien” pour “renforcer tous les points d’accord”, comme le rapporte le journal “La Nación”.

“Je célèbre cette réunion pour donner au Mercosur le coup de pouce dont il a besoin et il est impératif que le Brésil et l’Argentine le fassent ensemble”, a ajouté Fernández, qui a souligné l’importance de la réunion “pour l’Argentine et le Brésil et pour tout le continent”, “parce que” pour la première fois, les gens ont commencé à réfléchir à l’intégration “de la région.

Pour sa part, et se référant également au Mercosur, Bolsonaro a souligné que c’est le “principal pilier d’intégration” dont dispose l’Amérique du Sud et que “des mécanismes plus agiles et moins bureaucratiques” sont nécessaires, en référence au cadre de l’union douanière qui L’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay se partagent.

Fernández a également demandé à Bolsonaro une coopération en matière d’environnement, “une question qui nous inquiète beaucoup”, car “nous devons parvenir à un accord de préservation”, tout en ajoutant “nous avons des opportunités en développement pour fournir du gaz à l’Argentine et au Brésil. “.

L’Argentin a également souligné qu’ils continuaient à “avancer en matière de sécurité et des forces armées”, tandis que le Brésilien soulignait la nécessité “d’avancer dans des domaines d’intérêt commun, notamment dans le domaine du tourisme”.

C’est une longue tradition, établie en 1985 par les présidents José Sarney (Brésil) et Raúl Alfonsín (Argentine), qui se sont rencontrés dans la ville brésilienne de Foz do Iguazu dans ce qui serait la première de nombreuses réunions.

Cependant, la célébration de la réunion virtuelle de cette année a été entourée de scepticisme, car depuis que Fernández a été nommé président, Bolsonaro n’a pas maintenu le contact avec lui, après avoir fait campagne pour son adversaire, Mauricio Macri, et en assurant qu’avec son mandat il y aurait un «retour au kirchnérisme» et que l’Argentine se dirigerait «vers le Venezuela».

Malgré l’année de distanciation diplomatique entre les deux, l’ancien président Sarney a également participé à l’événement, rappelant que “cette date a été choisie pour rappeler le début du Mercosur”, mécanisme qui a permis “la formation d’un groupe compétitif au niveau international pour élargir l’intégration de nos pays. “

De même, le ministre argentin des Affaires étrangères, Felipe Solá, était présent à la réunion, ainsi que son homologue brésilien, Ernesto Araújo, l’ambassadeur d’Argentine au Brésil, Daniel Scioli, et le secrétaire aux affaires stratégiques du pays voisin, Flavio Viana Rocha. .

“Les gouvernements changent mais l’amitié entre l’Argentine et le Brésil est indestructible”, a commenté Solá après la rencontre sur son compte Twitter.