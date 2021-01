Les enfants de l’auteur-compositeur-interprète mexicain Armando Manzanero ont affirmé que les rumeurs sur le montant de l’héritage et les conflits possibles à son sujet sont fausses (Photo: . / Sáshenka Gutiérrez)

Il semble que la rumeur de combats constants a finalement poussé la famille de Armando Manzanero, et est-ce que l’un des fils du compositeur est sorti pour clarifier que les rumeurs relatives à une bagarre entre ses frères sur des questions d’héritage Ils sont faux, comme l’aurait également été le montant allégué traité par divers médias.

C’est précisément à travers une publication sur son profil Twitter que Juan Pablo Manzanero a affirmé qu’aucun des enfants du chanteur ne se disputait la question de l’héritage laissé par le Yucatecan, et que le chiffre de 500 millions de pesos est très éloigné de la réalité et il a même souligné qu’ils arrêtaient de spéculer sur le montant car cela ne leur laissait pas grand-chose.

Voici ce que dit le commentaire de Juan Pablo Manzanero:

A tous les chers amis et aussi au crime organisé: mon père n’a pas laissé une fortune qui se dit dans les médias, encore moins mes frères, ma famille et moi sommes divisés, si mon père nous a appris quelque chose, c’est l’unité, le respect et l’amour

Le tweet publié par Juan Pablo concernait les rumeurs de conflits sur l’héritage de Manzanero (Capture d’écran: Twitter @jpmanzanero)

Et c’est que, selon un magazine de publication nationale dédié aux spectacles, les enfants du créateur de “Under the table”, se battaient pour ledit montant et pensaient même engager des démarches judiciaires pour tenter de s’en tenir entièrement à l’argent du redevances et revenu mensuel que recevront tous ses héritiers, lié à ceux qui interprètent les chansons de Don Armando.

Le «professeur» est décédé le 28 décembre, étant l’une des nombreuses victimes du COVID-19, cependant, ce qui a généré une partie du scandale a été le contexte dans lequel l’auteur-compositeur-interprète est tombé malade, à la suite d’une série de voyages. qu’il a fait, parmi eux était un Yucatan. Le gouvernement de l’État l’avait invité à inaugurer une maison de la culture qu’ils ont faite avec son nom, dans le cadre d’un hommage à sa grande carrière.

Bien que l’on ne sache pas s’il a été infecté lors du voyage au Yucatan ou lors d’un voyage qu’il a effectué à Oaxaca pour fêter son anniversaire, le chanteur est arrivé à Mexico avec des symptômes de la maladie, donc deux jours plus tard. vos problèmes respiratoires se sont aggravés et il a été admis dans un hôpital au sud de Mexico. À son arrivée, il a reçu un traitement, auquel il a d’abord répondu de manière appropriée, mais son état s’est malheureusement aggravé.

Armando Manzanero travaillait dans son étude un jour avant d’être hospitalisé pour COVID-19 (Capture d’écran: Instagram de Rodrigo de la Cadena)

C’est précisément sa veuve, Laura Elena Villas, qui a assuré que le compositeur ne voulait être admis dans aucun hôpital lorsqu’il tombait malade et qu’il n’envisageait cette option que lorsqu’il était en très mauvaise santé, cependant, Le jour où ses symptômes du COVID-19 se sont aggravés, l’auteur lui a dit qu’il avait toute sa permission pour l’admettre à l’hôpital, mais que sa résistance était telle qu’un jour avant son admission, il travaillait à son étude.

Et qui en a été témoin, c’est le chanteur Rodrigo de la Cadena, qui était dans les enregistrements avec lui et qui était en contact étroit. Heureusement pour Rodrigo, le test COVID-19 qui a été effectué s’est révélé négatif. Être avec Manzanero ne l’a pas infecté par la maladie, il a également obtenu le privilège d’enregistrer certaines des chansons inédites que le professeur avait dans son répertoire:

J’ai eu le bonheur. J’ai le privilège d’avoir partagé son dernier repas où elle a bavardé jusqu’à 19h. Le lendemain, il m’a convoqué pour enregistrer plusieurs de ses chansons inédites en studio, ce qui a été rejeté par divers artistes, comme Julio Iglesias ou des maisons de disques. J’ai eu le plaisir d’enregistrer ça avec lui

