Folarin Balogun (d) célèbre un but d’Arsenal avec Cédric (C) et Nicolas Pepe (i). . / EPA / Svein Ove Ekornesvag

Madrid, 26 novembre . .- Arsenal, Leicester, Hoffenheim, Roma et Slavia Prague sont devenues les cinq premières équipes à certifier leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, un jour marqué pour les hommages rendus à Diego Armando Maradona, récemment décédé.

Le plus émouvant de tous, celui vécu ce soir au stade San Paolo de Naples, le théâtre de quelques-uns des exploits les plus brillants de la star argentine, où tous les joueurs de l’équipe italienne ont gardé une minute de silence émouvante portant un maillot avec le numéro 10 et nom de Maradona au dos.

Un hommage à Naples, l’équipe avec laquelle Maradona a remporté cette compétition, alors sous le nom de Coupe UEFA, en 1989, avec la victoire (2-0) contre le Croate Rijeka.

Les buts de Matteo Politano, qui a ouvert le score à la 41e minute, et du Mexicain Hirving «Chucky» Lozano, qui a fermé le score à la 75e minute, ont permis aux hommes de Gennaro Gattuso de faire un nouveau pas vers la seizième, après s’être placés comme nouveaux leader du groupe F, avec deux points d’avance sur la Real Sociedad, qui a réalisé un point précieux (0-0) sur le terrain de l’AZ Alkmaar.

Celui qui a assuré leur présence parmi les trente-deux meilleures équipes de la compétition était Arsenal, qui a scellé son billet pour le tour suivant, après avoir remporté 0-3 ce mercredi lors de sa visite sur le terrain norvégien de Molde.

Les buts, tous en seconde période, de l’Ivoirien Nicolas Pépé et des jeunes Reiss Nelson, 20 ans, et Folarin Balogun, 19 ans, ont permis à l’équipe de l’Espagnol Mikel Arteta de prolonger ses triomphes dans la compétition.

Beaucoup plus angoissant a été le classement de Leicester, qui a réussi à sceller son ticket pour les huitièmes de finale, après avoir fait match nul 3-3 sur le terrain de Braga avec un but de Jamie Vardy à la 95e minute.

Un but final qui a récompensé la confiance de l’équipe anglaise dans un match où les hommes de Brendan Rodgers ont pris l’avantage sur le tableau de bord de l’équipe locale jusqu’à trois fois.

Hoffenheim n’a pas non plus échoué, qui a certifié leur qualification pour les huitièmes de finale, après avoir battu le Slovan Liberec 0-2 ce jeudi, dans un match que les Allemands n’ont résolu qu’au dernier quart d’heure de jeu.

Les quinze dernières minutes au cours desquelles l’équipe allemande, qui compte ses matches par victoires, a scellé la victoire grâce aux buts de l’Autrichien Christoph Baumgartner et du Croate Andrej Kramaric, qui a établi le final 0-2 sur penalty.

La Roma a également réussi à passer au tour suivant, avec lequel l’attaquant espagnol Borja Mayoral a recommencé, après avoir battu Cluj 0-2.

Si dans le match aller l’équipe italienne a marqué 5-0 avec un doublé de Mayoral, cette fois ceux du Portugais Paulo Fonseca ont eu plus de mal à vaincre l’équipe roumaine avec les buts dans la seconde moitié du Croate Gabriel Debeljuh dans le but contre son camp et Le Français Jordan Veretout d’un penalty.

De son côté, le Slavia Prague a certifié son classement après avoir battu Nice 1-3, qu’il avait déjà battu 3-2 au match aller, grâce aux buts de Lingr, Olayinka et Sima.

Un classement qui devra attendre dans le cas de Villarreal, qui a perdu l’occasion de sceller le ticket pour les huitièmes de finale, après avoir fait match nul 1-1 sur le terrain du Maccabi Tel Aviv

Il n’a pas été utile aux hommes d’Unay Emery, qui ont de nouveau opté pour des rotations, de devancer la pause avec un but de l’équipe de jeunes Alex Baena, puisque l’équipe israélienne a réussi à égaliser le match dès le début d’une deuxième période, ce qu’il a reconnu. l’entraîneur espagnol “n’était pas bon”

Grenade a franchi une nouvelle étape vers les huitièmes de finale, après avoir battu Omonia 2-1 avec des buts du Colombien Luis Suárez et Alberto Soro, qui a quitté Diego Martínez en tant que leader du groupe E avec quatre points d’avance sur le PSV. Eindhoven et cinq sur PAOK.

Un triomphe que Milan n’a pas pu imiter, qui n’a pas pu se venger de l’écrasante défaite (0-3) que l’équipe italienne a concédé au match aller, après avoir été incapable de passer le nul (1-1) au stade Pierre- Mauroy.

Et c’est qu’au but initial de l’Espagnol Samu Castillejo, qui a mis Milan en tête à la 46e minute, l’attaquant Jonathan Bamba a répondu à la 65e avec un but (1-1), ce qui a permis à Lille de continuer en tête du classement avec un point d’avantage sur Milan.

La même deuxième place qu’occupe Tottenham dans le groupe ¿, qu’Anvers mène, malgré la défaite (4-0) que le Portugais José Mourinho a obtenue sur Ludogorets, dans un affrontement dans lequel la performance du Brésilien Carlos s’est démarquée. Vinicius, auteur d’un doublet.