MADRID, 29 ANS (EUROPA PRESS)

Le président argentin, Alberto Fernández, tiendra sa première rencontre avec son homologue brésilien, Jair Bolsonaro, ce lundi à partir de 11h30 heure locale depuis sa victoire il y a près d’un an aux élections argentines et dans une tentative de restauration contacts à un niveau plus personnel compte tenu de la terrible relation entre les deux dirigeants.

Fernández contactera Bolsonaro par vidéoconférence dans sa résidence d’Olivos à l’occasion de 35 ans depuis la rencontre des anciens dirigeants Raúl Alfonsín et José Sarney à Foz de Iguazú, dans ce qui est depuis la “Journée” de l’amitié argentine-brésilienne “.

Fernández et Bolsonaro n’ont même pas parlé au téléphone jusqu’à présent, malgré les efforts diplomatiques maintenus par l’ambassadeur au Brésil, Daniel Scioli, et le ministre des Affaires étrangères, Felipe Solá, qui ont rencontré Bolsonaro pour aplanir les choses.

Scioli est arrivé à Brasilia en août de cette année pour devenir ambassadeur et a été rapidement reçu par Bolsonaro, à qui il a apporté le message d’Alberto Fernández qu’ils devaient travailler «ensemble». Cependant, en octobre, le président brésilien d’extrême droite a dénoncé le retour du “gauchisme” en Argentine et qu’après avoir lu dans la presse que le président Fernández envisage de légaliser l’avortement, c’est “ce que mérite le pays voisin”.

En fait, les désaccords entre les deux gouvernements surviennent depuis que Fernández, alors qu’il était candidat à la présidence, a publiquement soutenu la libération de l’ancien président du Brésil Lula de Silva. Depuis, Bolsonaro a attaqué à plusieurs reprises le chef de l’Etat argentin, qu’il n’a pas félicité après sa victoire aux élections, car les électeurs “ont mal choisi”.

Lors de la communication de lundi, et selon la déclaration de la présidence, “Fernández et Bolsonaro chercheront à continuer de renforcer les multiples agendas communs qui composent la relation bilatérale à la recherche d’une plus grande intégration”.

“Le dialogue est le résultat du travail soutenu de coordination politique que les deux pays ont mené ces derniers mois et qui a abouti à la croissance du commerce bilatéral, au point que le Brésil s’est à nouveau positionné comme le principal partenaire commercial de l’Argentine”, selon la note, recueillie par «Clarín».