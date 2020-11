NEW YORK (AP) – L’Argentin Valentín Castellanos a marqué trois buts dans un match pour la première fois de sa carrière et a donné la passe à un autre en aidant le New York City FC à battre les New York Red Bulls 5-2 dimanche.

L’attaquant de 22 ans a ouvert le score à la 12e minute avec une tête après une longue passe de son compatriote Maximiliano Moralez. Castellanos a marqué un penalty à 76 pour rendre le match 4-2 et défini avec une demi-volée à 84. Il a quatre matchs de plus d’un but.

Le New York City FC a remporté trois matchs consécutifs pour la troisième fois cette saison.

Alexander Ring a mis NYCFC devant pour de bon avec un pied gauche de l’extérieur de la surface qui a frôlé la barre transversale à la 51e minute.

Les Red Bulls ont connu une séquence de cinq matchs sans défaite.

Dans un autre match, Krisztian Nemeth a marqué à la 84e minute alors qu’il menait le Columbus Crew à une victoire 2-1 contre Philadelphie, un résultat qui a coûté à l’Union une chance de remporter le trophée Supporters ‘Shield décerné au meilleur club de la saison. régulier.

Nemeth a marqué pour la première fois depuis qu’il a rejoint l’équipage le mois dernier à son retour en MLS.

Le milieu de terrain brésilien Artur a ouvert le score pour Columbus à la 37e minute, et Jamiro Monteiro a tiré un penalty pour Philadelphie à la 57e minute.

Lors d’autres résultats de la journée de dimanche, Adam Jahn a marqué à la huitième minute, l’Argentin Marcelino Moreno a ajouté un but pour la première fois en MLS et United of Atlanta a battu le FC Cincinnati 2-0.

Daryl Dike a marqué pour le troisième match consécutif et Orlando City a battu l’Impact de Montréal 1-0 au Red Bull Arena.

Avec deux buts de Teal Bunbury, la New England Revolution s’est remise d’un déficit de deux points en battant DC United 4-3.

Le milieu de terrain espagnol Alejandro Pozuelo a défini un penalty à la 84e minute et le Toronto FC a battu l’Inter Miami 2-1 pour rester dans la lutte pour le Supporters ‘Shield.

À Portland, le Colombien Yimmi Chara a marqué à 61 et les Timbers de Portland ont battu les Whitecaps de Vancouver 1-0 et ont pris la tête de la Conférence Ouest avec deux matchs à jouer.

Pour leur part, les Colorado Rapids ont battu les Sounders de Seattle 3-1 avec le premier but de Keegan Rosenberry cette saison. Andre Shinyashiki a marqué son deuxième en autant de matchs et Cole Bassett a complété le score du Colorado.

Jordan Morris a marqué pour les Sounders.

Enfin, le Costa Rica Giancarlo González et l’Argentin Cristian Pavón ont marqué pour donner au LA Galaxy une victoire 2-1 sur le Real Salt Lake, lors de leur premier match sous la direction de l’entraîneur par intérim Dominic Kinnear. Le Hondurien Douglas Martínez a marqué le but de RSL à la 78e minute.

Kinnear a pris le relais jeudi après le limogeage de l’entraîneur argentin Guillermo Barros Schelotto.