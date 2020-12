Armando Manzanero est décédé tôt le matin du 28 décembre, victime du COVID-19 (Image: INFOBAE)

Le compositeur mexicain, Armando Manzanero, est décédée tôt ce lundi à l’âge de 85 ans, victime d’un arrêt cardiaque et après avoir souffert de complications du COVID-19.

“Je dois beaucoup regretter, car ils m’informent de la mort de Don Armando Manzanero”, a déclaré ce lundi, dans sa conférence habituelle du matin, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador.

«Je suis vraiment désolé pour votre décès. Aussi un grand compositeur … Nous adressons à sa famille, à ses amis, à ses artistes, à tous les auteurs-compositeurs-interprètes nos condoléances, notre étreinte, pour cette malheureuse perte pour le monde de l’art et pour le Mexique. ” A cette époque, le président a déclaré qu’il ne voulait plus continuer sa conférence de presse quotidienne ce lundi, qui s’est terminée par “Adoro”, une chanson d’Armando Manzanero.

Ricardo Montaner, auteur-compositeur-interprète vénézuélien naturalisé argentin, a également confirmé cette nouvelle sur son compte Twitter, en dédiant à son collègue et grand ami la chanson qu’ils ont enregistrée ensemble intitulée “Tu me manques”.

En outre, divers médias nationaux mexicains et d’autres pays latins ont indiqué que c’était la directrice du compositeur, Laura Blum, qui avait confirmé le décès.

Le chanteur est tombé malade après avoir ouvert son musée à Mérida, au Yucatán, et sa santé s’est détériorée en quelques jours et il a toujours été considéré comme un patient à risque en raison de son âge et du diabète qu’il a subi pendant plusieurs années.

Suivant le protocole, l’auteur-compositeur-interprète s’est réfugié chez lui où il a reçu tous les soins nécessaires, comme son propre concentrateur d’oxygène. Aucun autre membre de sa famille n’est infecté, il n’a donc pas été expliqué comment il a contracté le virus.

Armando Manzanero (Photo: REUTERS / Ginnette Riquelme)

L’auteur-compositeur-interprète a été hospitalisé etle 15 décembre dernier avant le fort présentant des symptômes de COVID-19, tel que rapporté par la Société des auteurs et compositeurs du Mexique (SACM).

Par la suite, Armando Manzanero a été intubé après avoir souffert d’épuisement physique, le compositeur lui-même a accepté de faire exécuter cette procédure, après que les médecins ont expliqué son état de santé.

Andrés Manuel López Obrador, président du Mexique et le compositeur Armando Manzanero (PHOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Le président López Obrador a également rappelé le professeur Manzanero avec une anecdote qui, a-t-il souligné, montre la conscience sociale que le compositeur avait également.

«Je n’oublierai pas quand, dans une interview, il a déclaré qu’il avait été embauché pour organiser le mariage d’un homme politique d’un pays d’Amérique centrale, un pays pauvre, et que celui qui se maria était président … et c’était tout luxe et extravagance. à la fête. Et il déclara qu’ils l’avaient embauché et qu’il devait chanter, mais qu’il le faisait contre sa volonté, parce qu’il considérait que c’était quelque chose d’humiliant pour le peuple, qu’ils avaient ce président, celui qui avait ce parti ostentatoire de tant de choses. luxe. Qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait, il pensait que c’était une fête normale … Alors quand j’ai lu cette interview, j’ai perçu, comme jamais auparavant, qu’Armando Manzanero était un homme sensible, un homme du peuple».

Le président López Obrador et le compositeur Armando Manzanero (Photo: Andrés Manuel López Obrador / Facebook)

Avec plus de 400 thèmes musicaux enregistrés tout au long de sa vie, la reconnaissance de sa carrière artistique avec un panneau d’affichage latin et l’ouverture de son musée à Mérida, Yucatán, ainsi que de nombreux projets encore à l’horizon, l’auteur-compositeur-interprète Armando Manzanero a assuré qu’il avait atteint l’âge de 86 ans en se sentant dans le meilleur moment et considérait que dans ce 2020 c’était “Décerné à vie”.

Le musicien originaire du Yucatán a avoué que pendant 15 ans, il a laissé la modestie derrière lui, et ce n’est pas étonnant, il était conscient de l’héritage qu’il avait non seulement au Mexique mais aussi à l’étranger, depuis plus de 50 de ses chansons ont été chantées dans différentes parties du monde.

Même en confinement complet à cause du COVID-19, il est toujours resté actif, soit à la tête de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique (SACM), soit à la composition, car comme il le disait à l’agence Efe il y a quelques mois: “Chaque fois que j’obtiens de meilleures chansons malgré mon âge”.

Armando Manzanero (Photo: Steve Allen)

La vérité est que le talent dont il se vantait sans embarras au cours des dernières années a été forgé depuis le berceau. Il est né dans une famille de musiciens le 7 décembre 1935 et c’est son père, l’un des musiciens fondateurs de l’orchestre Typica Yucalpetén, qui le conduit jusqu’à son entrée à l’école des Beaux-Arts de Mérida à l’âge de 8 ans.

Bien que la musique ait été immergée dans la vie d’Armando Manzanero depuis lors, c’est en 1957 que sa carrière a officiellement commencé à Mérida, Yucatán, où il s’est produit en tant que pianiste. Quelque temps plus tard, il a déménagé à Mexico où il est devenu l’un des compagnons les plus demandés des années 60 par des interprètes de renom tels que Lucho Gatica, Pedro Vargas, Carmela et Rafael, Luis Demetrio, Daniel Riolobos et José José, entre autres.

Tony Bennet, Elvis Presley, Andrea Bocelli, Manoella Torres, Fabiola Finkmann … sont quelques-unes des grandes voix au niveau international qui ont également interprété les thèmes du grand Armando Manzanero.

