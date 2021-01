MADRID, 11 ANS (EUROPA PRESS)

Le président de la Russie, Vladimir Poutine, tiendra une série de pourparlers à Moscou lundi avec le Premier ministre de l’Arménie, Nikol Pashinyan, et le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, pour discuter de l’évolution du cessez-le-feu dans l’enclave du Haut-Karabakh, comme l’a annoncé le Kremlin ce dimanche.

<< À l'initiative de Vladimir Poutine, le 11 janvier, des négociations tripartites auront lieu à Moscou entre le Président de la Fédération de Russie, le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le Premier Ministre de la République d'Arménie, Nikol Pashinián. "selon la note recueillie par l'agence de presse officielle russe Spoutnik.

Selon la note, la réunion s’articulera autour de la mise en œuvre de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020 sur le Haut-Karabakh et des prochaines étapes pour résoudre les problèmes régionaux, avec un accent particulier sur l’assistance à la population touchée par les récentes hostilités. , ainsi que le déblocage et le développement des liaisons commerciales, économiques et de transport.

En outre, Poutine prévoit de tenir des réunions séparées avec Aliyev et Pashinyan.

Les hostilités au Haut-Karabakh, qui ont repris fin septembre dernier et ont fait des milliers de morts pendant un mois et demi de combats, ont cessé le 10 novembre en vertu d’une déclaration adoptée par les dirigeants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Russie.

Par accord entre les parties, la Russie a envoyé des soldats de la paix dans la zone de conflit, initialement pour cinq ans. Le contingent, d’environ 2 000 hommes, a été déployé en même temps que le retrait des forces arméniennes des districts azéris d’Agdam, Kelbecer (Kalbajar) et Lachín, occupés pendant la guerre de 1992-1994.

Selon la déclaration tripartite, les parties au conflit doivent rester dans leurs positions actuelles, procéder à un échange de prisonniers de guerre, d’autres détenus et des corps des morts.

L’armée russe exercera le contrôle de la ligne de démarcation entre les forces arméniennes et azéries, ainsi que le couloir de Lachin, qui relie le Haut-Karabakh à l’Arménie. De son côté, Erevan devra garantir le transport entre la république autonome du Nakhitchevan, l’enclave entre l’Arménie, l’Iran et la Turquie, et les régions occidentales de l’Azerbaïdjan.