MADRID, 21 ANS (EUROPA PRESS)

Le banquier Jorge Horacio Brito, 68 ans, est décédé ce vendredi lorsque l’hélicoptère qu’il pilotait est tombé près du barrage de Cabra Corral, à environ 75 kilomètres de la ville de Salta, dans le nord de l’Argentine, un accident qui a provoqué du tumulte. dans le monde de la politique et des affaires. Un deuxième individu voyageait dans l’appareil qui n’a pas été identifié pour le moment.

Brito était l’un des hommes d’affaires les plus influents d’Argentine. Il a fondé et présidé Banco Macro et a été un entrepreneur actif dans divers projets productifs. Des politiciens, des hommes d’affaires et des personnalités de différents domaines ont présenté leurs condoléances publiques immédiatement après que la nouvelle a été connue.

Ainsi, le président argentin, Alberto Fernández, a exprimé ses condoléances. “C’est avec grand regret que j’ai reçu la nouvelle de la mort de Jorge Brito. Il savait comment forger l’une des principales banques privées d’Argentine. Avec son départ, nous avons perdu un homme d’affaires avec lequel discuter de manière constructive en regardant vers l’avenir. Mon affection et mon étreinte envers sa famille et ses amis “Fernández a posté sur son compte Twitter.

Le ministre de la Sécurité de Salta, Juan Manuel Pulleiro, a indiqué que le navire était “sous trois ou quatre tyroliennes”, donc “on soupçonne qu’il est entré en collision avec certains d’entre eux, ce qui a provoqué le détachement du rotor de queue. et la chute dans le lit de la rivière. “

Pulleiro a souligné que l’itinéraire de vol est celui qui “normalement” est fait et a fait remarquer que c’est un endroit que l’équipage “connaissait”, mais “en principe tout laisse supposer que l’accident était totalement dû à une erreur du pilote” . “Il n’a pas vu les câbles, qui n’avaient pas de dispositifs de sécurité, comme des bouées oranges, donc nous supposons qu’il a pris de l’avance sans l’avoir vu”, a déclaré Pulleiro.