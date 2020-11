Argentinos Juniors et Aldosivi (Fotobaires) s’affrontent

La date 2 de la Coupe de la Ligue professionnelle a débuté cet après-midi avec la victoire de Huracán par 2-1 lors de sa visite au Patronato de Paraná. Argentinos Juniors et Aldosivi jouent déjà.

ARGENTINOS-ALDOSIVI:

Pour la zone 5, Argentinos et Aldosivi égaux sans buts dans le Paternal. En première mi-temps, les deux équipes ont partagé la possession du ballon, mais c’est l’équipe dirigée par Diego Dabove qui s’est rapprochée du but rival.

À 10 minutes du stade initial, l’action la plus dangereuse s’est produite. Et c’était pour le Paternal Bug, qui avait aux pieds de Damien Batallini la chance d’ouvrir le tableau de bord. Le numéro 7 des habitants était bien défini et a exécuté un tir qui est entré dans le pôle le plus éloigné de Pocrnjic, mais le 1 d’Aldosivi s’est étiré et a réussi à détourner le tir à deux mains. Vers la fin, Colman avait un autre tir devant le but, mais le gardien de but de l’équipe de Mar del Plata a réagi à nouveau sans problème.

Formations:

Stade: Diego Armando Maradona

Arbitre: Allemand Delfino

LA TÉLÉ: TNT Sports

CONSEIL D’ADMINISTRATION 1 – 2 OURAGAN:

À la deuxième date du Zone 6, El Globo a gagné 2-1 contre le Patron et a ajouté trois points clés pour ses intentions de passer à la Championship Phase, un concours qui offre la possibilité de récolter un billet pour la prochaine édition de la Copa Libertadores.

Andres Chavez a mis le Globe en tête à la 33e minute de la première mi-temps. Jusqu’à ce moment, la visite avait été autre chose dans le déroulement du match, mais le gardien de but Daniel Sappa cela avait été la clé pour maintenir le zéro sur sa clôture.

L’avantage pour ceux dirigés par Israël Damonte c’était juste devant un conseil sans outils pour aller chercher l’égalité. Face à cette passivité des locaux, Huracán en a profité et inscrit le 2-0. Il a été Franco Cristaldo, 18 minutes dans le complément, ce qui a élargi la différence avec un tir formidable à distance moyenne.

Il semblait que le local avait été expulsé, mais après la deuxième conquête du rival a réagi et, à 24 ′, a obtenu la remise avec une tête de l’Uruguayen. Junior Arias.

Facundo Cambeses, le gardien de but de la distribution du Parque Patricios, s’est retrouvé avec la grande chance de Patronato à la fin du match. Dans ses mains moururent les illusions du modèle pour sauver au moins un point. C’est ainsi que l’équipe de Gustavo Alvarez a subi sa deuxième défaite consécutive dans le concours.

Ceux du Paraná ont commencé le tournoi avec une victoire 3-0 contre Gimnasia en el Bosque de Diego Armando Maradona. Au troisième jour, ils essaieront de récupérer lors de leur visite Velez, Lundi de 19.

El Globo, pour sa part, a fait match nul 1 à 1 contre Vélez à Liniers à ses débuts dans la compétition, il compte donc désormais quatre unités dans sa Zone. Dimanche prochain, à partir de 14 heures, il recevra dans son stade Gymnastique La Plata par Diego Armando Maradona, qui rapportera à Sebastián Méndez.

Formations:

Stade: Prêtre Bartolomé Grella

Arbitre: Nazareno Arasa

