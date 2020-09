Chaque année, plus de 4 000 diplômés étrangers des écoles de médecine internationales viennent aux États-Unis pour un programme de résidence. Ils rentrent rarement chez eux pour servir les pays qui les ont élevés et éduqués. Pendant ce temps, plus de 2000 diplômés des écoles de médecine américaines sont empêchés chaque année de devenir médecins parce qu’il n’y a pas suffisamment de programmes de résidence pour qu’ils puissent y entrer et qu’ils ne peuvent pas pratiquer la médecine sans cette expérience de formation. 2000 autres diplômés américains d’écoles de médecine internationales se voient également refuser la possibilité de pratiquer la médecine aux États-Unis pour la même raison.

Comme le COVID-19 s’est inévitablement répandu dans les pays en développement, cette politique en viendra à être vue pour ce qu’elle est: priver les pays en développement de leurs professionnels de la santé dont ils ont désespérément besoin. Cela doit cesser, même si les soins médicaux américains bénéficient de la possibilité de prendre les meilleurs médecins pour nous-mêmes.

Aux États-Unis, il y a un médecin pour 385 personnes. En Asie du Sud, il y a un médecin pour 1 250 personnes. Mais en Afrique subsaharienne, il y a en moyenne un médecin pour 5 000 habitants et certains pays s’en tirent bien plus mal. Par exemple, la Tanzanie compte 1 médecin pour 71 000 personnes. Près de la moitié des pays d’Afrique subsaharienne subissent une perte de plus de 30% des médecins qu’ils forment. Cela équivaut à des dizaines de milliers de médecins. Un nombre à peu près égal d’infirmières de ces pays immigrent également dans les pays développés.

Pour être clair, alors que les États-Unis acceptent un nombre important de médecins de pays en développement, certains viennent aux États-Unis d’autres économies avancées, ce qui est beaucoup moins préoccupant, étant donné que de nombreux pays européens ont un nombre de médecins par habitant nettement plus élevé que les États-Unis. Pourtant, le nombre de pays développés est faible; par exemple, 21% des médecins formés à l’étranger aux États-Unis viennent d’Inde, tandis que seulement 3% viennent du Canada.

Nous avons également besoin de plus d’étudiants en médecine américains chaque année, de plus de programmes de résidence pour eux et de plus d’opportunités cliniques pour eux pendant leurs études de médecine. Alors que les places dans les facultés de médecine et les résidences se développent, aucune ne se développe assez rapidement. Des recherches menées par l’Association of American Medical Colleges (AAMC) indiquent que les États-Unis seront confrontés à une pénurie de médecins pouvant atteindre 122000 dans 12 ans. Un projet de loi récent, la Loi sur la réduction de la pénurie de médecins résidents, a proposé une augmentation du financement des programmes de résidence, ce qui est un début. Mais nous devons accepter qu’il est contraire à l’éthique de voler des médecins à des pays qui en ont le plus besoin, en particulier compte tenu de nos vastes ressources financières et de notre bassin d’étudiants compétents.

En 2010, l’Organisation mondiale de la santé a adopté un code de pratique mondial sur le recrutement international du personnel de santé afin de décourager le recrutement de praticiens des pays en développement en pénurie. Pourtant, ses principes volontaires ont été largement ignorés. En tant que pire délinquant, les États-Unis devraient prendre l’initiative de renverser cette pratique. Sur près de 650000 médecins nés à l’étranger dans les pays développés qui sont membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 42% résident aux États-Unis, contre 13% au Royaume-Uni, la deuxième destination en importance (ce la figure englobe également certains enfants qui ont immigré très tôt dans les pays de l’OCDE et des personnes qui ont émigré dans un pays de l’OCDE pour étudier la médecine).

Bien sûr, même si nous arrêtons de prendre des médecins de pays qui en ont le plus besoin, cela n’empêchera pas tous les médecins des pays pauvres d’immigrer aux États-Unis pour exercer une autre profession – soit en tant qu’infirmières, soit en dehors du domaine médical. Pourtant, de telles limitations ne devraient pas empêcher les États-Unis de montrer leur solidarité avec plus de 170 pays luttant contre la maladie en reconnaissant que nous avons beaucoup plus de médecins que la plupart.

Cet argument n’est pas une tentative d’isolationnisme; il s’agit d’endiguer la souffrance mondiale. Nous pouvons défendre l’idée de permettre aux meilleurs scientifiques et chercheurs médicaux du monde d’immigrer, mais pas aux médecins en exercice. Les chercheurs en médecine immigrés aux États-Unis peuvent tirer parti des ressources dont nous disposons pour découvrir des traitements afin d’aider le monde, mais les patients doivent souvent être vus localement. En tant que nation, nous pouvons être pro-immigration tout en reconnaissant cette exception critique. Idéalement, le nombre de programmes de résidence augmenterait suffisamment pour inclure des places pour tous les étudiants américains et certains étudiants internationaux qui retourneraient chez eux pour servir. Cela arrêterait non seulement l’exode des cerveaux médicaux dans les pays en développement, mais permettrait aux États-Unis de contribuer à diffuser nos connaissances de pointe en médecine.