REUTERS / Henry Romero

Une nouvelle ligne d’enquête dans le dossier de la criminalité Baptiste Jacques Daniel Lormand et son partenaire Luis Orozco semble avoir pris une tournure sans précédent.

Soi-disant, avant la disparition et le meurtre des hommes d’affaires de la restauration, il y avait un “escroquerie de produit à un client avec falsification d’étiquettes et scellés de sécurité de plusieurs bouteilles».

Ce qui précède a été révélé par le journaliste Oscar Cedillo dans sa chronique pour Milenio, où il assure que «La police n’a toujours pas identifié le propriétaire du restaurant arnaqué, et on ne sait pas non plus qui a vendu les bouteilles modifiées, Baptiste, Orozco ou un tiers. [..] Tout indique que le paiement de cette dette allait se faire “ en nature ” et ils leur ont apporté les bouteilles qui leur étaient dues».

Baptiste Lormand

Dans le dossier d’enquête, selon le journaliste, il y a une indication d’enquêter “la violence utilisée ” dans le double meurtre, les visages des hommes d’affaires étant défigurés par les coups, les corps ligotés et des «symboles» ont également été retrouvés tels que des tiges enfouies autour des cadavres et sur le dessus: “(Cela signifie) avec la tige que vous mesurez, vous serez mesuré ‘, aurait pointé l’un des enquêteurs directs de l’affaire.

L’homme d’affaires franco mexicain, qui vivait dans le pays depuis 20 ans, a pris un repas entre amis jeudi peu avant de quitter son domicile. Luis Orozco, La personne qui travaillait pour la société de négoce de vins et spiritueux Express Champagne Delivery l’a contacté ce jour-là, éventuellement pour l’informer d’un acheteur potentiel de bouteilles «haut de gamme».

Avant de quitter leur domicile jeudi, Baptsite Lormand avait pris un repas entre amis. Lorsque tout le monde est parti, il a quitté sa maison seul à 18 h 20 dans une camionnette noire capturée par les caméras C5. Il se dirigeait vers l’avenue Tlalpan et de là, il s’est dirigé vers le sud et a rencontré son partenaire Luis Orozco.

Luis Orozco

Les caméras de la ville ont capturé le camion noir de Lormand à 18 h 46 (jeudi) sur l’avenue Periférico, toujours dans le bureau du maire de Miguel Hidalgo; et un autre à 19h38 dans le quartier de San Pedro Mártir, déjà à Tlalpan. Là, ils ont détecté qu’il avait rencontré Orozco.

À 19 h 42, quatre minutes plus tard, ils ont chacun été surpris au volant de leur voiture sur la route fédérale. Mexique-Cuernavaca. Il est même possible d’apprécier que le Français allume le clignotant de son camion. Sept minutes plus tard, à 19 h 49, il a été détecté lorsque l’homme d’affaires est sorti du véhicule pour acheter quelque chose dans une épicerie de San Andrés Totoltepec.

L’horloge indiquait 20h03 lorsque le camion du restaurant et la voiture de son partenaire apparurent à nouveau garés dans la baie de la route fédérale, où deux autres véhicules se sont arrêtés pour les rencontrer.

Ils sont restés ainsi pendant cinq minutes jusqu’à 20 h 07. Ils sont tous retournés à leurs voitures respectives et ont rejoint la route en direction du nord.. C’était la dernière fois que les caméras capturaient Lormand et Orozco vivants.

Un autre plan a enregistré le passage des véhicules à 20 h 28. La voiture du partenaire suit le camion, mais ils ne sont plus appréciés par leurs propriétaires. On présume qu’à cette époque, les meurtriers les conduisaient déjà. Apparemment, ils se dirigeaient vers Camino al Cedral, où les corps présentant des signes de torture ont été retrouvés tôt samedi, à près d’un kilomètre du premier point où ils avaient rencontré les criminels présumés.

Ils sont restés ainsi pendant cinq minutes jusqu’à 20h07, ils sont tous retournés dans leurs voitures respectives.

La semaine dernière, le chef de la police de Mexico, Omar Garcia Harfuch, a insisté pour souligner que les meurtres des hommes d’affaires étaient le vol de cinq bouteilles – vraisemblablement de cognac – d’une valeur proche d’un million de pesos (50 000 USD).

“C’est un modus operandi qui a déjà été détecté à Iztapalapa et Venustiano Carranza, pour la vente d’un véhicule ou d’autres biens, les victimes ne meurent pas toujours, mais c’est déjà un crime de droit commun […] Ils ont été piégés, volés, puis tués», A-t-il déclaré dans une interview avec le journaliste Ciro Gómez Leyva.

On a également signalé la semaine dernière l’arrestation de trois hommes pour le meurtre de l’homme d’affaires franco-mexicain et de son partenaire. Les trois sujets rejoignent le chef supposé du gang, identifié comme Angel “T”. Le groupe, selon les autorités, se consacre à vente de drogues, extorsion et homicide.

PLUS SUR CE SUJET:

Le meurtre de Baptiste Lormand: des proches ont rencontré l’ambassadeur du Mexique en France

“Ils ont été trompés, volés puis tués”: détails du meurtre de Baptiste Lormand et de son partenaire, pour cinq bouteilles de 50 000 dollars

Ils simulent l’achat de voitures, d’alcools ou d’appareils électroménagers: c’est ainsi que fonctionne le gang qui a assassiné Lormand et son partenaire