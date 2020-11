20/11/2020 Un homme avec un drapeau argentin au milieu de la pandémie de coronavirus dans la ville de Buenos Aires. POLITICA ALEJO MANUEL AVILA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

La prévision d’inflation devrait s’établir à 35,1% en fin d’année

MADRID, 26 ANS (EUROPA PRESS)

La Banque centrale de la République argentine a mis à jour ses prévisions sur l’économie du pays sud-américain ce jeudi, avec une nouvelle projection du produit intérieur brut (PIB) du pays qui indique une contraction de 11,6% cette année et un rebond de 4,5% en 2021.

Dans son rapport de politique monétaire, l’institut émetteur a ajouté ses prévisions pour les troisième et quatrième trimestres de l’année en taux trimestriels. Ainsi, l’économie argentine croîtrait de 10,5% au troisième trimestre et de 2,9% au quatrième.

Les perspectives, comme dans le reste des économies latino-américaines, sont soumises à l’évolution de la pandémie qui, fin octobre, a montré une meilleure performance et a permis la relance de secteurs comme le tourisme et les transports, stimulant la consommation et l’activité. . En outre, la disponibilité et l’accès aux récents développements de vaccins pour Covid-19 apporteront une plus grande certitude et confiance.

Cependant, la banque a mis en garde contre les risques associés à d’éventuels dommages au réseau de production qui pourraient ralentir le processus de reprise, tels qu’un impact économique plus important que prévu en raison des épidémies dans diverses économies telles que les États-Unis et l’Europe, et les retards potentiels. en permettant un large accès au vaccin.

De plus, l’incertitude générée par la pandémie pourrait avoir des effets indésirables sur l’économie si elle était associée à une situation de pénurie de devises. Pour cette raison, la Banque centrale et le ministère de l’Économie continueront de mettre en œuvre «des mesures visant à éviter des déséquilibres temporaires qui pourraient avoir un impact négatif sur l’activité productive».

En ce qui concerne l’emploi, les perspectives de l’institution indiquent qu’il y aura une forte augmentation de l’activité au cours du troisième trimestre, c’est pourquoi une reprise de l’emploi est attendue, notamment dans le secteur informel.

Cependant, le rapport indique également que la baisse du revenu des ménages pendant la pandémie s’est traduite par une forte augmentation de la pauvreté et de l’indigence. Ainsi, au cours du premier semestre de l’année, 40,9% des personnes étaient en dessous du seuil de pauvreté, tandis que 10,5% n’atteignaient pas le seuil de pauvreté extrême, c’est-à-dire qu’elles n’avaient pas suffisamment de revenus pour couvrir un panier de nourriture de base.

INFLATION

En revanche, le texte de la banque indique que l’inflation s’est établie à 37,2% en octobre, ce qui représente une réduction de 16,6 points de pourcentage par rapport à décembre 2019.

Le comportement des prix, selon l’institution argentine, a été affecté par les mesures d’isolement et de distanciation sociale dans le cadre de la pandémie. Entre autres facteurs, le gel des tarifs de certains services publics et d’un ensemble de biens contrôlés par le gouvernement a contribué au ralentissement de l’inflation.

La Banque centrale a indiqué qu’à l’avenir certains facteurs pourraient exercer une pression sur les prix, parmi lesquels le redressement des prix des services publics ou la recherche d’une recomposition des prix de détail dans certains secteurs. Cependant, il est prévu que la coordination de ces éléments par le gouvernement permettra au processus de réduction de l’inflation de se poursuivre.

Les analystes consultés par l’entité estiment que l’inflation sera de 35,1% en décembre 2020, ce qui représenterait une réduction de 18,7 points de pourcentage par rapport au même mois de l’année précédente.

Pour 2021, le projet de loi de finances national délivré par le gouvernement contient une projection d’inflation de 29% en fin d’année, contre la prévision par les analystes d’une accélération à 48,9%.