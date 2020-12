23/11/2020 Arménie / Azerbaïdjan.- L’Arménie et l’Azerbaïdjan étendent l’échange de prisonniers à toutes les personnes détenues avant le conflit. L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont convenu ce samedi de prolonger les conditions d’échange de leurs prisonniers après l’escalade de la violence dans l’enclave du Haut-Karabakh, et qu’elle sera désormais étendue à toutes les personnes détenues pour tout incident entre les deux pays avant la reprise du conflit. , sous la prémisse «tous pour tous», le Premier ministre arménien, Nikol Pashinián, s’est fait connaître. POLITIQUE INTERNATIONALE ARMÉNIE GOUVERNEMENT D’ARMÉNIE

“La tâche la plus importante est le retour des prisonniers. Je tiens à dire qu’il y a des progrès dans ce domaine. En fait, le principe” tous pour tous “a déjà été convenu”, a déclaré Pashinián dans un message vidéo adressé à la nation.

Le Premier ministre a ainsi précisé que l’accord atteindra à la fois les personnes arrêtées lors de la récente escalade des tensions au Haut-Karabakh, ainsi que les personnes arrêtées auparavant.

Une autre tâche importante, selon Pashinián, est la recherche des disparus: depuis le 9 novembre, plus de 600 corps des soldats décédés ont été transférés de la zone de conflit du Haut-Karabakh, dont 500 cadavres sont en phase d’identification.

«À ce jour, 135 corps ont été identifiés et remis à leurs familles», a-t-il déclaré dans sa comparution, recueillie par l’agence de presse officielle russe Spoutnik.

À la fin du mois de septembre dernier, les hostilités ont repris dans le Haut-Karabakh en tant que continuation d’un différend historique entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, dans des combats qui ont fait des milliers de morts. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, Erevan et Bakou ont réussi, avec la médiation de Moscou, à s’entendre sur un cessez-le-feu et l’échange des prisonniers, des autres détenus et des corps des morts.

Erevan a cédé à Bakou les districts d’Agdam, Kelbecer et Lachin, occupés pendant la guerre de 1992-1994, tandis qu’un contingent russe est chargé de maintenir le cessez-le-feu.