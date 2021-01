Des membres présumés du CJNG ont lancé un défi vidéo aux Cartels unis (Photo: Spécial)

Les choses sont loin de s’installer Michoacan (centre-ouest du Mexique). Malgré la présence de la Garde nationale, la lutte armée entre trafiquants de drogue se poursuit. Le dernier chapitre a été publié par les réseaux sociaux, dans un enregistrement dans lequel le Cartel de nouvelle génération de Jalisco (CJNG) défi Cartels unis —Une organisation criminelle composée de groupes criminels du Michoacan.

La vidéo de deux minutes montre des dizaines de membres du CJNG cagoulés et exhibant des armes de grande puissance. En arrière-plan, il y a une bannière dans laquelle vous pouvez lire les initiales de l’organisation criminelle, CJNG, et la phrase “Pure people of Mr. Mencho”, se référant au leader absolu de l’organisation, Nemesio Oseguera Cervantes.

L’un d’eux est chargé de transmettre le message qu’il adresse au groupe criminel présumé dirigé par Juan José Farías Álvarez, alias Grand-père”.

L’homme cagoulé lit: «Bonjour, tout mon peuple du Michoacán. Je ne vous avais jamais parlé parce que je ne suis pas un acteur de cinéma pour être à la télévision, mais maintenant je m’adresse à vous à travers ce médium et les cartels unis commandés par “Grand-père” Farías, “Kiko”, “Boto” Paredes, “Poncho “,” Wicho “, qu’ils ne se cachent plus derrière le public et n’utilisent plus les femmes et les enfants pour faire leurs manifestations pour demander le soutien du gouvernement”

Il poursuit: «Je suis du Michoacan et je n’utilise pas de femmes et d’enfants, je suis un trafiquant de drogue, des travailleurs et je n’ai pas utilisé le public et encore moins les exposer comme vous, parce que vous êtes Zetas et que vous vous appelez les Cartels unis, je Ils ont été affirmés parce que pendant le temps où je devais être là-bas au Michoacán, les Zetas m’ont invité à travailler, mais comme je n’ai pas besoin, je ne les ai pas rejoints, mais vous le faites. “

Le message a été lancé dans deux scénarios différents, l’un d’eux dans une région montagneuse supposée du Michoacán, avec des véhicules blindés. Avec ces enregistrements, les membres du CJNG indiquent clairement que la guerre est leur seule issue pour prendre le contrôle des territoires.

Profitant de l’anonymat accordé par les hottes, les tueur à gages présumés n’hésitent pas à donner les noms et prénoms de ceux qui estiment que

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

“C’est comme ça qu’on commence 2021”: une nouvelle vidéo affirme que CJNG Elite Group réapparaît

CJNG: c’est ainsi que l’un des cartels les plus sanguinaires du monde a construit son empire

“C’est comme ça qu’on commence 2021”: une nouvelle vidéo affirme que CJNG Elite Group réapparaît