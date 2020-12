“La structure criminelle qui a attaqué l’ancien gouverneur à l’époque sera définie par divers groupes interdisciplinaires”, a-t-il déclaré (Photo: . / Francisco Guasco)

Aristote Sandoval, ancien gouverneur de l’état de Jalisco, il a été tué dans un bar tôt le matin du 18 décembre par le crime organisé, a confirmé Gerardo Octavio Solís, procureur général de l’entité.

Bien qu’il n’ait pas précisé le nom du groupe coupable du meurtre de l’ancien fonctionnaire, il a assuré que ce a été suivi par ses agresseurs pour identifier le moment le plus vulnérable pour l’attaquer.

“Nous n’avons pas vraiment dans les lignes d’enquête que c’était un piège de l’emmener à cet endroit”, a-t-il déclaré dans une interview pour Milenio Televisión.

Interrogé directement sur la question de savoir s’il s’agissait d’une attaque perpétrée par le cartel Jalisco Nueva Generación, Solís a répondu que jusqu’à présent, on sait seulement qu’il s’agit du crime organisé. Cependant, il est de notoriété publique qu’une guerre sanglante est en cours dans l’État entre divers cartels du territoire.

Actuellement, a-t-il mentionné, le Bureau du Procureur général de la République (FGR), le Secrétariat de la défense nationale (Sedena), la marine mexicaine et le Secrétariat fédéral à la sécurité sont ceux qui mènent les procédures concernant l’affaire.

Jusqu'à présent, il y a une personne détenue et mise à la disposition du ministère public pour l'affaire.

<< La structure criminelle qui a attaqué l'ancien gouverneur à l'époque sera définie par divers groupes interdisciplinaires», A-t-il assuré à la journaliste Elisa Alanís.

Pour étayer la théorie selon laquelle les meurtriers de Sandoval l’ont suivi, le procureur a mentionné que Sandoval s’était déjà rendu fréquemment au bar, ainsi que dans d’autres restaurants de la région.

Lors d’une conférence de presse, les autorités de Jalisco ont annoncé que ils avaient déjà des photographies des assaillants présumés de l’ancien gouverneur. De plus, ils ont signalé que il y a une personne détenue et mise à la disposition du ministère public pour le cas.

Les images disponibles à l’accusation ont été enregistrées par un enregistreur vidéo numérique qui a capturé la place du restaurant au moment de l’attaque.

“Il était déjà possible de localiser et de récupérer un DVR là-bas sur la place, de manière à ce qu’il soit traité de manière experte par une série d’autorisations juridictionnelles, ceci dans le but, afin de mener l’analyse qui nous conduit à une approche de plus en plus précise concernant le meurtre de l’ancien gouverneur», A-t-il précisé.

D’un autre côté, ils ont avancé que les premiers mandats d’arrêt ont été émis contre certains individus, en plus des documents pour effectuer des recherches dans plusieurs foyers pour l’intervention de la scène du crime.

Le commandement qui a attaqué l'ancien gouverneur comptait entre huit et 10 sujets

Un des membres du bar “Distrito 5” s’est récemment réfugié pour éviter d’être arrêté au huitième tribunal de district d’Amparo. José Manuel, comme le présumé impliqué a été identifié, est un co-fondateur de la société Jomamsac SA de CV

Le vendredi 18 décembre, Aristóteles Sandoval se trouvait dans ledit bâtiment, où il est resté environ quatre heures jusqu’à ce qu’il doive aller aux toilettes. C’est alors que les meurtriers en ont profité pour se suicider.

Le commandement qui a attaqué l’ancien gouverneur comptait entre huit et 10 sujets, qui a également attaqué six des 15 gardes du corps qui accompagnaient Sandoval.

Cependant, l’enquête sur l’affaire a été frustrée car la scène a été nettoyée et, même, plusieurs des vidéos qui pourraient montrer plus de données de test ont disparu, a rapporté Ricardo Sánchez, coordinateur du cabinet de sécurité de Jalisco.

