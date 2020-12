MADRID, 28 ANS (EUROPA PRESS)

L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a reconnu que “ne pas avoir Messi est toujours une perte importante en raison de sa qualité et de son efficacité” et qu’en l’absence de l’Argentin, il a besoin de l’apparence de joueurs qui “ont de l’efficacité devant le but” dans le Le duel de ce mardi contre Eibar, le dernier du club du Barça avant de clore “une année très difficile à tous points de vue”.

“Ne pas avoir Messi est toujours une perte importante en raison de sa qualité et de son efficacité, mais nous avons suffisamment de joueurs qui peuvent jouer à leur place et nous espérons qu’ils auront la même efficacité que Leo a toujours eue. Nous avons besoin de joueurs qui sont dans leur meilleure forme et aussi qui avoir de l’efficacité devant le but », a expliqué Koeman lors d’une conférence de presse.

Concernant la situation de l’Argentin, il a souligné qu ‘”il avait une gêne à la cheville”. “Il n’est pas dans les conditions pour jouer demain et c’est pourquoi nous lui avons accordé deux jours de vacances supplémentaires. Il reviendra après le match contre Eibar et notre médecin dit qu’il ira bien s’entraîner”, a-t-il déclaré, espérant le récupérer pour le prochain match contre Huesca. .

Le Néerlandais a reconnu qu’il n’avait pas vu l’interview de Messi avec Jordi Évole «en direct». “Mais j’ai vu ce qui est sorti dans la presse aujourd’hui. Il me semble parfait que lui, comme tout joueur, fasse une interview pour connaître ses opinions. J’ai toujours été très calme et je ne le serai plus car il a dit qu’il déciderait de son avenir pour Fin de saison. Il ne peut pas influencer. La seule chose que nous pouvons faire est d’obtenir sa meilleure performance et nous verrons ce qui peut arriver », a-t-il résumé.

Concernant les éloges de Messi pour son travail, Koeman les a remerciés car “il est un joueur très important dans l’histoire du club”. “Tout le monde aime bien parler de soi. Je suis toujours le même, j’essaie de faire avancer l’équipe. Nous faisons des changements, c’est une année de transition et il continue d’être un élément très important pour cette équipe”, a-t-il déclaré.

LOUANGE À PEDRI ET LE RETOUR DE DEMBELE

En l’absence du «10», une partie de son travail offensif reviendra à Pedri, une fois de plus salué par son entraîneur. “C’est un exemple de la façon dont quelqu’un doit prendre le thème d’être très bon à cet âge dans un si grand club. Personne ne s’y attendait sûrement et en tant qu’entraîneur, je lui donne des opportunités et des conseils pour s’améliorer. Il est issu d’une famille très humble et le sait parfaitement. ce qu’il doit faire pour s’améliorer et penser qu’il est là, parce qu’il a 18 ans. Il a un bel avenir, mais s’il continue à travailler comme il le fait jusqu’à présent », a-t-il souligné.

Koeman, qui a confirmé le rétablissement complet d’Ousmane Dembele, a indiqué que «parfois une pause est un entraînement pour un joueur». «Avec un calendrier aussi serré, vous devez laisser les joueurs se reposer, qu’ils puissent être avec leur famille et se déconnecter. Ce sont des joueurs qui sont physiquement à leur apogée et une pause de quatre jours n’est pas un problème. D’après mon expérience, je sais que parfois c’est important. déconnecter mentalement », se dit-il.

Quant au 3-5-2 qui a si bien fonctionné contre le Real Valladolid, l’entraîneur a minimisé l’importance des variantes tactiques. “On peut parler beaucoup d’un système, mais le plus important est l’énergie et le travail des joueurs. Tout système peut être offensif ou défensif, cela dépend de l’attitude de l’équipe”, at-il souligné.

Enfin, Koeman a envoyé un message d’espoir avant de dire au revoir à «une année très difficile à tous points de vue». “Je suis dans un endroit où je voulais être depuis longtemps. C’est un endroit compliqué, mais en tant qu’entraîneur, il n’y a pas d’endroit tranquille car tout dépend des résultats. J’espère que l’année prochaine nous serons meilleurs en termes de COVID et en termes de club,” de confiance.