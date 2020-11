Dit El Hallaji embrasse enfin son frère Lehcen, arrivé en Espagne par bateau il y a une semaine. Depuis, il dort dans le port de pêche d’Arguineguín, épicentre de la crise migratoire aux îles Canaries.

Plus de 18 000 migrants, dont environ la moitié le mois dernier, ont atteint l’archipel cette année lors de traversées dangereuses à travers l’océan Atlantique depuis l’Afrique.

Beaucoup viennent du Maroc, comme Lehcen. Son frère Said, qui travaille dans le jardin de Murcie (sud de l’Espagne), s’est envolé pour l’île de Gran Canaria pour le retrouver.

“Nous ne nous étions pas vus depuis trois ans”, raconte Saïd, portant un masque avec le drapeau espagnol, qui espère se rendre avec son frère à l’aéroport pour l’emmener en Espagne continentale.

Lundi a été mouvementé à Gran Canaria. Jusqu’à cinq bateaux sont arrivés, avec environ 150 personnes à bord, et plusieurs bus ont quitté la jetée d’Arguineguín pour relocaliser des centaines de jeunes dans des centres temporaires.

Avec plus de 30 degrés et en plein soleil, son humble promenade en béton est un va-et-vient de la police, des travailleurs de la Croix-Rouge et des agents Frontex (Agence européenne des frontières et des côtes).

Conçu comme le premier point d’accueil des migrants, qui attendent dans des tentes installées sur le quai pour être enregistrés par la police et subir un PCR, ce petit quai de pêche a débordé.

Quelque 600 personnes y dorment, mais il y a quelques semaines, il en abritait plus de 2 000 dans des conditions qu’un juge a qualifiées de «déplorables» lundi et qui ont été durement critiquées par Human Rights Watch ou Amnesty International.

Les accords européens avec la Turquie, la Libye et le Maroc pour restreindre la route méditerranéenne ont détourné les flux de migrants vers cet archipel qui revit la crise de 2006, lorsque 30 000 migrants ont débarqué sur les îles.

Comme à l’époque, le gouvernement espagnol déploie sa diplomatie en Afrique pour stopper les départs de navires et réactiver les rapatriements, paralysés par la pandémie.

Dans le même temps, il tente d’atténuer la saturation d’Arguineguín en relocalisant les migrants dans des installations touristiques, pour la plupart vides, et en installant des camps temporaires d’une capacité allant jusqu’à 7 000 places.

– Trois jours sans eau –

Jusqu’à 17 hôtels sur les îles sont utilisés pour reloger les migrants. Comme les appartements Vistaflor, à environ 20 kilomètres d’Arguineguín, entre un terrain de golf et les dunes idylliques de Maspalomas.

Un groupe de sept Maliens se promène dans les environs. Ils sont arrivés ensemble le 31 octobre, ils ont donc déjà respecté la quarantaine et sont autorisés à partir. Bien qu’ils ne souhaitent pas donner leur nom de famille, ils acceptent de s’entretenir avec l’..

Abdulai, 31 ans, prend la parole, avec les coupures sur son visage typiques de l’ethnie peul: «Le bateau était dur, horrible, pendant trois jours nous n’avions rien à manger ni à boire, nous avons bu de l’eau de mer et nous nous sommes énervés “.

“Au Mali c’était pire, avec des problèmes politiques et des guerres, c’est très compliqué, encore pire avec la pandémie. J’aimerais aller à Barcelone, où j’ai de la famille, ou rester ici”, ajoute son collègue Casama.

“Ici on est calme, on rend grâce”, disent-ils au revoir, avant de demander une cigarette pour la conférence.

Certains de ceux qui ont été relogés dans les plus de 500 chambres qui ont les tours de l’hôtel Waikiki font également signe pour une cigarette.

En quarantaine, ils ne sont pas autorisés à sortir dans la rue, ni à accéder à la piscine ou aux espaces communs, ils passent donc leurs journées à bavarder entre les balcons, auxquels pend un drapeau espagnol, en signe de paix dans un quartier qui méfiant de leur présence

– “ Touristes dangereux ” –

“Cela fait un tort terrible de les mettre ici. Nous avons reçu des courriels de Finlande nous demandant à quelle distance nous sommes des hôtels avec des immigrés. Et nous ne pouvons pas leur mentir”, explique Luciano Rodríguez, propriétaire du restaurant Guarapo, à environ 50 mètres du Waikiki.

“Les touristes ne se sentent pas en sécurité. Je n’ai pas vu ces gens casser quoi que ce soit et attaquer quelqu’un, mais cela crée de l’incertitude et les réserves baissent”, ajoute-t-il.

Abdel Rostom, un Marocain qui vit à Gran Canaria depuis 14 ans, est très inquiet. Il vient à Arguineguín chercher «le parent d’un ami venu en bateau et l’envoyer dans la péninsule».

«Il est ici depuis une semaine et sa mère nous appelle en pleurant jour et nuit pour le faire sortir. Il est terrible, il a besoin d’au moins une photo», dit-il à l’entrée de cette jungle de plastique et de toile plantée sur une jetée, sans lits et avec 25 bains chimiques.

Avant de recevoir Abdel Hak, Rostom enregistre au téléphone l’arrivée de l’équipage d’un nouveau bateau. Certains marchent pieds nus ou torse nu, épuisés par l’effort. Désormais, ils vont devoir dormir plusieurs jours sur le sol d’un quai inexplicablement utilisé comme centre d’accueil.

pm / dbh / mg / zm