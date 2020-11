Il a été hospitalisé il y a quelques semaines pour des complications à la colonne vertébrale, après 15 jours d’hospitalisation, il a été testé pour le SRAS-CoV-2 (Photo: Twitter / @ lopezobrador_)

Arturo Lona Reyes, Évêque émérite du diocèse de Tehuantepec, Oaxaca, décédé des complications du COVID-19, juste à la veille (1er novembre) de son 95e anniversaire. Il était connu comme «l’évêque des pauvres» pour son travail social et son activité altruiste. avec les communautés autochtones.

La nouvelle a été communiquée par le Conférence de l’épiscopat mexicain (CEM) et confirmée par divers hommes politiques comme le président de la république, Andrés Manuel López Obrador, et le gouverneur d’Oaxaca, Alexandre Murat.

“Je regrette beaucoup la mort de Mgr Arturo Lona pour son travail exemplaire en faveur des plus pauvres, comme je l’ai dit lors de sa visite au Palais national le 26 février 2019 », a écrit le président mexicain sur son compte Twitter officiel, qu’il a reconnu comme un vrai chrétien.

Il y a quelques semaines, Lona Reyes a été transférée à Lagunas et admise à l’hôpital Médica Azul, après une complication vertébrale, selon La Jornada. Après 15 jours d’hospitalisation Un test COVID-19 a été effectué, qui était positif. Son diagnostic était grave, car l’évêque souffrait de diabète.

Il est décédé la veille de son 95e anniversaire, l’une des coopératives qu’il a fondée exporte du café vers l’Europe (Photo: Twitter / @ CaritasTexcoco)

Après avoir connu leur vulnérabilité au virus, Il a été transféré dans la «zone Covid de cette unité médicale où sa santé est très grave. Que la volonté de Dieu se réalise dans la vie de l’évêque des pauvres », a déclaré ce vendredi Joaquín Galván, responsable de la santé sacerdotale du diocèse de Tehuantepec, selon les médias nationaux.

Il est né le 1 novembre 1925 à Aguascalientes, fils de Fructuoso Lona et Dolores Reyes. Le 15 août 1952, c’était ordonné prêtre, à 26 ans. Par conséquent, il a été nommé Évêque du diocèse de Tehuantepec par le pape Paul VI le 4 mai 1971 et consacrée le 14 août 1971 dans la cathédrale de l’Assomption de María de Santo Domingo par l’évêque émérite du diocèse de Huejutla, Manuel Jerónimo Yerena y Camarena. En 1972, il a été président de la Commission épiscopale pour les peuples autochtones.

Depuis qu’il était en charge de la cathédrale de Tehuantepec a commencé son travail social avec la création de coopératives de production, jusqu’à la promotion de l’Université autochtone dans la zone Mixe de la région de l’isthme. Il a également fondé le Centre des droits de l’homme Tepeyac de Tehuantepec.

Quand il a eu 75 ans, en 2000, a remis sa démission au Pape Pape Jean Paul Second. Depuis, il est devenu évêque émérite. A fourni des conseils et un soutien aux peuples autochtones, en particulier à ceux qui sont restés résistants aux mégaprojets éoliens et miniers dans la région de l’isthme. Il a également soutenu les zoques de Chimalapas, en raison des conflits d’exploitation immodérés.

Il a été l’un des derniers représentants de la théologie de la libération au Mexique (Twitter / @ CiarenaOax)

“En 2008, il a reçu le XVIe Prix national des droits de l’homme “Don Sergio Méndez Arceo” en reconnaissance de une vie consacrée à la défense et à la promotion des droits de l’homme des pauvres et des autochtones de Huejutla, Hidalgo et de Tehuantepec, Oaxaca, a rapporté le CEM.

Selon les archives de La Jornada, Lona Reyes a fondé 15 lycées maristes, ainsi qu’une université de l’ordre des jésuites en 2007, qui jusqu’à présent a obtenu le diplôme de six générations de jeunes autochtones.

L’une des coopératives qui ont créé C’est celle de la production de café biologique qui exporte vers l’Europe. Un autre est le sésame, où les membres sont partenaires et reçoivent des bénéfices à parts égales.

Les rapports du magazine Proceso ont souligné que Lona Reyes, avec l’archevêque d’Antequera Oaxaca, Bartolomé Carrasco Briseño, et l’évêque de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, a appliqué la théologie de la libération dans la zone du Pacifique Sud; Cela leur a valu le harcèlement et même la persécution de la part de l’Église elle-même.

Pour son travail social en faveur des non-protégés, il a été persécuté par les autorités de la même Église (Twitter / @ MariumaMunira)

Ils ont défendu les causes des pauvres, des autochtones et des femmes, ce qui a conduit au harcèlement des autorités, notamment: menaces de mort. L’évêque émérite de Tehuantepec a subi au moins 11 attaques pour avoir mené des manifestations de soutien aux migrants, ainsi que d’autres luttes contre les chefferies politiques et les invasions sur le territoire des Chimalapas, selon l’hebdomadaire.

“Les pauvres m’évangélisent” était la prémisse qui a toujours conduit à Lona Reyes, a souligné le Tepeyac Human Rights Center.

PLUS SUR CE SUJET:

«Nous ne les oublierons jamais»: AMLO a conduit l’inauguration de l’offre dédiée aux victimes du COVID-19 qui sont au nombre de plus de 91 000

Le COVID-19 est la maladie la plus mortelle de 2020 au Mexique: elle est au-dessus des crises cardiaques, du diabète ou du cancer

Carte du coronavirus au Mexique 31 octobre: ​​trois États sur le point d’atteindre Chihuahua au feu rouge