Diana Evangelista (l) de Rayadas de Monterrey conteste la balle avec Selene Cortes (r) de Tigres au stade BBVA dans la ville de Monterrey (Mexique). . / Miguel Sierra / Archives

Mexique, 7 décembre . .- Le président de la Ligue Mx, Mikel Arriola, a révélé ce jeudi que la ligue féminine est l’atout à la croissance la plus rapide du football mexicain au-dessus des compétitions masculines de première et deuxième division.

«Dans la ligue féminine, nous avons des joueuses aux premiers rangs de la productivité, ce qui nous rend fiers. En un an, le nombre de followers sur les réseaux sociaux de la ligue féminine est égal à celui de l’Expansion League (deuxième division); notre grand active dans la croissance est la ligue féminine », a expliqué lors d’une conférence de presse.

La Women’s Mx League a été fondée en 2017 et est dirigée par la réalisatrice Mariana Gutiérrez. Au total, le tournoi féminin a disputé sept championnats de la Ligue et une Coupe.

Arriola a débuté son mandat de président de la Liga Mx lundi dans le but d’augmenter les revenus des clubs mexicains et, pour cela, il a annoncé ce jeudi un parrainage avec une marque de bière.

Mikel Arriola, ancien politicien et fonctionnaire, a déclaré que l’une de ses premières tâches en tant que responsable du football dans le pays était de faire un diagnostic des trois principales compétitions de la Liga Mx, des deux catégories masculines et de la compétition féminine.

“Nous voulons renforcer l’ordre corporatif des équipes pour donner aux fans un meilleur spectacle. Lundi, je commencerai une visite aux 18 équipes (de première division) dans laquelle nous façonnerons un plan de travail à court, moyen et long terme”, a-t-il ajouté. l’ancien directeur de l’Institut mexicain de la sécurité sociale.

Arriola a montré son enthousiasme pour le début du tournoi Clausura 2021 de première division, car à son avis l’arrivée de nouveaux entraîneurs tels que l’Argentin Santiago Solari (Amérique) et Javier Aguirre (Monterrey) augmentera le spectacle du championnat.

“Le tournoi qui commence vendredi aura de nouveaux visages de techniciens dans des équipes de renom. Le tournoi précédent (Apertura 2020) s’est clôturé à chaud, avec un grand champion qui est le León. La Clausura sera pleine d’étoiles et de promesses qui intégreront les équipes mexicaines », se vantait Arriola.