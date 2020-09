Alexandria Ocasio-Cortez; Rashida Tlaib; Ilhan Omar; Bernie Sanders

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, la représentante Ilhan Omar, la représentante Rashida Tlaib et le candidat démocrate à la présidentielle, le sénateur Bernie Sanders . / Zach Gibson / Scott Eisen / Drew Angerer

Le candidat démocrate au Congrès qui se présentait dans le 14e district de Géorgie contre Marjorie Taylor Greene, un partisan d’extrême droite de la théorie du complot QAnon, a sonné l’alarme jeudi après que Greene a suggéré aux républicains de «commettre l’offense» contre les progressistes au Congrès.

Dans une image publiée sur sa page Facebook officielle, Greene a été montrée en train de brandir un AR-15 – la même arme semi-automatique que Kyle Rittenhouse a utilisée à la fin du mois dernier pour tirer sur trois manifestants à Kenosha, dans le Wisconsin, tuant deux.

Le message comprenait également des images des représentants. Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), Ilhan Omar (D-Minn.), Et Rashida Tlaib (D-Mich.) – membres progressistes de ce que l’on appelle « The Squad ».

Greene a suggéré dans sa légende que les progressistes qui soutiennent Medicare for All, un Green New Deal et des réformes économiques de grande envergure pour mettre fin à l’inégalité des richesses en flèche, sont des «gauchistes« haïssant l’Amérique »» qui «veulent abattre ce pays».

« Nous avons besoin de chrétiens conservateurs forts pour attaquer ces socialistes qui veulent déchirer notre pays », a écrit Greene. «Les Américains doivent reprendre notre pays».

Le message semblait être un « message menaçant » pour les femmes du Congrès et la gauche, a tweeté la journaliste du Washington Post Rachael Bade.

A House GOP candidate Trump recently praised as an upcoming “star,” @mtgreenee, just posted a FB photo of herself holding a gun next to images of “Squad” members @AOC, @RepRashida & @IlhanMN.

This is a threatening message to 3 lawmakers by an incoming member of the House.

— Rachael Bade (@rachaelmbade) September 4, 2020